Сады Шимека – оазис зелени и пикников в Градеце-Кралове

Сады Шимека разбиты в стиле английского парка. Там вряд ли можно найти ухоженные клумбы с цветами, сливающиеся в геометрические узоры и аккуратно подстриженные деревья. Зато тут есть луг, предназначенный для пикников, пруд с причалами, деревянные мостики, высажены травы. Можно потеряться в лабиринте грабов, а любителям Гарри Поттера велено отдохнуть в тени «гремучей» ивы.

«В садах Шимека мы несколько лет назад разместили очень простые, но практичные грили. Желающие отдохнуть здесь могут ими свободно пользоваться», - рассказал «Чешскому Радио» глава комитета по благоустройству городской зелени Градеца-Кралове Даниэль Ержабек.

Лесопарк был разбит в 1932 – 1935 гг. по заказу городской сберкассы.

«Главным архитектором был не кто иной, как урбанист и визионер Йозеф Гочар», - продолжает Ержабек. Сады, названные в в честь писателя и уроженца Градеца-Кралове Игната Геррмана, занимали в то время почти девять га.

Начиная с 40-х гг. прошлого века, в садах регулярно проводились обжинки - обряд завершения жатвы хлебов, зимой парк славился своим катком. В 60-е там был на зеленой территории создан Парк культуры и отдыха.

В последний раз парк существенно изменил свой облик в 2012 -2014 гг. Архитектор Павел Задробилек черпал вдохновение у того же Гочара. Перемены коснулись прежде всего водного хозяйства парка. Также были высажены плакучие ивы, сакуры, редкие дубы и другие древесные породы, дополнившие прежние парковые деревья.

Карел Шимек – юноша, застреленный в 1945 г. при попытке прервать телефонную связь немецкой армии. О случившемся напоминает небольшой памятник.

В настоящее время парк разросся до 18 га, кроме грунтовых дорожек он разделен и асфальтными тропами, предназначенными для велосипедистов и любителей покататься на роликах. В части Ротонды – где размещен клуб краловеградецких скаутов – можно освежиться и перекусить.

На самом краю парка, вблизи медицинского факультета, остались руины крепостных стен.

«Разбить здесь сад удалось как раз благодаря тому, что раньше в этих местах располагалась крепость. На территории за крепостным валом долгое время запрещено было строить жилые здания», - объясняет специалист по благоустройству городской зелени.

Рядом с валом располагается тропа для слабовидящих и незрячих, которая обрамлена ароматными травами.