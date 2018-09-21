Сохраняя традицию народного танца

– «Матеник» – это танец, в котором периодически происходит изменение музыкального размера – то две четверти, то три четверти. Музыканты «запутают» танцоров, предлагая танцевать, то более медленный вальс, то быструю польку. Я бы сказала, что вписаться в ритм такого танца это настоящее искусство. Матеник был первым танцем, хореографию которого я придумала для нашего ансамбля.

– Стало быть, по профессии вы хореограф?

– Нет. Я экономист. Однако по своему происхождению я мораванка, и любовь к фольклору, к народным танцам и желание сохранить эти традиции мне привили моя мама и бабушка. Еще девочкой я с удовольствием рассматривала фотографии, моя мама на которых запечатлена в национальном костюме с заплетенными в волосы длинными лентами. Уже в четыре года я настаивала, что буду носить только юбочки и хвостики с лентами. Вот с тех пор моя любовь к фольклору и не угасает.

Именно поэтому Петра Тужилова, кроме экономического учебного заведения, окончила также и хореографическую школу, благодаря чему в результате появился на свет ансамбль «Матеник».

– Среди танцоров у вас также люди самых разных профессий?

– Я бы сказала, что мы особенный коллектив. Мы в Праге, в столице, а это перекресток, где встречаются люди из самых разных уголков страны. У нас можно встретить людей из Моравии, Южной, Северной и Западной Чехии. К нам часто приходят выходцы из тех регионов, где сохранились традиции народного танца и песни. Живя в столице, они все равно ищут нечто, к чему привыкли у себя дома. Мы же стремимся охватывать фольклор всех регионов нашей страны – Чехии и Моравии, а также иногда «заглядываем» и в Словакию. Мы же когда то были Чехословакией. Я рада, что могу предложить участникам ансамбля то, что им знакомо и по своему родному краю – как в Чехии, так и в Моравии, откуда я родом.

– Фольклорный ансамбль «Матеник» – это только танцевальный коллектив или у вас есть и свои музыканты?

– Мы сотрудничаем сразу с тремя разными ансамблями. Один из них сейчас вместе с нами отправится в Москву на чешский фестиваль, приуроченный также к 100-летнему юбилею со дня основания Чехословакии. Нас будет сопровождать пражский народный ансамбль «Osminka» (Восьмая). Изначально это был ансамбль музыкальной школы, но сегодня мы уже говорим о настоящих музыкантах, которые всей душой любят фольклор. Сотрудничаем мы также с моравским, а точнее валашским народным ансамблем, а еще с нами сотрудничает и пражский ансамбль «Шпаличек».

– В самом начале нашей беседы вы объясняли главный принцип танца матеник, говорили о неожиданной смене ритма – то вальс, то полька. Какое место в ваших выступлениях занимает импровизация?

– В нашем случае мы, естественно говорим о стилизации. Чтобы зритель получил удовольствие от того что он видит на сцене, нельзя демонстрировать просто некий «натуральный сельский праздник». Это было бы просто какое-то хаотическое кружение.

Наши танцоры исполняют постановочные танцы, что бы продемонстрировать все самое интересное. Но вот после выступления, когда играет музыка, и мы, взяв в руку бокальчик вина, можем просто в свое удовольствие петь наши народные песни, тогда наступает тот момент, когда вы действительно увидите настоящий фольклор. Тогда уже каждый танцует, так как умеет и то, что ему нравится.

– Ансамбль выступает в национальных костюмах. Это также стилизация или вы взяли за основу костюм какого-то конкретного региона? И кто эти костюмы шил, случайно не в Угерском Остроге?

– Нет, нет. Угерский Острог – это Моравия. Наши костюмы для выступлений мы шили самостоятельно и это стилизация. Мы уже не можем сшить точные копии старинных народных костюмов – тканей уже почти никто не выпускает, а если найти мастеров, способных соткать необходимую ткань вручную, то это чрезвычайно дорого. Вдобавок, такой костюм будет непригоден для частых выступлений, он просто не выдержит современной стирки и чистки. Так что, костюмы для выступлений – это современная стилизация. В качестве примера взят национальный костюм одной из областей Южной Чехии – этнографическая область Доудлепы.

Фольклорный ансамбль «Матеник», который станет одним из гостей двухдневного Фестиваля Чехии в Москве, весьма часто приглашают для участия в традиционных народных праздниках, проводимых в разных регионах страны.

– Кроме собственных концертов, «Матеник» также выступает и на разных фольклорных фестивалях, как в Чехии, так и за ее пределами. Мы уже успели серьезно попутешествовать, но очень рады, что сейчас нас пригласили в Москву, куда мы отправимся впервые.