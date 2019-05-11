Универсальная игрушка для всех поколений

Антон Каймаков
11-05-2019
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Время идет вперед и чешская фирма, выпускающая один из самых известных детских конструкторов, приближается к своему вековому юбилею. Это произойдет уже в следующем году. А еще через пять лет стукнет ровно сто лет с момента, когда на прилавках магазинов впервые появилась коробка с надписью – «Merkur». К любому празднику, а тем более столь значительному, стоит готовиться загодя. Музей «Merkur» в городе Полице-над-Метуи начинает этим заниматься уже сейчас, расширяя свою коллекцию металлических паровозиков.

Фото: Jedudedek, CC BY 2.5Фото: Jedudedek, CC BY 2.5

Ярослав Ванцл, фото: Мартина СхнеиберговаЯрослав Ванцл, фото: Мартина Схнеибергова «Начиналось все в 1920 году. Свою продукцию фирма сначала выпускала под маркой «Inventor». Известна она была также в США. В 1925 году имя сменилось, и появился «Merkur». Ну, а сейчас, когда мы начали выпускать еще и учебные пособия, то все еще раз изменилось и коренным образом», – рассказывает Яромир Кржиж, нынешний владелец фабрики, выпускающей конструктор «Merkur».

Разработчиком популярнейшего чешского конструктора, главным элементом которого являются тонкие перфорированные полоски металла, был Ярослав Ванцл, который в городке Полице-над-Метуи в восточной части Чехии основал в небольшую фабрику по выпуску различных штампованных бытовых металлических изделий. Главной же продукцией фирмы был первый отечественный чехословацкий конструктор с крепежом в виде крючочков. Конструктор, как и фабрика Ярослава Ванцла, назывался «Inventor». В период после окончания Первой мировой войны в только-только созданном самостоятельном чехословацком государстве был острый недостаток хороших детских игрушек. Заграничный товар был очень дорогими, а значит, недоступными для большинства граждан. Вот Ярослав Ванцл и решил попытать свое предпринимательское счастье.

Фото: Archiv Muzea Merkur v Polici nad MetujíФото: Archiv Muzea Merkur v Polici nad Metují Однако этот вариант конструктора большой популярности не завоевал. Тогда Ярослав Ванцл решил вернуться к одной из своих старых идей, вдохновленных деревянным конструктором британца Френка Горнби, запатентованным в 1901 году. Новый вариант конструктора Ярослава Ванцла изготавливался уже из металла и соединялся, как и детали игрушки Горнби, болтиками и гаечками. Патент на конструктор был получен в 1922 году, а уже в 1925 году коробки с названием «Merkur» появились на прилавке.

Кроме конструктора Ярослава Ванцла в Чехословакии выпускались и другие, не менее интересные игрушки подобного типа, например, «Edison», «Vašek» или «Trix», однако, лишь «Merkur» выжил в условиях жесткой конкуренции. Главным преимуществом конструктора была и остается его универсальность.

Фото: Archiv Muzea Merkur v Polici nad MetujíФото: Archiv Muzea Merkur v Polici nad Metují Сегодня «Merkur» не только детская игрушка, но и учебное пособие, используемое в школах, а также в профессиональных технических училищах среднего уровня образования.

«Дети и подростки благодаря этой игрушке могут научиться конструировать, получат представление об основах техники, новаторской деятельности и получат толчок к научной работе. Все это подталкивает студентов далее расширять свое образование», – уверен Яромир Кржиж.

В музее в Полице-над-Метуи представлено множество самых разных моделей, созданных из конструктора «Merkur» – Эйфелева башня, различные карусели, модель замка Карлштейн, мосты, самолеты, краны, экскаваторы… Целую комнату занимает модель «железного города», придуманного Жюлем Верном, в недрах которого по железной дороге шныряют паровозики.

«Эта модель весит уже около тонны. Это самая большая модель такого рода, что подтверждено записью в книге рекордов Гиннеса», – подчеркивает Яромир Кржиж.

Фото: Archiv Muzea Merkur v Polici nad MetujíФото: Archiv Muzea Merkur v Polici nad Metují
Антон Каймаков
11-05-2019
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Подписаться на RSS
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