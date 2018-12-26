Собор Святого Вита зазвучит по-новому

«Орган в соборе Святого Вита появился ещё в ходе строительства самого собора. Известно, что первоначальный инструмент существовал во времена правления Карла IV, но впоследствии органы сменились трижды. Сначала был установлен орган Фердинанда, выполненный в стиле ренессанс, затем – орган Гартнера, оформленный в духе барокко (от него до наших дней сохранился только фрагмент), и, наконец, тот инструмент, который там сейчас находится».

История современного органа, однако, была непростой.

«Когда собор в XIX веке достраивали – длину здания увеличили вдвое, на сегодня она составляет 110 м – то решили, что в нём обязательно должен быть соответствующий, величественный орган. Его планировалось установить в ходе строительных работ. Однако обстоятельства сложились иначе. В результате разногласий специалистов – предполагалось ведь, что орган будет самым большим церковным органом в Европе или даже в мире – проект так и не был осуществлён, а в соборе поместили временный инструмент».

Главным его недостатком был размер. Орган оказался настолько маленький, что уже в процессе установки стало ясно - ему не под силу «озвучить» собор целиком. Несмотря на это, от проекта не отказались: орган просто немного увеличили, и в 1932 году он занял своё место в костёле. Идея об установке нового, большого инструмента тем временем продолжала обсуждаться, но реализация её откладывалась: сначала грянула Вторая мировая война, потом наступил бурный 1968 год, за ним – 1989 год. Благоприятные обстоятельства сложились только около восьми лет назад, когда чешскую церковь возглавил кардинал Доминик Дука. Проектом заинтересовались также власти и представители бизнеса, и начался сбор средств на создание нового инструмента для собора Святого Вита.

С миру по кроне

«Изначально орган воспринимался как национальное достояние, поэтому свой вклад в его создание может внести любой желающий. К проекту подключилось большое количество людей и учреждений. Доля государственных средств – минимальна, это, главным образом, вклад больших городов. Суммы в этом случае соответствуют численности населения. Так, власти Праги ещё до начала работ перечислили на счёт проекта около миллиона чешских крон, значительную сумму внесли власти города Плзень».

По словам Штепана Свободы, на данный момент финансовую помощь проекту оказало уже несколько тысяч спонсоров. Поскольку среди них есть как крупные фирмы, так и обычные люди со средним достатком, то и вклады разнятся – от нескольких сотен до миллионов крон. Точная сумма, которая понадобится для завершения работ, пока неизвестна.

«Создание органа сопряжено с рядом второстепенных расходов. Необходимо реконструировать западный хор, где будет установлен инструмент, внести корректировки в систему электропроводки. Сам орган обойдётся примерно в 68 миллионов крон, сюда, однако, надо добавить ещё стоимость художественно-отделочных работ. Всем этим занимаются специалисты органной мастерской Герхарда Гренцинга и дизайнеры Škoda Auto. Они создают, в частности, стеклянные элементы отделки, которые будут размещены между трубками органа».

Что мы знаем об органной музыке

Принцип звучания органа известен человечеству уже несколько тысяч лет –с тех пор, когда было обнаружено, что полая трубка бамбука, если в неё подуть, издаёт раскатистые, гортанные звуки. В войсках Древнего Рима подобие органа использовали для подачи сигнала к бою и атаке, а во времена правления императора Нерона и гонений на христиан похожие звуки можно было услышать во время уличных боёв – жестоких развлечений для толпы. Возможно, ещё и поэтому прошло немало времени, прежде чем орган стал ассоциироваться с церковной средой и вызывать положительные эмоции. О том, что это ещё и источник красивой музыки, одними из первых догадались в древнем Китае – тому есть письменные подтверждения. Интересно, что принцип изготовления инструмента, в отличие от его «репутации» и применения, практически не изменился.

«И сегодня для его изготовления применяют традиционные материалы. Большинство конструкций внутри органа выполнено из дерева, а для трубок, которые издают звуки, используют металлы без примеси железа – смесь олова и свинца, иногда медь и другие сплавы. Для создания мехов годится кожа, бумага, пергамент и целый ряд других природных материалов. Не обходится и без электроники – новый орган в соборе Святого Вита будет подсоединён к компьютеру».

Его отличительной особенностью будет, в том числе, его звучание: по словам Штепана Свободы, каждый инструмент обладает уникальным «голосом».

«Орган будет неповторим и благодаря своему звучанию. В нашей среде мы привыкли к определённым звукам. Как языки отличаются один от другого – чешский от немецкого, немецкий от английского – так и «речь» органов отличается у разных народов».

Более подробно об истории органной музыки и процессе создания инструмента для главного костёла страны можно узнать, посетив выставку «Орган для собора Святого Вита» в Национальном техническом музее. Там представлены чертежи и фотографии из мастерских, а также макет самого органа. Ориентировочный срок полного завершения проекта, по планам специалистов – лето 2020 года.

«Орган впервые зазвучит осенью грядущего года. Инструмент будет собран и укомплектован в мастерской господина Гренцинга, там же состоится показательный концерт. Инструмент, правда, будет играть не в полную силу. После этого орган снова разберут на части, привезут в Прагу и весной 2020 года установят на западном хоре собора».

Предполагается, что общественность сможет услышать новый «голос» костёла Святого Вита впервые летом того же года, в рамках традиционного цикла концертов органной музыки.