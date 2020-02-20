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Суперкурица Зора и ее непробиваемые гены

Антон Каймаков
20-02-2020
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Zora – так называется новая порода домашних кур, созданная чешскими учеными. Ее главное преимущество – неуязвимость для вирусов, провоцирующих птичий лейкоз. Речь идет о первой в мире генетически модифицированной курице. Героями дня стали специалисты фирмы Biopharm и ученые Института молекулярной генетики Академии наук Чешской Республики.

Фото: Мартина Раш, Архив Чешского РадиоФото: Мартина Раш, Архив Чешского Радио

Суперкурица Зора, фото: Архив Института молекулярной генетики Академии наук Чешской РеспубликиСуперкурица Зора, фото: Архив Института молекулярной генетики Академии наук Чешской Республики Первая появившаяся на свет благодаря усилиям чешских специалистов особь из рода Zora уже стала взрослой птицей и, как и положено, несет яйца. Внешне она ничем не отличается от любой другой домашней курочки. Имя Zora (Зора) выбрано преднамеренно. Это кличка подопытной курицы «чешского универсального гения» Яры Цимрмана, героя серии сатирических спектаклей легендарного пражского «Театра Яры Цимрмана». Курица Zora фигурирует в постановке «Акт», а «гений» Яра Цимрман в ней экспериментировал с интеллектом животных.

В отличие от театральной постановки, Zora специалистов Biopharm и Академии наук не вымысел. Реальному эксперименту по изменению генетической информации предшествовал глубокий сравнительный анализ данных разных видов птиц, устойчивых и неустойчивых к вирусам, вызывающим птичий лейкоз. К устойчивым, например, относятся фазаны и куропатки. Подвержены лейкозу – куры и индюшки.

Иржи Гейнар, фото: Мариан Войтек, Архив Чешского РадиоИржи Гейнар, фото: Мариан Войтек, Архив Чешского Радио Говорит руководитель исследовательский группы Иржи Гейнар: «Вмешательство в молекулу возможно лишь в точно определенных местах, чтобы не была нарушена физиология птицы. Необходимо сохранить ту часть, которая отвечает за сопротивляемость вирусу, и не повредить белковые рецепторы».

Ученые внесли изменения в генетическую информацию эмбриональных клеток, которые были внедрены в семенники специальным образом каплунированного петуха.

«Мы открыли путь к коррекции генов и получению трансгенной птицы. Я считаю, что это наиболее элегантный способ борьбы с инфекционными заболеваниями», – комментирует член исследовательской группы Павел Трефил.

Институт молекулярной генетики Академии наук, фото: Петр Кралик, Архив Института молекулярной генетики Академии наук Чешской Республики, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0 CZИнститут молекулярной генетики Академии наук, фото: Петр Кралик, Архив Института молекулярной генетики Академии наук Чешской Республики, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0 CZ Методика коррекции генов пернатых разработана учеными не столь хорошо, как у млекопитающих. Поэтому чешским ученым шаг за шагом пришлось придумывать собственный способ.

«Уникальность нами разработанной техники заключается в том, что каплунирование петухов может осуществляться при помощи облучения. После возобновления сперматогенеза гарантировано, что потомство таких петухов будет оснащено лишь видоизмененными генами», – поясняет Иржи Гейнар.

Новое поколение цыплят в результате будет обладать иммунитетом к новому виду птичьего лейкоза – типа «Е», чаще встречающемуся во Вьетнаме, Китае и Малайзии. В случае распространения в этих странах чешской трансгенной породы кур Zora, ученые допускают возможность полной победы над птичьим лейкозом упомянутого типа.

Антон Каймаков
20-02-2020
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