Университет Менделя в Брно: виноделию научиться и денег заработать

Университет им. Менделя в Брно в этом году открыл новый студенческий инкубатор – винодельческий. Студенты, обучающиеся по специализации виноделие и виноградарство, таким образом, пополнят теоретические знания практическим опытом, полученным во время самостоятельного производства вина. Чтобы студенты подходили к проекту со всей серьезностью, им пришлось вложить в него собственные деньги. Ну а прибыль с проданного вина, выпускаемого под маркой M-wine, останется им же.
Студенты, пожелавшие поучаствовать в проекте, вложили в инкубатор по пять тысяч крон. На эти деньги они купили виноградную лозу со школьных виноградников, а также бутылки, этикетки и винные пробки. Оборудованием и лабораториями садоводческого факультета в г. Леднице они пользуются бесплатно.
«Наша группа решила заняться производством Велтлинского зеленого, а соседняя группа – Палавы», - перечисляет известные сорта моравских вин Рихард Дамко, который учится на третьем курсе.
«Здесь можно прекрасно всему научиться. До этого у нас не было возможности реализовать все самим на свой страх и риск. Теперь нам никто не говорит, что, когда и в какой последовательности надо делать. Как мы все задумали, так и есть. Это огромная ответственность, а это, наверное, ключевой момент всего проекта», - делится своими впечатлениями Рихард Дамко.
Если у студентов все же возникает необходимость обратиться за советом, наготове Радим Голешински, управляющий школьным винным хозяйством.
«Технологию виноделия в рамках этого проекта они полностью определяют сами, но если им нужен совет, касающийся вкусовых качеств, необходимо что-то попробовать, проверить, то, конечно, мы им помогаем».
Ну и каково качество студенческого вина? «Очень хорошее. Виноград 2019 года удался, так что и качество вин очень высокое», - заявляет управляющий школьным винным хозяйством.
А студент Рихард Дамко добавляет, что на качество вина влияют и другие факторы:
«Очень важно и то, чтобы мы умели после себя все вычистить и вымыть нержавеющие танки до блеска. Если этого не делать, то получается не танк, а рассадник для бактерий, а это, в конечном счете, нам же выйдет боком».
Естественно, студенты лишены некоторых реальных стрессовых ситуаций, тем не менее, проект очень верно имитирует винодельческую рутину.
«Мы собираемся продавать нашу продукцию с этикетками M-wine. Это значит,
что речь идет о проектном вине, созданном нашей школой. Мы не
воспринимаем это как шанс заработать деньги, но если у нас все
получится как надо, то можем рассчитывать и на прибыль»,
- убежден третьекурсник Рихард Дамко.
«Если вино удастся продать, то их первоначальный инвестиционный вклад умножится в разы. Прелесть проекта заключается в том, что студенты одновременно могут попробовать себя в винодельческом инкубаторе и получить от этого прибыль», - говорит директор Института виноделия и виноградарства Моймир Баронь.
А все предпосылки для хорошего конца этой истории есть: «Я с полной уверенностью могу сказать, что вина у них удались. Они - одни из лучших, которые сейчас хранятся в наших погребах. Так что я не буду скупиться на похвалу», - завершает Баронь.
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