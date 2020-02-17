Тайны замка Бечов – реликварий св. Мавра, старинные вина и стол Адольфа Гитлера

О сокровищах, которые хранятся в этих стенах, рассказывает кастелян Томаш Визовский: «Разумеется, первое место занимает реликварий романской эпохи, однако с его историей переплелась другая находка – обнаружение коллекции старинных вин и коньяков, стоимость которой, по оценкам специалистов, превышает двадцать миллионов крон. Кроме того, нам удалось найти стол рейхсканцлера Адольфа Гитлера – он попал в замок Бечов достаточно необычным способом. В 2018 году мы включили в нашу экспозицию бриллиантовую диадему. Нам удалось найти архивные документы, доказывающие, что она относится к истории замка, так что теперь диадемой могут полюбоваться посетители. Однако Бечов – это еще и прекрасная природа, живописный городок и ботанический сад».

Это целый комплекс старинных сооружений, куда входит готическая крепость, дворец в стиле ренессанс и замок эпохи барокко. Конечно, визитной карточкой Бечова остается средневековый реликварий святого Мавра, история которого напоминает детектив. Прямоугольный ковчежец в форме домика длиной чуть менее полутора метров (140 сантиметров), высотой семьдесят сантиметров и шириной сорок два сантиметра был изготовлен из позолоченного серебра и меди и украшен почти двумя сотнями драгоценных камней, барельефами, филигранью, чеканкой, эмалевыми пластинами с фигурной резьбой и рисунками. На стенках раки сверкают халцедон, яшма, агаты, оникс, сапфиры, а на гребне – горный хрусталь.

«Реликварий был в бенедектинском монастыре во Флорене, на территории современной Бельгии. Это была почитаемая реликвия, которую выносили во время длинных религиозных процессий, чтобы потом вернуть в монастырь. В конце XVIII века монастырь был ликвидирован, и реликварий попал в церковь св. Гангульфа, где его нашел герцог Альфред де Бофор-Спонтен, который сразу же понял его ценность и выкупил. Затем ковчежец выставляли в Брюсселе, а в 1889 году его перевезли в Бечов», – поясняет Томаш Визовский.

Сокровища в пожаре войны

На исходе Второй мировой войны году хозяева спрятали свое сокровище от посторонних глаз. «То, что в конце войны вместе с собранием вин и коньяков Бофоры закопали реликварий под готической часовней, было мудрым решением, поскольку здесь проходила демаркационная линия между союзниками и Красной армией, и перемещаться в этой неразберихи с золотым сундуком и коллекцией вина было бы очень недальновидно», – уверен нынешний хранитель сокровищ Бечова.

После победы над нацистами Бофоров, которые бежали в Вену, обвинили в коллаборационизме, а замок на основе Декретов Бенеша национализировали. «По нашим данным, герцоги никогда активно не сотрудничали немецкими оккупантами, однако на фоне решения национального вопроса им пришлось покинуть свои владения», – объясняет кастелян.

Более сорока лет реликвия пролежала в земле, пока в 1984 году Кристиан Бофор не связался с австро-американским торговцем ценностями и кладоискателем Дэнни Дагласом, чтобы тот помог ему вывезти реликварий из ЧССР. Дальше события развивались, как в хорошем детективе.

«Все началось в консульстве ЧССР в Вене, куда пришел американский бизнесмен Дэнни Даглас, который предложил любопытную сделку – что он выкупит некий старинный предмет, не имеющий отношения к чешской истории за 250 тысяч долларов США. Он сообщил, что этот раритет никто не разыскивает, и он хочет его легально вывезти из страны. Из Вены сообщение ушло в Прагу, поскольку в Чехословакии существовала государственная структура, занимавшаяся продажей исторических ценностей, что помогало пополнять бюджет валютой. Дагласу были готовы пойти навстречу, однако он хотел подписать договор и положить задаток в швейцарский банк. К делу подключилась Федеральная уголовная служба, где была создана команда из четырех человек во главе с Франтишеком Марешкой, которая пыталась параллельно получить дополнительную информацию. Даглас не хотел, чтобы государство само нашло реликвию – он лишь сообщил, что она находится в радиусе 150 км от Нимбурка и принадлежит аристократической семье с корнями в разных странах Европы».

