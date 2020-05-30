Сколько лет минеральной воде в вашем стакане?

На этикетках минеральной воды часто указывается не только глубина скважины, откуда была добыта вода, но и её возраст. Но что если источнику более ста лет, а воду из него по-прежнему вычерпывают? Получается, что его содержимое должно обновляться, а сама целебная жидкость – с каждым днём молодеть?

Гидрогеолог Збынек Гркал из Чешской геологической службы полагает, что для начала нужно понять, что такое подземная вода и откуда она берётся.

«Во-первых, люди обычно полагают, что подземная вода скапливается в каком-то озере, по которому можно покататься на лодочке. Это правда только отчасти, так как с подобным явлением мы сталкиваемся редко, например, в карстовых породах. В большинстве случаев подземная вода наполняет лишь какие-то трещины, скажем, в граните или поры между зёрнами гравия, песка и т. д. Это как раз та подземная вода, которая существует на самом деле».

Существует и второе распространённое заблуждение: люди, по словам гидрогеолога, забывают, что подземная вода – одно из самых подвижных веществ в природе, и почему-то присваивают ей статичные свойства, приравнивая её к нефти или природному газу.

«Мы думаем, что объём воды в подземных пространствах определён раз и навсегда, и, когда мы израсходуем его целиком, вода просто исчезнет. Хотя опять-таки: подобные примеры в природе существуют. Скажем, подземные воды под пустыней Сахара. Они не обновляются, это так называемые старые, ископаемые воды. Местные их используют за неимением другой воды. В результате через несколько сотен лет эти воды действительно исчезнут – их ресурс истощится, как нефтяная скважина».

Подземные воды на территории Чешской Республики не относятся к категории ископаемых и непрерывно обновляются. Наглядно представить себе их природу и поведение можно на примере детской площадки, полагает специалист. Если в обычную песочницу вылить ведёрко воды, то жидкость тут же уйдёт с поверхности, просочится между песчинками – именно так в природе и образуются подземные воды.

«Этот процесс называется «инфильтрация» (тот же процесс инфильтрации отвечает и за омоложение подземной воды – прим. ред.). Жидкость из осадков постепенно проникает под землю и аккумулируется в трещинах и в порах и очень медленно – повторяю, очень медленно! – начинает струиться».

Скорость течения сильно зависит от свойств горных пород, сквозь которые просачивается вода, и может достигать нескольких метров в день. Средние скоростные показатели гораздо ниже: гидрогеологи полагают, что микрочастичка воды может преодолевать один подземный метр неделю, месяц, годы – даже сто лет.

Что же касается возраста подземной воды, то его можно определить несколькими методами. Самый понятный метод – гидравлический, расчётный. Зная скорость перемещения капелек воды под землёй в той или иной горной породе и расстояние, которое частицам необходимо преодолеть от места инфильтрации до места извлечения – скважины, учёные могут рассчитать время, которое потребуется воде «на дорогу». Эта цифра и есть возраст подземной воды. Резко «помолодеть» вода не может: её обновление хоть и происходит непрерывно, но очень медленно и зависит от естественных природных изменений и хозяйственной деятельности человека. Пополнение горизонта подземных вод может происходить не только в результате выпадения обильных осадков, но и чрезмерного орошения посевных угодий или утечки в системе водоснабжения.