Велосипед из дерева и другие чудеса

Мало кто из туристов знал о существовании Пелгржимова, пока осенью 1990 года компания добровольцев не установила здесь первый любопытный рекорд: кувыркаясь и держась при этом друг за друга (в русских традициях это передвижение называется «кувырок-колесо») тринадцать человек преодолели расстояние в 12 километров и сделали при этом 10878 кувырков. По словам организатора затеи Мирослава Марека, нагрузка была как при настоящем спортивном состязании: каждый из участников в процессе похудел примерно на пять килограммов. Все они на тот момент являлись сотрудниками агентства «Добрый день» и установить подобный рекорд решили просто для развлечения.

«В своё время я работал в Доме детей и молодёжи, а именно с подростками. Прошло уже около 30 лет с того момента, когда я основал агентство «Добрый день», чтобы привлечь людей к работе с детьми. Я хотел подготовить и обучить их, чтобы они могли помогать нам при подготовке различных мероприятий и летних лагерей (кстати, последние мы организуем вплоть до настоящего времени). Кроме того мне хотелось как-то заинтересовать самих ребят – а надо сказать, что с подростками это сделать нелегко. Мы ездили в разные походы и на экскурсии по выходным дням, и однажды сосредоточились именно на чешских рекордах».

Успех с вышеописанным рекордом – «кувырком-колесом» положил начало ряду других проектов.

«Благодаря нашему успеху мы были приглашены в Бельгию на фестиваль рекордов, а на следующий год мы уже впервые организовали здесь, в Пелгржимове, Международный фестиваль рекордов и курьёзов и назвали его «Пелгржимов – город рекордов». Это превратилось в традицию, которая сохраняется по сей день – в этом году фестиваль состоится уже в 29-й раз. Одновременно с этим был основан Музей рекордов и курьёзов, возникла База данных чешских рекордов. Их список постоянно пополняется – новые мы записываем в Чешскую книгу рекордов».

В книге существует разделы, посвящённые успехам чехов в области архитектуры, спорта, истории, гастрономии. Здесь можно найти имена певца Карла Готта и хоккеиста Яромира Ягра, значится на её страницах и один из символов Чехии – Пражский град. Рекорды, считает Мирослав Марек, можно устанавливать в любой области и в любом возрасте – было бы желание и повод.

Так, одним из последних значимых событий в этом году стало празднование столетия со дня основания самостоятельной Чехословацкой Республики.

«По случаю юбилея мы организовали большую акцию по всей республике, которая в итоге и завершилась очередной записью в книге рекордов. Акция называлась Чешский день с чешскими флагами. Мы хотели, чтобы не только в крупных городах, где и так проходили праздничные мероприятия, но и в других, поменьше каждый человек имел возможность вспомнить о том, что у нас у всех сегодня день рождения – вот уже сто лет, как у нас есть самостоятельная республика.

Наша акция состояла в том, что мы призывали людей вывесить в день Икс, то есть 28 октября 2018 года как можно больше чешских флагов. Откликнулось огромное количество народа плюс две с половиной тысячи населённых пунктов, школ, институтов. Пелгржимов таким образом объединил людей по всей стране. Было вывешено четверть миллиона флагов, и это речь лишь о зарегистрированных».

О юбилее возникновения республики напоминает и один из экспонатов музея: головной убор первого чехословацкого президента Томаша Гаррига Масарика или, как его называют чехи, «бригадирка» - но не обычный, а огромных размеров.

Очередную порцию рекордов приносит весна и весенние праздники.

«Мы всегда стараемся несколько изменить нашу экспозицию в музее с приходом весны и пасхальных праздников. В этом году мы решили обратить внимание и на то, что начинается туристический сезон, и у нас есть пара экспонатов, которые будут интересны велосипедистам. Во-первых, это самый маленький велосипед, на котором когда-либо кто-либо у нас ездил. Его высота всего 19 сантиметров и единственный, кто на нём сумел прокатиться – его создатель, Роман Шофрлэ. Несмотря на то, что велосипед такой маленький, он может выдержать вес до 80 килограммов – его колеса изготовлены из резины хоккейных шайб.

Второй экспонат – редкость международного масштаба, работа словацкого мастера Лудовита Ленарта, велосипед, который целиком выполнен из дерева. Он полностью функционален, на нём тоже можно ездить. Интересно, что у него не только колёса из дерева, но и цепь, и фонарик, который хоть и слабо, но светит, и даже насос».

По словам Мирослава Марека, каждый может оказаться на страницах Чешской книги рекордов: достаточно придумать, чем именно вы можете отличиться, попробовать это осуществить и попросить сотрудников фестиваля засвидетельствовать ваш успех. Очередной фестиваль «Пелгржимов – город рекордов» пройдёт 7 и 8 июня 2019 года.