Запутанная дорога к кладу

Чехословакия не хотела продавать кота в мешке. Переговоры и поиски продолжались год. Детективы под видом госслужащих смогли выудить у Дагласа нужные сведения. В итоге криминалисты сузили круг поисков и вычислили, что искомый раритет должен находиться именно в Бечове.

В начале ноября 1985 года команда следователей, вооруженная миноискателем, прибыла в замок. Позже Франтишек Марешка сам рассказывал Томашу Визовскому о том, как проходили поиски: «Сначала они вели поиски на первом дворе и в саду, где прибор все время реагировал на гвозди и проволоку. Затем пришел черед внутренних помещений, первым из которых случайно оказалась часовня Благовещения Девы Марии, где в течение двух часов им удалось обнаружить тайник».

Деревянный ковчежец извлекли из земли и поместили в банковскую ячейку – из холодной влажной земли он попал в сухое теплое помещение, и в результате реликварий пошел трещинами. Реставрация реликвии продолжалась десять лет.

Кстати, Даглас, которому не досталось сокровище, позже говорил, что даже рад такому финалу, поскольку он высоко ценит чешскую школу реставрации. Мастерам пришлось восстанавливать как деревянную внутреннюю часть средневекового ковчега, так и его драгоценную облицовку.

Сегодня реликварий святого Мавра хранится в бронированной стеклянной витрине, установленной в помещении с кондиционером, позволяющим регулировать не толок температуру воздуха, но и влажность.

Он считается вторым после коронационных регалий сокровищ Чехии. Его стоимость оценивается в полмиллиарда крон, однако его историческую и религиозную ценность определить невозможно. Сегодня сотрудники замка поддерживают связь с бывшими владельцами Бечова, которые иногда приезжают посмотреть на свои бывшие владения.

Драгоценные вина

Не только золото, но и алкоголь представлял большую ценность и легко мог исчезнуть на территории, по которой передвигались войска разных стран. Как уже говорилось, герцоги Бофоры спрятали в замке свое собрание вин и коньяков. В 1985 году его тоже извлекли на поверхность. Когда Томаш Визовский принимал дела у своего предшественника, старый кастелян сообщил ему, что место хранения вина следует держать в тайне. Сегодня ценные напитки перенесены в специальное помещение, и лучшие сомелье страны подтвердили, что вино и коньяк, относящиеся к концу XIX века, сохранили свои качества и пригодны к употреблению.

Собрания за столом фюрера

А как в Бечов попал стол Адольфа Гитлера? «Несмотря на то что Бечов находится в области, которая раньше называлась Судетами, эта история не связана с бывшими владельцами. Стол попал в Бечов предположительно в 1950-е годы, когда Национальный музей письменности готовил в Бечове выставку «Карловарские книги», в которой были использованы предметы из коллекции Карасека. Хотя выставка не состоялась, сюда был привезен большой письменный стол со стулом и чернильным прибором. Несколько лет назад в наши ворота постучал господин Кухарж, который вместе с паном Мотлом занимается историей коллекции предметов искусства, принадлежавшей Гитлеру, который выяснял, не хранится ли тут вышеупомянутый стол. Они были оснащены скрытой камерой и приготовили целую легенду, поскольку в Чехии далеко не каждый готов заниматься коллекцией Гитлера. Я привел их в свой кабинет, а они говорят: «Вот то, что мы искали!» Мы использовали этот стол для заседаний, а сверху положили стекло, и за ним помещалось 12 человек», – вспоминает кастелян.

Теперь стол занял свое место в экспозиции замка. Там же рассказана история этого предмета мебели – стол фюреру подарил один архитектор, получивший от рейхсканцлера звание профессора. Сотрудники замка нашли соответствующие фотографии и документы. В конце войны стол оказался в городе Вышши Брод, где его среди предметов, украденных нацистами в разных странах Европы, нашли солдаты армии союзников.