В кругосветку за два дня

– Речь идет о масштабной конференции путешественников, в которой примут участие более 2 тысяч гостей. Вы сможете услышать рассказ Луции Радовой, исколесившей вместе с девичьей группой на моторикшах – их также называют тук-туками, Южную Америку - в целом 13 000 км, а также фотографа Петра Яна Юрачки, который расскажет о своих приключениях в Чехии. Среди выступающих на фестивале также будут Павел Лишка и Гонза Ревай, они в качестве бродяг без крыши, vagamundos, путешествовали по Центральной Америке из Патагонии до самой Мексики,приедет пльзеньский путешественник Владимир Вахал, увлеченный Ближним Востоком, и многие другие,

– рассказал Русской службе «Радио Прага» директор фестиваля Карел Вольф.

Петр Ян Юрчак, напомним, является по профессии гидробиологом и специалистoм по фотографированию с дрона, он также был участником экспедиции чешской альпинистки Клары Колоуховой на восьмитысячник К-2. Участником конференции путешественников станет и чешский этнограф, ветеран-путешественник, объездивший весь мир, известный также русским читателям публицист Мирослав Стингл.

Бесценный опыт Ганзелки, Зигмунда и Стингла

Опыт каких коллег из числа чешских путешественников Карел Вольф считает самым ценным и почему?

– Я думаю, что самыми интересными личностями в области путешествий являются наши предшественники, писатели Иржи Ганзелка и Мирослав Зигмунд, который, к сожалению, не выступит на нашем фестивале. (Ганзелка уже умер, а Мирославу Зикмунду в феврале исполнится 100 лет – ред.) Однако своими впечатлениями с нами поделится их коллега Милослав Стингл, написавший несколько десятков бестселлеров, которые были переведены на многие языки мира. Общий тираж выпущенных разными издательствами книг этого автора достиг свыше 15 миллионов. Эти люди стали настоящими нашими гуру и мы до сих пор руководствуемся их наставлениями. А так как времена изменились, сегодня мы не только фотографируем, но и проводим съемки во время своих путешествий. Поэтому благодаря коротким роликам, которые комментируют нынешние участники разных экспедиций и вояжей, на смотре можно ощутить потрясающе увлекательную атмосферу всех этих странствий,

– говорит глава известного чешского фестиваля, который был основан 15 лет назад.

Как «поймать» самые дешевые авиабилеты

Фестиваль «Вокругсвета» востребован среди представителей самых разных профессий и возрастных категорий, опытных и начинающих путешественников. Все они могут почерпнуть для себя много нового, полезные сведения. Иржи Сполек, например, собрал по крупицам весьма ценную информацию о том, как «поймать» самые дешевые авиабилеты – тема его доклада так и называется «Jak ulovit nejlevnější letenky».

– Выступления на такую тему мы включали в нашу программу уже несколько раз. Освещение актуальных вопросов мы приветствуем, так как обмен опытом в этой сфере очень важен для совсем молодых путешественников и студентов, которые пока не зарабатывают, вопрос цены здесь бывает ключевым. Помимо рассказов путешественников и обмена опытом, фестиваль приносит и яркие танцевальные номера в большом зале «Клариона», которые предваряют почти все выступления докладчиков. Это также встреча давних друзей, которых объединяют общие интересы. Все съезжаются на одно место.

Среди путешественников будут и волонтеры, которые путешествуют по миру в рамках осуществления социальных и благоворительных проектов в поддержку местного населения.

Организаторы смотра приглашают и в фестивальный гастрономический «тур». В «Кларионе» можно будет продегустировать традиционные блюда Конго, Уганды, Берега Слоновой Кости, Армении, Вьетнама, других стран Африки и мира, приготовленные поварами 15 экзотических ресторанов.

– Некоторые путешественники увлекают нас своими смешными историями, другие – трогательными рассказами, так как в круг их обязанностей входит курирование детдомов. На основе опыта экспедиции Дана Пршибаня был снят телесериал. Два желтых немецких «трабанта», польский Fiat-26p и Jawa-250 чехословацкого производства проделали из Индии путь общей протяженностью в 17 тыс. км. И материалы других чешских путешественников легли в основу фильмов, которые были показаны по «Чешскому телевидению».

Очень интересен опыт Ладислава Зибуры. Со своих 19 лет он путешествует пешком по миру, преодолевает таким образом за год и две тысячи километров, подмечая особенности жизни в Турции, Непале и других странах. Ночует Ладислав у местных жителей, что позволяет ему лучше понять тамошний уклад.

Организаторы смотра приглашают и в фестивальный гастрономический «тур». В Кларионе можно будет продегустировать блюда, традиционные для Конго, Уганды, Берега Слоновой Кости, других стран Африки, Индии, Индонезии, Армении, Вьетнама, приготовленные поварами 15 экзотических ресторанов. Некоторые из них работают в Праге, иные – за ее пределами. Фестиваль является передвижным: Прага приняла эстафету Брно и передаст ее Oломоуцу, Oстраве, Чешским Будейовицам и Пльзеню.