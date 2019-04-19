Секреты пасхального барашка

«Корни этой традиции уходят в иудаизм, в празднование еврейской Пасхи (Песах) в память об исходе евреев из Египта. Во время праздника евреями принято подавать на стол мясо ягненка, что связано с тем, что они считают себя частью стада Божьего, а Бог является пастырем. Эту традицию позаимствовало и христианство: жертвенный барашек символизирует Иисуса Христа. Безгрешный, невинный – его часто изображают в виде Агнеца Божьего, Аgnus Dei. Так как согласно христианской традиции во время Пасхи люди еще постятся, возникла необходимость заменить жареное мясо ягненка постным вариантом – именно так и возникла традиция выпекать барашка из теста», - рассказывает доцент Франц из Института им. Масарика Академии наук ЧР, специализирующийся на навыках питания на территории чешских земель.

«Чаще всего тесто замешивают на взбитом сливочном масле, в которое постепенно добавляют желтки, сахар, а затем аккуратно примешивают муку. Барашков пекут также из бисквитного теста. У каждой семьи есть «свой» рецепт: одни вбивают в тесто сливки, другие предпочитают пряничное тесто с ароматными специями»,- объясняет в своей уютной кондитерской мастерской Марцела Адамцова.

«Во время приготовления сливочного теста нужно соблюдать основное правило: все ингредиенты должны быть одинаковой температуры. На практике это означает, что прежде чем замешать муку в тесто, а ее добавляют напоследок, то ее необходимо немного подогреть в микроволновой печи. В обратном случае тесто свернется», - раскрывает один из своих профессиональных секретов пани Марцела.

«Ранние письменные источники, свидетельствующие о традиции выпекания пасхальных барашков на нашей территории, датируются XVI веком, но сама традиция намного старше. Средневековый рецепт сохранился в поваренной книге Бавора Родовского из Густиржан. В нем очень сложно описывается не только процесс создания самого барашка, но и оформление готовой выпечки, чтобы создавалось впечатление, будто ягненок пасется на лугу. То есть немаловажной была и декоративная составляющая».

А чем украшают барашков в наши дни?

«Чаще всего их посыпают сахарной пудрой – это классика. Барашков также поливают шоколадом, делают завитушки, на шее завязывают бант», - продолжает пани Марцела.

«Что касается вышеупомянутого рецепта Бавора Родовского, то он был настолько сложным, что называть его традиционным, наверное, не стоит. Также часто расходятся мнения относительно того, стоит ли выпекать барашка из сдобного теста, так как в Песах избегают квасного хлеба. Эта традиция, однако, связана с тем, что во время выхода евреев из Египта тесто не успело закваситься», - пожимает плечами Франц и объясняет, почему он не придает этому спору большого веса.

«В настоящее время, с учетом степени секуляризации общества, выпекание барашка стало просто обычаем, и я не боюсь утверждать, что во многих семьях даже не знают, почему выпечка в форме ягненка неотъемлемо связана именно с Пасхой».

Пасхальный барашек из сливочного теста пани Адамцовой Ингредиенты:

700 гр муки

550 гр сливочного масла (или маргарина)

180 гр сахарной пудры

3 желтка

цедра и сок лимона

Способ приготовления:

1. Слегка подогреваем сливочное масло или маргарин, взбиваем его миксером.

2. Добавляем сахарную пудру, взбиваем миксером.

3. Добавляем яйца, взбиваем миксером.

4. Добавляем цедру и сок лимона, взбиваем миксером.

5. Слегка подогреваем муку, добавляем в готовую смесь, вручную вымешиваем тесто.

6. Форму для выпечки барашка смазываем маслом, заполняем ее до самого края тестом и закрываем.

7. Выпекаем в разогретой духовке при 175 градусах в течение 45 минут, в зависимости от размеров формы.

8. Даем барашку остыть и украшаем его - посыпаем сахарной пудрой или поливаем шоколадной глазурью, на шее завязываем бант.

Простой пасхальный барашек из бисквитного теста

Ингредиенты:

2 стакана пшеничной муки

1 стакан сахарного песка

1 стакан молока (в зависимости от плотности теста, оно должно быть густым, но льющимся)

3 яйца

полстакана растительного масла

пакетик разрыхлителя



Способ приготовления:

1. Отделяем белки от желтков, взбиваем белки до устойчивых пиков.

2. В другую миску высыпаем муку, размешиваем в ней разрыхлитель. Добавляем желтки и сахар, замешиваем тесто, постепенно подливая молоко и масло. В однородное тесто добавляем белки и аккуратно перемешиваем спатулой.

3. Тесто вливаем в форму для выпечки барашка, смазанную сливочным маслом. Выпекаем при 175 градусах минут 30 – 40, в зависимости от размера формы.

4. Даем барашку остыть, посыпаем его сахарной пудрой и завязываем на шее бант.