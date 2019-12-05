Святой Николай, ангел и черт – волшебный патруль предрождественской Чехии

Угольки – «чертовская» награда

«Микулашские» утренники и встречи организует Пражский зоопарк и Транспортное управление столицы – в последнем случае мероприятия нередко проводятся уже в первых числах декабря. В эти дни детей с родителями приглашают прокатиться на старинном паровозе, где кочегар может оказаться чертом, закидывающим в топку уголь и награждающим угольками в этот день проказников; конфеты от ангелов получают дети, не замеченные в особых прегрешениях. Святой Микулаш (св. Николай, или Николай Чудотворец), как глясят легенды, начал одаривать сладостями ребятишек уже в VI веке. Традиция сохранялась в Чехии на протяжении многих веков, не исчезнув и в годы социализма. Укрепление культа Младенца Иисуса на территории страны пришлось лишь на начало XIX века – до того рождественскими дарами ведал св. Николай, ставший прообразом Санта-Клауса, с которым он успешно конкурирует. От имени св. Николая детей одаривали в день его почитания по церковному календарю, который выпадает на 6 декабря.

Микулаши и Микулашки

Среди самых общеизвестных сегодня детских игровых песенок и попевок числятся и такие как Mikuláš ztratil plášť:

Mikuláš ztratil plášť,

Mikuláška sukni,

hledali, nenašli,

byli oba smutní.

В переводе это звучит так:

Микулаш потерял плащ,

Микулашка юбку,

все искали, не нашли,

загрустили оба.

Дело в том, что в некоторых случаях в костюм св. Николая облачаются представительницы слабого пола, поэтому дети окрестили таких персонажей Микулашками.

Ребятишкам в Чехии за неделю-две до этого волшебного праздника обыкновенно призывают хорошо себя вести, аргументируя тем, что св. Микулаш знает о людях абсолютно все. А нам известно о Николае Чудотворце, епископе Мирликийском, особо почитаемом в России, кроме прочего то, что он избавлял детей от потенциального рабства.

– Да, когда у обедневшей семьи забирали детей в качестве залога, чтобы позже продать их на рынке; тем самым погашался долг такой семьи. Николай сам выкупал несовершеннолетних и возвращал в лоно семьи либо давал деньги родителям для выкупа своих чад,

– подтвердила в интервью Русской службе «Радио Прага» экскурсовод г. Зноймо Элишка Гавлова.

Святитель известен ревностной защитой христианской веры от ереси, многими деяниями милосердия и тем, что отдал унаследованное состояние нуждающимся. В житии святого упоминается и история помощи трем сестрам, которым без его помощи пришлось бы стать «работницами сферы сексуальных услуг», как сегодня говорят. Продолжает Элишка Гавлова.

– Он освободил троих дочерей обедневшего дворянина. По одной из легенд, св. Николай вызволил их из публичного дома, где они вынуждены были заработать себе на приданое. По одной из версий, это были просто бедные девушки – бесприданницы, поэтому и них не было жениха. Он повесил за их окошко мешочек с деньгами, благодаря чему появилась гарантия, что в будущем они смогут выйти замуж за того, за кого захотят сами.

Однако в период Реформации, когда проводились преобразования в духе протестантизма, наряду с отрицанием католического культа стали выступать против почитания святых. Святого Николая отстранили от дел дарения, препоручив эту миссию Младенцу Иисусу – в Чехии называемому «Ежишек» или «Езулатко». Появлением Младенца Иисуса в роли одаривающего в Рождество чехи и многие другие народы, обязаны немецкому реформатору Мартину Лютеру.

«Лютер боролся против почитания святых и призывал верующих вернуться к корням, истокам христианской веры. Поэтому на смену дарам от святителя Николая в семейстрве Лютеров пришли подарки от новорожденного Иисуса,

– рассказал чешский этнограф Ян Погунек.

Доказательством тому служит домашняя амбарная книга, в которой вела учет доходов и расходов семья Лютеров. В 1536 году жена Лютера Катарина Фон Бора еще вписала в графу рождественских расходов «подарки от Николая», через десять лет, в 1546 г., в этом же отделе была внесена запись «подарки от Христа».

Лютер, инициатор Реформации, женился на бывшей беглой монахине, воспитывал детей в антикатолическом духе. Поэтому он решил, что их потомков будут одаривать не в день почитания св. Николая, а в Сочельник, 24 декабря, в канун Рождества Христова.