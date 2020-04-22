Тридцать лет назад чехи провели «Ленинопад»

Пражский Ильич не простирал длань вперед, но почему-то прятал руки в карманах, а вместо привычной кепки на его голове красовалась зимняя шапка. Колосс, установленный в 1972 году, как бы делал шаг вперед, напряженно всматриваясь – что там движется со стороны аэропорта, неужели, опять советский десант? Говорят, с тыльной стороны монумента не один год работала пивная, которую местные жители так и называли – «За задницей».

После «бархатной» революции в Чехословакии начался настоящий «Ленинопад» – люди хотели поскорее избавиться от изображений того, кто построил тоталитарный режим, поработивший пол-Европы.

Номером один был Сталин

Многие годы Ленин был «лицом» безграничной власти компартии, его бюсты, памятники, портреты и барельефы власти размещали на улицах, в общественных зданиях и школах. При этом в Чехословакии у советской идеологии была одна особенность – культ Сталина внедрялся здесь раньше культа Ленина. КПЧ, захватившая власть в 1948 году, подняла на свои знамена именно Сталина как победителя в войне, так что Ленину невольно достались вторые роли. Гигантский монумент «кремлевскому горцу» на берегу Влтавы, известный как «очередь за мясом», был взорван только в 1962 году, спустя шесть лет после ХХ съезда и разоблачения культа личности. Ленину ставили памятники поменьше, однако простояли они на четверть века дольше, хотя кое-где оставался и Сталин.

В 1950-60-е годы в Чехословакии действовала специальная комиссия, которая контролировала производство ликов великого пролетарского вождя – чтобы их не было слишком много, и они таким образом «не обесценивались», однако уже в 1970-е производство Ильичей было поставлено в ЧССР на поток.

В шаговой доступности от Конева

Упомянутый пражский памятник Ленина был работой скульпторов Лудвика Кодыма с супругой – их семейный подряд специализировался на Лениных. Как уже говорилось, монумент находился в начале сегодняшней Европейской улицы, на площади Победы, которую пражане за круглую форму фамильярно называют «Кулатяк». Бронзовая фигура исчезла вскоре после «бархатной» революции, в 1990 году. Остался лишь цоколь, на котором любили кататься скейбордисты, пока в 2007 году на этом месте к разочарованию молодежи не разбили газон.

Кстати, памятник маршалу Коневу, демонтаж которого вызывал недавно такую бурю негодования со стороны России, был установлен в 1980 году буквально в паре кварталов от пражского Ленина.

На коньках по Влтаве

Вероятно, Ульянов мерз на «Кулатяке» в шапке неспроста – VI Всероссийская конференция Российской социал-демократической рабочей партии, на которой он председательствовал, проходила в Праге в январе 1912 года.

Ярослав Сейферт – опальный поэт, единственный чешский нобелевский лауреат по литературе, ровесник ХХ века, писал в своих мемуарах»: «Ленин хаживал вечером на соседний каток кататься на коньках. Там рядом был только один-единственный каток – над сегодняшним Главным вокзалом, напротив виллы "Терезия". На этот каток ходили и мы – мальчишки с ближайших жижковских улиц… Зимой 1912 года там катался и небольшого росточка мужчина в мерлушковой шапке. Я и не подозревал, что в вилле напротив, в зале на первом этаже, будет стоять его бюст, взирающий прямо через этот каток на Прагу».

«Ленин любил коньки и в один из вечеров, никому ничего не сказав, отправился кататься, вероятно, на Влтаву. Разгорячившись, он скинул пальто, катался в одном пиджаке и простудился. Поскольку простудилось еще несколько других делегатов, чешские социал-демократы вызывали врача, который делал им инъекции и прописывал лекарства. Катался ли он там вместе с Сейфертом – сказать трудно», – рассказывает автор экскурсии «Ленин в Праге» Татьяна Кржепицкая.

Конференция РСДРП проходила в здании социал-демократов, которое сегодня вновь служит штаб-квартирой партии, входящей в правящую коалицию правительства Чешской Республики. А в годы социализма все помещения этого здания на Гибернской улице занимал музей Ленина.

«Музей открылся после Второй мировой войны. Первым экскурсоводам там работал Вацлав Вацек, который знал Ленина еще в 1912 году, будучи молодым человеком, он покупал ему билет и сажал на поезд. В послевоенные годы Вацек стал мэром Праги. Все залы музея – а их было около двадцати – были посвящены истории партии большевиков и жизни Ленина – его детству, юности и т. д. Также там экспонировались фотографии, статьи, книги, предметы, связанные с конференцией РСДРП. Например, шелковые листочки – удостоверения делегатов, которые зашивали в одежду. Музей просуществовал до начала 1990-х, а потом был расформирован», – объясняет Татьяна Кржепицкая.

Дорогая Надежда Константиновна

Январь 1912 года стал последним приездом Ульянова в Прагу. До этого он побывал в этом городе не менее трех раз, и в годы социализма на пражских зданиях висели таблички: «Здесь останавливался Ленин».

