Собрание пасхальных открыток – в Чешской книге рекордов

Выставка, помимо прочего, является и напоминанием о том, что люди раньше имели привычку перед праздниками забежать на почту, чтобы отправить близким и друзьям поздравления. Сегодня верность давней привычке, если таковая была, сохраняют немногие. Лет пятнадцать назад появилось такое увлечение как посткроссинг – открытки отправляются случайным корреспондентам, незнакомцам, а присланные ими в ответ коллекционируются...

Mногоголосый мир открыток

Однако вернемся к инициативе энтузиастов из Погоржелице. О ней в интервью Radio Prague International рассказал Mирослав Марек, глава агентства «Добрый день», которое регистрирует все самые оригинальные чешские достижения, рекорды, а подчас и просто забавные курьезы.

— Выставку в Погоржелицах начали готовить еще полгода назад на основе коллекции Петра Бенковича — он также принадлежит к числу членов местного кружка. Мы в лице агентства «Dobrý den» из города Пелгржимов зарегистрировали ее как самую большую выставку пасхальных открыток. Еще ни разу в истории Чехии в одном месте не экспонировалось столько разнообразных открыток, которые так или иначе связаны с пасхальными праздниками, в целом 4201 экземпляр! Надо сказать, что это как исторические, так и современные почтовые картинки, выпущенные в разные периоды на территории нашей страны, а также за рубежом.

Среди них встречаются очень красиво оформленные открытки с изображением настоящего праздника весны и другие, созданные на рубеже XIX-XX вв., и даже, по сути, миниатюры открыточного формата работы чешских дизайнеров и художников. Встречаются и почтовые открытки, присланные с других континентов.

Чем от них отличаются чешские открытки? Какие различия бросаются в глаза в первую очередь?

– Для зарубежных открыток, например, из Южной Америки, зачастую характерна религиозная тематика. В остальном, на мой взгляд, что касается тематики сюжетов, в них много схожего Пасха ведь — всеобъемлюща, и темы повторяются. Дизайнеров открыток в разных местах и странах, как видно, осеняют разные идеи, отличаются и традиции оформления.

Mногие из этих поздравительных открыток могли радовать адресатов долгие годы как искренние знаки внимания или, например, как ретро изображения, создавая хорошее настроение... Сегодня нам не узнать, кому именно предназначалась необычная, на первый взгляд, открытка со шрифтом Брайля для незрячих...

– Она выглядит как небольшой лист белого картона. А если всмотреться, то виден и рельефно-точечный тактильный шрифт, такой же, как и в рельефных книгах для незрячих и слабовидящих. Такая открытка, наряду с остальными, является достойным украшением выставки.

"Двойники даже приветствуются"

К слову, мы провели здесь в качестве комиссаров, которым доверено официально зарегистрировать все самое примечательное в Чехии, три с половиной часа! Столько времени нам понадобилось для того, чтобы сосчитать все это богатство. При этом было необходимо соблюсти все правила, которые стали основанием для внесения соответствующей записи в Чешскую книгу рекордов — например, в этом огромном собрании не должно быть двух одинаковых изображений.

Несколько раз в процессе подсчета мы натолкнулись на «двойников», однако это скорее является большой редкостью. Дело в том, что когда при печати оставалось совсем немного наносимой на бумагу краски, открытка получалась менее яркой или менялись оттенки цветов. Такие экземпляры уже представляют подлинный раритет с точки зрения коллекционирования, поэтому мы их не забраковываем, а наоборот, весьма ценим.

Можно ли предположить, сколько людей в Чехии увлекается коллекционированием открыток? Есть ли у них, например, свой клуб?

– В Чехии существует Kлуб собирателей курьезов, но это объединение действительно крупных коллекционеров, а таковых у нас насчитываются несколько десятков.

Петр Бенкович собрал 3500 пасхальных открыток

А кто именно является самым крупным коллекционером пасхальных открыток в Чехии?

– Это и есть упомянутый нами пан Петр Бенкович. Примерно 3500 открыток из его собрания легли в основание выставки в Погоржелице. Этот коллекционер собирает также открытки с другой тематикой, совершенно уникальные, исторические, подчас совершенно неожиданные. Можно только поражаться тому, насколько изобретательны создатели почтовых карточек раньше, и например, 80 или шестьдесят лет назад. Среди них есть, приведу пример, открытка, направив свет на которую возникает такой эффект, будто бе в окнах дома, изображенного на ней, кто-то зажег свет, такие вот чудеса. Пан Бенкович больше всего интересуется разными редкостями,

– подытоживает свой рассказ Мирослав Марек.

Как знать, может и вам захочется после этого рассказа достать из какого-нибудь укромного места коробку с почтовыми открытками, найти среди них самые любимые, незабываемые и незаменимые. И тихо пройдясь по этой «выставке», мысленно поблагодарить тех, кто их когда-то подписывал. Светлого вам Воскресенья Христова!