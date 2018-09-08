Так выглядит пивной рай

«Особое внимания я обратил бы на «Кацов», хотя сегодня его и нельзя уже называть мини-пивоварней. Если в момент своего возрождения в 1997-м в год там варилось лишь 3-4 гектолитра пива, то сегодня «Кацов» уже превратился в классический промышленный пивоваренный завод, производящий почти 50 тысяч гектолитров. Эта пивоварня периодически получает премии на профессиональных конкурсах. Общество друзей пива уже дважды удостаивала «Кацов» титула «Пивовар года», ну, а несколько лет назад он прибавил к своим наградам и премию «Мини-пивовар года», – комментирует председатель вышеупомянутого общества Томаш Эрлих.

В крае, раскинувшемся вокруг чешской столицы, пивоварни растут почти как грибы после дождя. В некоторых городках можно обнаружить даже сразу два пивоваренных заводика, как, например, в Коуницах-у-Чешского Брода, где проживает всего 1400 человек.

«Интересно, что достаточно густая «сеть» пивоваренных заводов появилась в Брдских лесах. На расстоянии буквально двух километров друг от друга там работает пять потрясающих мини-пивоварен. Пионером в этой области стала пивоварня «Вшерадице», интересная тем, что там установлены котлы для варки, вывезенные туда из старинного пивоваренного завода в Броумове. В последнее время на пивных конкурсах серьезно заявляют о себе пивоварни «Китин» и «Хостомице». Последняя славится своим замечательным темным пивом».

Ежегодно Общество друзей пива выбирает лучшего мастера пивоварения, присуждая ему почетный титул «Солодовник года». Несколько лет назад обладателем престижного звания стал, например, мастер Нимбургского пивзавода Богумил Валента, который приложил руку к делу разработки рецептов новых сортов пива, связанных с именем известного чешского писателя Богумила Грабала. На Нимбургском пивоваренном заводе писатель провел свое детство, поскольку его отчим служил там управляющим. Многое из того, что Грабал видел в детстве, впечатления от жизни на пивоварне нашли потом отражение в его творчестве. Здесь можно вспомнить, например, «Пострижение» или «Рассказы из пивной», лирический герой которого вспоминает этот край, сидя в Праге «У Золотого тигра»: «Я вернулся назад, в свое детство, когда впервые попал в пивную, которая меня так очаровала, что стала моей судьбой. Папаша, управляющий пивоваренным заводом, бывало, брал меня с собой, когда на мотоцикле фирмы "Лаурин и Клемент" объезжал кабачки, куда его завод поставлял пиво…»

«Наибольшую гордость у меня вызывает сорт полутемного пива 13% "Нежный Варвар", непосредственно связанный с Грабалом и его творчеством. Изначально мы варили это пиво только к Рождеству. Рынок, однако, распорядился его судьбой иначе – покупателям оно так понравилось, что мы теперь варим его постоянно вот уже семь или восемь лет подряд. А лично мне нравится пиво «Юбилейное», которое сегодня получило новое имя — «Лежак Грабала», то есть «Лагер Грабала». Изначально мы его сварили к 100-летию Богумила Грабала», – рассказывает Богумил Валента.

Свое «Постриженское пиво» Нимбургский пивоваренный завод экспортирует также и за границу, правда, не под изначальным названием, так оно трудно произносимо и непонятно любителям пива других стран. А вот имя Богумила Грабала служит хорошей рекламой.

«Например, я был страшно удивлен, узнав, что в Венгрии Богумил Грабал известен чуть ли не больше, чем у нас в Чехии. Поэтому в Будапеште у нас открылось сразу несколько пивных с нашей продукцией. Есть там и несколько заведений, которые носят имя писателя. Подобная ситуация и в Словакии», – завершает свой рассказ мастер-солодовник Богумил Валента.