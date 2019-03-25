Средневековый вентилятор. Тайны кутногорских рудокопов

Археологи в один голос называют находку уникальным артефактом общеевропейского значения. Этот древний механизм диаметром около метра шахтеры использовали в штольнях, куда плохо поступал воздух. Обнаружили средневековое устройство члены местного союза шахтеров «Барбора».

Чтобы спуститься в шахту, необходимо облачиться в специальный белый плащ с капюшоном, надеть шахтерскую каску с фонариком и ни в коем случае не отставать от опытного проводника. Вниз ведет деревянная приставная лестница. «Сейчас мы примерно в тридцати метрах под поверхностью земли, на дне шахты. Мы пройдем тридцать-сорок метров на юг – там находится забой, в котором был найден средневековый ручной вентилятор», – предлагает пройти к месту находки член союза «Барбора» Ян Кавалир.

Идти приходится по залитому водой коридору, так что резиновые сапоги здесь явно не лишние. Некоторые места коридора настолько узкие, что современный человек, особенно тот, кто не может похвастаться стройной фигурой, протискивается там с трудом. Рост кутногорских рудокопов редко превышал 150 сантиметров – условия труда в шахтах не способствовали акселерации.

«Мы находимся в пространстве над шахтой. Этот механизм находится в шести метрах от нас, в более просторном призабойном помещении. Благодаря тому, что он находится под водой без доступа воздуха, дерево, из которого он сделан, сохранилось со средних веков до нашего времени. Как мы его нашли? Когда это возможно, мы осушаем штольни, чтобы их исследовать. Мы составляем их план, а потом чаще всего их вновь затопляет вода».

Высокие европейские технологии

В призабойных пространствах – ортах шахтеры складывали добытую породу в деревянные корыта и тянули их за собой на веревке. Затем руду перегружали в плетеные корзины или мешки из воловьей кожи и поднимали на поверхность. Передвигались горняки в шахтах по деревянным лестницам. Изготовлением деревянного оборудования в рудниках занимались специальные плотники.

Как же работал этот механизм, сделанный руками одного из таких мастеров? «Он как бы развернут: одна из его стенок опирается о поверхность скалы, а вторая лежит на земле перпендикулярно к ней под прямым углом. Там осталась лопасть, можно также определить, где находилась ось, на которой была ручка. В общем, он похож на сегодняшние вентиляторы, которые теперь работают на электричестве», – объясняет Ян Кавалир.

Для археологов средневековый вентилятор станет уникальной возможностью дополнить свои знания о процессе горнодобычи в средневековой Европе. В его ценности для науки уверен сотрудник Института археологии АН Филип Вилемский: «Мы можем сравнить его с находками, сделанными в последние годы в Саксонии, где были обнаружены несколько другие технологии для откачки воды, или с находками во Франции, однако механизм для вентиляции воздуха в такой сохранности совершенно уникален».

В ближайшее время археологи при участии шахтерского союза «Барбора» приступят к извлечению фрагментов механизма на поверхность. «Части механизма мы отсканируем с помощью 3D-технологии, затем деревянные элементы будут законсервированы. На компьютере мы смоделируем этот механизм, а для выставки сможем его собрать в изначальном виде», – делится планами археолог.

Ученые надеются, что по кругам на дереве им удастся точно определить возраст средневекового устройства для подачи воздуха, и он пополнит сокровищницу Кутной Горы – города, внесенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Город «серебряной лихорадки»

На поверхности, над шахтами, между древними домами с черепичными крышами петляют мощеные камнем улочки Кутной Горы, пламенеет готика собора святой Варвары, покровительницы рудокопов. В XIII веке здесь вспыхнула настоящая «серебряная лихорадка» – сюда стекались ловцы удачи, пытавшиеся обогатиться за счет здешнего серебра. В 1300 году король Вацлав II, сын Пржемысла Отакара II, решил прекратить анархию и взять добычу серебра и чеканку монеты, что называется, под государственный контроль, издав новый горный закон – Ius regale montanorum. Вот почему в Кутной Горе такие глубокие подвалы – жители копали серебро подальше от «ока государева», в собственных погребах…

Кстати, вацлавский закон намного опередил свое время – он содержал правила по безопасности горных работ, выплате шахтерам жалования, продолжительности рабочего времени. При этом он запрещал горнякам самостоятельно создавать товарищества. Закон был перенят во многих европейских странах и использовался вплоть до XVI века. Вацлав ввел в королевстве единую монету, а чеканить ее стал именно в Кутной Горе. Флорентийские мастера поставили здесь монетный двор, где зазвенел знаменитый пражский грош. Богатства династии Люксембургов – это именно серебро Кутной Горы. На него Карл IV в XIV веке отстраивал Прагу, возводил крепости и замки по всей Богемии.

Алоис Ирасек «Кутногорские рудокопы»

«Кутна Гора усиливалась и богатела. Хорошо шли дела в шахтах, развивались ремесла. Много было работы, много было и денег! Город застраивался новыми домами, и именно в эту пору создал здесь Матей Рейсек свое славное творение – храм святой Варвары. В городе оседали мелкопоместные дворяне, чужеземцы, в великом множестве приезжали сюда купцы; людно и шумно было на улицах и площадях, но особенно оживленно было на Итальянском дворе, где размещались главный правитель монетного двора Чешского королевства, управители, рудников и виноградников, рудничные писари и разные чиновники, где была канцелярия королевского казначея и куда временами наезжал сам король. Под канцеляриями и роскошными королевскими покоями были устроены подвалы, где хранился драгоценный металл и находились мастерские монетчиков и чеканщиков; там плавили в печах бруски серебра и из них чеканили блестящие чешские гроши. Расцвела Кутна Гора и стала первым городом в стране после Праги» (перевод Ф. Боголюбовой).

Золотой «Осел»

Самой знаменитой считается кутногорская шахта «Осел», основанная в середине XIV века. По легенде, Осел – прозвище шахтера, нашедшего в этом месте руду, который, судя по всему, был далеко не осел. В 1505 году в шахте было добыто ни много ни мало девяносто два килограмма серебра, и в городе о ней говорили: «Пока ревет "Осел", Гора будет стоять крепко!». Шахта была проложено по серебряной жиле, и ее наклонная глубина превышала 600 метров. До середины XVI века «Осел» оставался одной из самых глубоких и богатых шахт в мире, пока в 1541 года ее не затопила вода.

Спуститься в средневековую шахту Кутной Горы можно в Музее серебра: www.cms-kh.cz