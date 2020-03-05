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Университет Менделя в Брно: виноделию научиться и денег заработать

Эва Туречкова
05-03-2020
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Университет им. Менделя в Брно в этом году открыл новый студенческий инкубатор – винодельческий. Студенты, обучающиеся по специализации виноделие и виноградарство, таким образом, пополнят теоретические знания практическим опытом, полученным во время самостоятельного производства вина. Чтобы студенты подходили к проекту со всей серьезностью, им пришлось вложить в него собственные деньги. Ну а прибыль с проданного вина, выпускаемого под маркой M-wine, останется им же.

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Фото: Власта Гайдошикова, Архив Чешского РадиоФото: Власта Гайдошикова, Архив Чешского Радио

Фото: Власта Гайдошикова, Архив Чешского РадиоФото: Власта Гайдошикова, Архив Чешского Радио Студенты, пожелавшие поучаствовать в проекте, вложили в инкубатор по пять тысяч крон. На эти деньги они купили виноградную лозу со школьных виноградников, а также бутылки, этикетки и винные пробки. Оборудованием и лабораториями садоводческого факультета в г. Леднице они пользуются бесплатно.

«Наша группа решила заняться производством Велтлинского зеленого, а соседняя группа – Палавы», - перечисляет известные сорта моравских вин Рихард Дамко, который учится на третьем курсе.

«Здесь можно прекрасно всему научиться. До этого у нас не было возможности реализовать все самим на свой страх и риск. Теперь нам никто не говорит, что, когда и в какой последовательности надо делать. Как мы все задумали, так и есть. Это огромная ответственность, а это, наверное, ключевой момент всего проекта», - делится своими впечатлениями Рихард Дамко.

Садоводческий факультет Университета им. Менделя в г. Леднице, фото: Google Street ViewСадоводческий факультет Университета им. Менделя в г. Леднице, фото: Google Street View Если у студентов все же возникает необходимость обратиться за советом, наготове Радим Голешински, управляющий школьным винным хозяйством.

«Технологию виноделия в рамках этого проекта они полностью определяют сами, но если им нужен совет, касающийся вкусовых качеств, необходимо что-то попробовать, проверить, то, конечно, мы им помогаем».

Ну и каково качество студенческого вина? «Очень хорошее. Виноград 2019 года удался, так что и качество вин очень высокое», - заявляет управляющий школьным винным хозяйством.

А студент Рихард Дамко добавляет, что на качество вина влияют и другие факторы:

Фото: Власта Гайдошикова, Архив Чешского РадиоФото: Власта Гайдошикова, Архив Чешского Радио «Очень важно и то, чтобы мы умели после себя все вычистить и вымыть нержавеющие танки до блеска. Если этого не делать, то получается не танк, а рассадник для бактерий, а это, в конечном счете, нам же выйдет боком».

Естественно, студенты лишены некоторых реальных стрессовых ситуаций, тем не менее, проект очень верно имитирует винодельческую рутину.

«Мы собираемся продавать нашу продукцию с этикетками M-wine. Это значит, что речь идет о проектном вине, созданном нашей школой. Мы не воспринимаем это как шанс заработать деньги, но если у нас все получится как надо, то можем рассчитывать и на прибыль», - убежден третьекурсник Рихард Дамко.

Моймир Баронь, фото: Архив Университета им. МенделяМоймир Баронь, фото: Архив Университета им. Менделя «Если вино удастся продать, то их первоначальный инвестиционный вклад умножится в разы. Прелесть проекта заключается в том, что студенты одновременно могут попробовать себя в винодельческом инкубаторе и получить от этого прибыль», - говорит директор Института виноделия и виноградарства Моймир Баронь.

А все предпосылки для хорошего конца этой истории есть: «Я с полной уверенностью могу сказать, что вина у них удались. Они - одни из лучших, которые сейчас хранятся в наших погребах. Так что я не буду скупиться на похвалу», - завершает Баронь.

Эва Туречкова
05-03-2020
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Иллюстративное фото: congerdesign, Pixabay / CC0

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