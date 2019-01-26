Взгляд первый и второй…

«Мы хотим видеть Прагу»

Молодую супружескую пару Ирину и Артема, которые приехали в Прагу из Краснодара, мы повстречали неподалеку от Староместской площади.

– Вы в Чехии впервые?

– Да, впервые. Поселились мы в пражском отеле – как, наверное, делает большинство туристов.

– Какое впечатление на вас произвела столица?

– Это очень колоритный город, мы в восторге, нам здесь нравится. В Праге невероятно интересная архитектура, созданная, как бы, в едином ансамбле. Поскольку приехали мы буквально только что, мы еще не успели посмотреть много достопримечательностей – пока просто прогуливаемся по городу.

– Что вам особенно хотелось бы посетить: чешские музеи, замки, театры?

– Сначала замки. Также мы, вероятно, присоединимся к какой-нибудь экскурсии. В Праге мы пробудем всего неделю, поэтому на все времени у нас не хватит – здесь масса всего занимательного.

– Планируете ли вы побывать и в других чешских городах, скажем, в Карловых Варах?

– Да, возможно, но прежде всего мы, конечно же, хотим видеть Прагу, изучить все здесь.

– Успели ли вы уже познакомиться с местной кухней, национальными блюдами?

– Вчера мы попробовали кнедлики с уткой, а как раз сейчас собираемся купить себе трдельник. Пока что это все...

– В каких еще европейских странах вы побывали? Есть ли в Праге некая изюминка, нечто, что отличает ее от других городов?

– В первую очередь – это архитектура. Нам кажется, что такого в мире больше нигде не встретишь. Также мы обратили внимание и на самих людей – они не очень отличаются от русских, мы похожи.

– Когда вы слышите чешский язык, вы его понимаете?

– Поскольку я немного владею украинским, то что-то понимаю, а вот мужу приходится сложнее. В целом, я думаю, чешский больше похож на украинский, чем на русский.

– Столкнулись ли вы здесь с какими-то недостатками, минусами? Приемлемые ли здесь цены?

– Цены нормальные, не завышенные, разве что самую малость. В принципе, от московских они почти не отличаются. Минусов мы пока еще не заметили, мы совсем мало здесь находимся, – заключают муж с женой.

«Один из лучших городов Европы»

На Вацлавской площади, где, как и на Староместской, очень много туристов, мы побеседовали с Полиной, которая тоже решила навестить Чехию.

– Бывали ли вы здесь ранее?

– Да, я сюда приезжала на летние курсы. Я считаю, что это один из лучших городов Европы.

– Какие достопримечательности вы уже видели?

– Разумеется, Вацлавскую площадь, Карлов мост... Мне очень нравится прогуливаться по старинным улочкам – они просто завораживают. В других чешских городах я еще, к сожалению, не побывала, но собираюсь. Мне, например, хотелось бы посмотреть Брно...

– Привлекают ли вас чешские горнолыжные курорты?

– Да, я бы с удовольствием туда съездила, но сейчас приближаются экзамены, времени не очень много...

– Какой вы воспринимаете Чехию?

– Здесь очень дружелюбные люди – не такие, как в других странах. Ни с чем негативным я в Чехии не столкнулась.

– Что, по вашему мнению, есть в Чехии, чего нет, скажем, в России? Что вам, как приезжему человеку, сразу бросается в глаза?

– Поскольку я приехала из небольшого города, то в первую очередь я бы отметила архитектуру. Такой красивой у нас нет. Каждый раз я здесь вижу что-то новое – это прекрасно. Из местной кухни я попробовала печеное колено, и даже не ожидала, что оно окажется таким вкусным. Кнедлики... Мне кажется, что данное блюдо на любителя, – смеется жительница Оренбурга.

«Трдельник мне очень нравится!»

Вот уже в третий раз из Казахстана в чешскую столицу приезжает Диляра:

«Помимо Праги, я неделю прожила в Карловых Варах. Это очень маленький городок, где много русских туристов. Попрактиковать там язык было сложновато. В Праге я каждый год открываю для себя что-то новое: здесь постоянно устраиваются различные выставки, фестивали… Недавно открыли третий этаж Национальной галереи, которую мы тоже посетили. Все мероприятия по-своему интересны. Говоря о других чешских городах, мне бы очень хотелось отправиться в Брно и Пльзень. В Чешском Крумлове я побывала уже два раза, со своими друзьями и родителями. Это невероятно красивый, маленький и, я бы даже сказала, кукольный городок. Несмотря на то, что это место привлекает толпы туристов, это никак не мешает осматривать все его красоты. Что касается каких-то недостатков, которые я успела заметить в Чехии – это тариф на мобильный телефон. Для студентов он невыгодный, цена очень завышенная. Я бы даже сказала, что проще обходиться без него, ведь сейчас в Праге практически на каждой площади есть подключение к интернету. Еще один минус – шум в центре города, особенно по вечерам. Иногда бывает даже страшновато прогуливаться в одиночку, везде группы иностранцев... Если взять чешскую кухню, – она для меня тяжелая, я стараюсь покупать что-то другое. А вот трдельник мне очень нравится! Как бы там ни было, в остальном Прага прекрасна», – поделилась своими впечатлениями Диляра, которая также призналась, что чешский язык ей дается с легкостью, и она уже может отличить его от словацкого.

«Когда мы сюда вернулись из Венгрии, то почувствовали себя как дома»

Супруги Александр и Наталья из Перми чешскую столицу посетили впервые:

– Я знаю, что в Прагу вы приехали всего на пять дней. Что вы уже успели осмотреть за это время?

– Староместскую и Вацлавскую площади, Карлов мост, Пороховую башню, сегодня мы были в Пражском Граде... Хотелось бы посетить и музеи, но на них нужно больше времени (а мы еще два дня потратили на поездку в Вену и Будапешт). Здесь, в Чехии, помимо Праги мы также побывали в Карловых Варах. Когда мы сюда вернулись из Венгрии, то почувствовали себя как дома, местные люди кажутся нам очень близкими, мы даже уже немного освоили язык. Прага доброжелательная, праздничная, – подытожили Александр и Наталья, добавив, что в чешской столице им по душе буквально все, что они довольны во всех отношениях.