Впервые он прибыл в Прагу в 1900 году, сразу после ссылки в Шушенском. Позже сюда к нему выехала и жена. Супруги, соблюдавшие при переписке строгую конспирацию, разминулись – в апреле 1901 года Ульянов был уже в Мюнхене, а Надежда Крупская разыскивала мужа у типографского рабочего Модрачека в районе Вршовице. На его доме позже была установлена мемориальная доска, а неподалеку появился памятник, изображавший Крупскую. После «бархатной» революции все это исчезло, а Герольдовым садам, переименованным в честь подруги жизни Ленина, вернули прежнее название.

Нередко памятники Ленину в Чехословакии становились мишенью для шуток – люди ночью надевали на них рюкзаки, намекая, что пора бы «самому человечному человеку» отправляться домой. Расплата за такую дерзость могла быть весьма жестокой.

Рождественский Ильич

Последний в Чехословакии памятник Ленину – тоже работы супругов Кодым – был открыт 31 октября 1987 года в городе Ческа Липа. По воспоминаниям местных жителей, четырехметровую фигуру из бронзы рабочие зацепили за шею и подвесили на кран, после чего отправились на обеденный перерыв. Раньше такое непочтительное обращение стало бы предметом разбирательства StB – чехословацкого КГБ, однако в СССР шла перестройка, и режимы в лагере социализма уже начали ослабевать.

А через два года памятник демонтировали по решению комиссии местного Гражданского форума о ликвидации коммунистической символики. «Было решено снять Ленина ночью, чтобы не поднимать шума. Так что вечером перед зданием райкома компартии памятник еще стоял, а утром там уже был пустой постамент», – вспоминает местный историк-краевед Ладислав Смейкал. Бронзовую статую поместили на городской склад, где она лежит до сих пор. Там, например, хранят рождественскую атрибутику, которой в декабре украшают городские улицы. Так что Ленин лежит в окружении звезд и гипсового Иисуса и Девы Марии. «У товарища тут почти круглый год — Рождество», – смеется пресс-секретарь мэрии Ческе Липы Вацлав Шамал. Власти так и не решили, что делать с бронзовой фигурой.

Ленина в Хомутове, на севере Чехии, убрали одним из последних – только 29 апреля 1990 года, когда диссидент Вацлав Гавел уже занял президентское кресло. Четырехметровую фигуру подцепили тросом, спущенным с подъемного крана. Зрелище привлекло большое количество горожан, которым пришлось любоваться на этот памятник в течение 19 лет.

Ленин на миллион

В Карловых Варах с 1966 по 1990 год Ленин возвышался на Театральной площади, которая тогда носила его имя. Теперь памятник «припаркован» на лесопилке компании «Лазеньске лесы» в поселке Бржезова – эту фирму мэрия города выбрала для хранения скульптуры. На статуе видны следы краски, которой ее неоднократно обливали, а иногда на голову вождя кто-нибудь натягивает кепку. «На лесопилку заглядывают гости Карловых Вар из России, их это веселит – к пролетариям они точно не относятся», – рассказывает директор лесопилки.

Пока городские власти не собираются ликвидировать памятник, хотя предложения продать его и поступали. Кто-то хотел установить его в качестве рекламы перед торговым центром в Пльзене, кто-то купить как цветной металл. Стоимость раритета «кусается» – мэрия оценивает бронзовую фигуру в миллион, однако речь о его продаже пока не идет.

Единственный памятник дедушке Ленину, оставшийся в общественном пространстве, если не считать музеев в Брно и Бероуне, можно увидеть в городе Хеб. Трехметровый монстр был в 1979 году установлен перед зданием вокзала, а после «бархатной» революции перенесен во двор областного архива. Рядом с Лениным притулились маленький Юлиус Фучик и пограничник с собакой. Разглядеть эту компанию можно через решетку соседнего монастырского сада.

«Никто не протестует против их присутствия. Эти скульптуры мы обязательно должны сохранить как памятники эпохи. Какой бы эта эпоха ни была, памятники не виноваты», – считает директор архива Хеба Карел Галла.

Гном Шумавского леса

В горах Шумава можно отыскать скульптуру Ленина, установленную на высоте 1010 метров над над уровнем моря. Статую величиной около метра поместили перед своим домом в поселке Сваты Томаш супруги Гаусер. В зависимости от настроения, ему на голову надевают то шутовской колпак, то шлем, то кепку, а в руку вставляют деревянное ружье.

«В 1990 году сын, проезжая по городу Ческе Будеёвице, увидел этого Ленина, которого выкидывали из здания Революционных профсоюзов. Он положил его в машину, чтобы привести нам, а когда его остановила полиция, сказал, что выиграл скульптуру в лотерею», – рассказывает хозяйка дома Анна Гаусерова, которая говорит, что австрийские дети, увидев фигурку, весело кричат: «Какой красивый гномик!»