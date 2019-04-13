Штванице: «теннисный остров» с паромным сообщением

На Штваницу ходит паром № 7 «HolKa», что в переводе означает «Девчонка». Однако с нежным полом он не имеет ничего общего.

«Название - это лишь сокращение топонимов двух пражских районов, которые он соединяет: Голешовице и Карлин», - объясняет «Чешскому Радио» Душан Сагула, пресс-секретарь Пражской пароходной компании.

«Паром ходит каждые 15 минут. В настоящее время мы ведем переговоры с Пражским транспортным управлением о том, чтобы в вечерние часы продлить работу переправы до 21,30».

Проезд на речном, пусть и городском транспорте пассажиры часто воспринимают скорее как развлечение. Однако для многих это, прежде всего, самый быстрый способ как добраться до своего офиса на другом берегу реки.

«Большинство из тех, кто с нами плывут не в десятый, а в сотый раз, романтика уже мало интересует. Это такой же вид общественного транспорта, как и все остальные. Туристы, как чешские, так и зарубежные, конечно, воспринимают прогулку на пароме по Влтаве как аттракцион».

По размеру «HolKa» напоминает скорее водное такси. «Паром был сконструирован специально для этих целей, по размеру он небольшой, всего семь метров в длину и два с половиной метра в ширину, этого достаточно. Раньше здесь вообще ходил катамаран, но он не отвечал всем современным требованиям. Теперь доступ на переправу безбарьерный».

Безбарьерными являются все семь линий пражских паромов. В отличие от других видов городского транспорта, лодки курсируют по своим маршрутам лишь с апреля по октябрь. Как уже было сказано, для путешествия на лодке достаточно предъявить обычный проездной билет, велосипеды и детские коляски перевозят бесплатно.

Причал «Р7» на левом берегу реки находится в 160 метрах от трамвайной остановки «Пражска тржнице» (Pražská tržnice), рядом с Бубенской набережной. На Штванице лодка причаливает к восточному краю «теннисного острова». А пристань на правом берегу Влтавы называется «Рогански остров» и расположена она в самом конце улицы Тамова (Thámova), в 400 метрах от станции метро «Кржижикова».

