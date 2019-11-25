Виски из колыбели чешской сливовицы

Именно чешским стеклодувам было доверено в 2012 г. создание 228-литровой бутыли для виски, внесенной в Книгу рекордов Гиннесса. Шотландский производитель виски Famous Grouse таким образом преодолел рекорд своего конкурента. Между тем и в самой Чехии в этом направлении экспериментируют с 1970-х и готовы сегодня удивить как неповторимым вкусовым отпечатком сложного виски, так и оригинальным вариантом выдержки. А какое отношение имеет картина «Деление розы» и история образования новых гербов рода Витковичей к новому сорту отечественного ароматного крепкого напитка? Не только об этом можно узнать, побывав в пражском Музее-ресторане виски, где представлено не менее тысячи сортов экспонатов в жидком состоянии. Здесь же можно полюбоваться фотоскульптурой Михала Мацку, использующего почти забытую технику снятия желатиновой эмульсии с негатива – «желаж». Работы известного фотографа из Оломоуца экспонировались во многих галереях мира. Подробнее – в беседе с экспертом по этим напиткам Шотой Коблянидзе.