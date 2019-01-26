Взгляд первый и второй…

Ежегодно Прагу посещают тысячи и тысячи туристов, это один из популярнейших мегаполисов Европы, магнит для путешественников. Не секрет, однако, что сколько людей, столько и мнений. Какой чешскую жемчужину видят русскоговорящие гости? Пришлась ли им по вкусу местная пища и не заблудились ли они в лабиринтах узких, извилистых улочек?
Молодую супружескую пару Ирину и Артема, которые приехали в Прагу из Краснодара, мы повстречали неподалеку от Староместской площади.
– Вы в Чехии впервые?
– Да, впервые. Поселились мы в пражском отеле – как, наверное, делает большинство туристов.
– Какое впечатление на вас произвела столица?
– Это очень колоритный город, мы в восторге, нам здесь нравится. В Праге невероятно интересная архитектура, созданная, как бы, в едином ансамбле. Поскольку приехали мы буквально только что, мы еще не успели посмотреть много достопримечательностей – пока просто прогуливаемся по городу.
– Что вам особенно хотелось бы посетить: чешские музеи, замки, театры?
– Сначала замки. Также мы, вероятно, присоединимся к какой-нибудь экскурсии. В Праге мы пробудем всего неделю, поэтому на все времени у нас не хватит – здесь масса всего занимательного.
– Планируете ли вы побывать и в других чешских городах, скажем, в Карловых Варах?
– Да, возможно, но прежде всего мы, конечно же, хотим видеть Прагу, изучить все здесь.
– Успели ли вы уже познакомиться с местной кухней, национальными блюдами?
– Вчера мы попробовали кнедлики с уткой, а как раз сейчас собираемся купить себе трдельник. Пока что это все...
– В каких еще европейских странах вы побывали? Есть ли в Праге некая изюминка, нечто, что отличает ее от других городов?
– В первую очередь – это архитектура. Нам кажется, что такого в мире больше нигде не встретишь. Также мы обратили внимание и на самих людей – они не очень отличаются от русских, мы похожи.
– Когда вы слышите чешский язык, вы его понимаете?
– Поскольку я немного владею украинским, то что-то понимаю, а вот мужу приходится сложнее. В целом, я думаю, чешский больше похож на украинский, чем на русский.
– Столкнулись ли вы здесь с какими-то недостатками, минусами? Приемлемые ли здесь цены?
– Цены нормальные, не завышенные, разве что самую малость. В принципе, от московских они почти не отличаются. Минусов мы пока еще не заметили, мы совсем мало здесь находимся, – заключают муж с женой.
На Вацлавской площади, где, как и на Староместской, очень много туристов, мы побеседовали с Полиной, которая тоже решила навестить Чехию.
– Бывали ли вы здесь ранее?
– Да, я сюда приезжала на летние курсы. Я считаю, что это один из лучших городов Европы.
– Какие достопримечательности вы уже видели?
– Разумеется, Вацлавскую площадь, Карлов мост... Мне очень нравится прогуливаться по старинным улочкам – они просто завораживают. В других чешских городах я еще, к сожалению, не побывала, но собираюсь. Мне, например, хотелось бы посмотреть Брно...
– Привлекают ли вас чешские горнолыжные курорты?
– Да, я бы с удовольствием туда съездила, но сейчас приближаются экзамены, времени не очень много...
– Какой вы воспринимаете Чехию?
– Здесь очень дружелюбные люди – не такие, как в других странах. Ни с чем негативным я в Чехии не столкнулась.
– Что, по вашему мнению, есть в Чехии, чего нет, скажем, в России? Что вам, как приезжему человеку, сразу бросается в глаза?
– Поскольку я приехала из небольшого города, то в первую очередь я бы отметила архитектуру. Такой красивой у нас нет. Каждый раз я здесь вижу что-то новое – это прекрасно. Из местной кухни я попробовала печеное колено, и даже не ожидала, что оно окажется таким вкусным. Кнедлики... Мне кажется, что данное блюдо на любителя, – смеется жительница Оренбурга.
Вот уже в третий раз из Казахстана в чешскую столицу приезжает Диляра:
«Помимо Праги, я неделю прожила в Карловых Варах. Это очень маленький городок, где много русских туристов. Попрактиковать там язык было сложновато. В Праге я каждый год открываю для себя что-то новое: здесь постоянно устраиваются различные выставки, фестивали… Недавно открыли третий этаж Национальной галереи, которую мы тоже посетили. Все мероприятия по-своему интересны. Говоря о других чешских городах, мне бы очень хотелось отправиться в Брно и Пльзень. В Чешском Крумлове я побывала уже два раза, со своими друзьями и родителями. Это невероятно красивый, маленький и, я бы даже сказала, кукольный городок. Несмотря на то, что это место привлекает толпы туристов, это никак не мешает осматривать все его красоты. Что касается каких-то недостатков, которые я успела заметить в Чехии – это тариф на мобильный телефон. Для студентов он невыгодный, цена очень завышенная. Я бы даже сказала, что проще обходиться без него, ведь сейчас в Праге практически на каждой площади есть подключение к интернету. Еще один минус – шум в центре города, особенно по вечерам. Иногда бывает даже страшновато прогуливаться в одиночку, везде группы иностранцев... Если взять чешскую кухню, – она для меня тяжелая, я стараюсь покупать что-то другое. А вот трдельник мне очень нравится! Как бы там ни было, в остальном Прага прекрасна», – поделилась своими впечатлениями Диляра, которая также призналась, что чешский язык ей дается с легкостью, и она уже может отличить его от словацкого.
Супруги Александр и Наталья из Перми чешскую столицу посетили впервые:
– Я знаю, что в Прагу вы приехали всего на пять дней. Что вы уже успели осмотреть за это время?
– Староместскую и Вацлавскую площади, Карлов мост, Пороховую башню, сегодня мы были в Пражском Граде... Хотелось бы посетить и музеи, но на них нужно больше времени (а мы еще два дня потратили на поездку в Вену и Будапешт). Здесь, в Чехии, помимо Праги мы также побывали в Карловых Варах. Когда мы сюда вернулись из Венгрии, то почувствовали себя как дома, местные люди кажутся нам очень близкими, мы даже уже немного освоили язык. Прага доброжелательная, праздничная, – подытожили Александр и Наталья, добавив, что в чешской столице им по душе буквально все, что они довольны во всех отношениях.