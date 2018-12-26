Собор Святого Вита зазвучит по-новому

Александра Баранова
26-12-2018
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Один из национальных символов Чехии, пражский собор Святого Вита в скором времени получит подобающий «голос»: в мастерской недалеко от Барселоны идёт процесс изготовления нового органа. Проект финансируется при помощи общенародного сбора средств, установить инструмент в соборе планируется весной 2020 года. Более подробно о проекте рассказал специалист пражского архиепископства Штепан Свобода.

Скачать: MP3

Собор Святого Вита, фото: Кристина МаковаСобор Святого Вита, фото: Кристина Макова «Орган в соборе Святого Вита появился ещё в ходе строительства самого собора. Известно, что первоначальный инструмент существовал во времена правления Карла IV, но впоследствии органы сменились трижды. Сначала был установлен орган Фердинанда, выполненный в стиле ренессанс, затем – орган Гартнера, оформленный в духе барокко (от него до наших дней сохранился только фрагмент), и, наконец, тот инструмент, который там сейчас находится».

История современного органа, однако, была непростой.

«Когда собор в XIX веке достраивали – длину здания увеличили вдвое, на сегодня она составляет 110 м – то решили, что в нём обязательно должен быть соответствующий, величественный орган. Его планировалось установить в ходе строительных работ. Однако обстоятельства сложились иначе. В результате разногласий специалистов – предполагалось ведь, что орган будет самым большим церковным органом в Европе или даже в мире – проект так и не был осуществлён, а в соборе поместили временный инструмент».

Фото: Барбора НемцоваФото: Барбора Немцова Главным его недостатком был размер. Орган оказался настолько маленький, что уже в процессе установки стало ясно - ему не под силу «озвучить» собор целиком. Несмотря на это, от проекта не отказались: орган просто немного увеличили, и в 1932 году он занял своё место в костёле. Идея об установке нового, большого инструмента тем временем продолжала обсуждаться, но реализация её откладывалась: сначала грянула Вторая мировая война, потом наступил бурный 1968 год, за ним – 1989 год. Благоприятные обстоятельства сложились только около восьми лет назад, когда чешскую церковь возглавил кардинал Доминик Дука. Проектом заинтересовались также власти и представители бизнеса, и начался сбор средств на создание нового инструмента для собора Святого Вита.

С миру по кроне

«Изначально орган воспринимался как национальное достояние, поэтому свой вклад в его создание может внести любой желающий. К проекту подключилось большое количество людей и учреждений. Доля государственных средств – минимальна, это, главным образом, вклад больших городов. Суммы в этом случае соответствуют численности населения. Так, власти Праги ещё до начала работ перечислили на счёт проекта около миллиона чешских крон, значительную сумму внесли власти города Плзень».

Фото: Nadační fond Svatovítské varhany (NFSV)Фото: Nadační fond Svatovítské varhany (NFSV) По словам Штепана Свободы, на данный момент финансовую помощь проекту оказало уже несколько тысяч спонсоров. Поскольку среди них есть как крупные фирмы, так и обычные люди со средним достатком, то и вклады разнятся – от нескольких сотен до миллионов крон. Точная сумма, которая понадобится для завершения работ, пока неизвестна.

«Создание органа сопряжено с рядом второстепенных расходов. Необходимо реконструировать западный хор, где будет установлен инструмент, внести корректировки в систему электропроводки. Сам орган обойдётся примерно в 68 миллионов крон, сюда, однако, надо добавить ещё стоимость художественно-отделочных работ. Всем этим занимаются специалисты органной мастерской Герхарда Гренцинга и дизайнеры Škoda Auto. Они создают, в частности, стеклянные элементы отделки, которые будут размещены между трубками органа».

Что мы знаем об органной музыке

Фото: Nadační fond Svatovítské varhany (NFSV)Фото: Nadační fond Svatovítské varhany (NFSV) Принцип звучания органа известен человечеству уже несколько тысяч лет –с тех пор, когда было обнаружено, что полая трубка бамбука, если в неё подуть, издаёт раскатистые, гортанные звуки. В войсках Древнего Рима подобие органа использовали для подачи сигнала к бою и атаке, а во времена правления императора Нерона и гонений на христиан похожие звуки можно было услышать во время уличных боёв – жестоких развлечений для толпы. Возможно, ещё и поэтому прошло немало времени, прежде чем орган стал ассоциироваться с церковной средой и вызывать положительные эмоции. О том, что это ещё и источник красивой музыки, одними из первых догадались в древнем Китае – тому есть письменные подтверждения. Интересно, что принцип изготовления инструмента, в отличие от его «репутации» и применения, практически не изменился.

Фото: Nadační fond Svatovítské varhany (NFSV)Фото: Nadační fond Svatovítské varhany (NFSV) «И сегодня для его изготовления применяют традиционные материалы. Большинство конструкций внутри органа выполнено из дерева, а для трубок, которые издают звуки, используют металлы без примеси железа – смесь олова и свинца, иногда медь и другие сплавы. Для создания мехов годится кожа, бумага, пергамент и целый ряд других природных материалов. Не обходится и без электроники – новый орган в соборе Святого Вита будет подсоединён к компьютеру».

Его отличительной особенностью будет, в том числе, его звучание: по словам Штепана Свободы, каждый инструмент обладает уникальным «голосом».

«Орган будет неповторим и благодаря своему звучанию. В нашей среде мы привыкли к определённым звукам. Как языки отличаются один от другого – чешский от немецкого, немецкий от английского – так и «речь» органов отличается у разных народов».

Фото: Nadační fond Svatovítské varhany (NFSV)Фото: Nadační fond Svatovítské varhany (NFSV) Более подробно об истории органной музыки и процессе создания инструмента для главного костёла страны можно узнать, посетив выставку «Орган для собора Святого Вита» в Национальном техническом музее. Там представлены чертежи и фотографии из мастерских, а также макет самого органа. Ориентировочный срок полного завершения проекта, по планам специалистов – лето 2020 года.

«Орган впервые зазвучит осенью грядущего года. Инструмент будет собран и укомплектован в мастерской господина Гренцинга, там же состоится показательный концерт. Инструмент, правда, будет играть не в полную силу. После этого орган снова разберут на части, привезут в Прагу и весной 2020 года установят на западном хоре собора».

Предполагается, что общественность сможет услышать новый «голос» костёла Святого Вита впервые летом того же года, в рамках традиционного цикла концертов органной музыки.

Александра Баранова
26-12-2018
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS
Статьи на ту же тему
Костел Святого Маврикия, фото: CzechTourism

Звучит орган

На величавом инструменте играет Карел Мартинек, главный органист Костела Святого Маврикия (кostel svatého Mořice) в Оломоуце. Именно…
Йозеф Беран, фото: ЧТ

Волю опального кардинала исполнят по прошествии полувека

Одной из недооцененных незаурядных личностей чешской истории XX столетия, несомненно, является кардинал и теолог Йозеф Беран, ставший символом…
Иллюстративное фото: Pixabay falco CC0

Началась Страстная неделя - как Чехия готовится к Пасхе?

Чехия в воскресенье отметила так называемое Цветоносное, или Вербное воскресенье. Пражский архиепископ, кардинал Доминик Дука отслужил…
Далее об этом
Вопрос месяца
Масарик в фотографиях
Карточки QSL