Суперкурица Зора и ее непробиваемые гены

Первая появившаяся на свет благодаря усилиям чешских специалистов особь из рода Zora уже стала взрослой птицей и, как и положено, несет яйца. Внешне она ничем не отличается от любой другой домашней курочки. Имя Zora (Зора) выбрано преднамеренно. Это кличка подопытной курицы «чешского универсального гения» Яры Цимрмана, героя серии сатирических спектаклей легендарного пражского «Театра Яры Цимрмана». Курица Zora фигурирует в постановке «Акт», а «гений» Яра Цимрман в ней экспериментировал с интеллектом животных.

В отличие от театральной постановки, Zora специалистов Biopharm и Академии наук не вымысел. Реальному эксперименту по изменению генетической информации предшествовал глубокий сравнительный анализ данных разных видов птиц, устойчивых и неустойчивых к вирусам, вызывающим птичий лейкоз. К устойчивым, например, относятся фазаны и куропатки. Подвержены лейкозу – куры и индюшки.

Говорит руководитель исследовательский группы Иржи Гейнар: «Вмешательство в молекулу возможно лишь в точно определенных местах, чтобы не была нарушена физиология птицы. Необходимо сохранить ту часть, которая отвечает за сопротивляемость вирусу, и не повредить белковые рецепторы».

Ученые внесли изменения в генетическую информацию эмбриональных клеток, которые были внедрены в семенники специальным образом каплунированного петуха.

«Мы открыли путь к коррекции генов и получению трансгенной птицы. Я считаю, что это наиболее элегантный способ борьбы с инфекционными заболеваниями», – комментирует член исследовательской группы Павел Трефил.

Методика коррекции генов пернатых разработана учеными не столь хорошо, как у млекопитающих. Поэтому чешским ученым шаг за шагом пришлось придумывать собственный способ.

«Уникальность нами разработанной техники заключается в том, что каплунирование петухов может осуществляться при помощи облучения. После возобновления сперматогенеза гарантировано, что потомство таких петухов будет оснащено лишь видоизмененными генами», – поясняет Иржи Гейнар.

Новое поколение цыплят в результате будет обладать иммунитетом к новому виду птичьего лейкоза – типа «Е», чаще встречающемуся во Вьетнаме, Китае и Малайзии. В случае распространения в этих странах чешской трансгенной породы кур Zora, ученые допускают возможность полной победы над птичьим лейкозом упомянутого типа.