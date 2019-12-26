Рождественская прогулка: всё о колядках, фонариках и ёлочных игрушках

В последнее время стал очень популярен термин «хюгге» - это слово придумали жители Скандинавии для обозначения атмосферы тепла и уюта – именно с ней у нас ассоциируется атмосфера зимних семейных праздников.

Мир внутри фонаря

Потрескивающий камин, горячие булочки с корицей, вязаный плед и кресло, кружка с ароматным глинтвейном – всё это составляющие «хюгге». Однако есть ещё пара важных моментов, без которых настоящий уют по-скандинавски просто невозможен, и о них мы с вами сегодня поговорим. Один из них – это источники мягкого света, всевозможные свечи, светильники и фонарики.

Поэтому первой остановкой на нашей сегодняшней прогулке станет мастерская Ханы Райдловой, которая занимается изготовлением удивительных фонариков. Каждый из них – это маленький игрушечный мир и неповторимый предмет декора для дома одновременно.

Как это часто бывает в случае маленьких творческих проектов, Хана совершенно не планировала создавать бизнес – первый фонарик она сделала для себя.

«Первый фонарик я создала в канун прошлого Рождества – мне хотелось сделать какую-то декорацию для собственного дома. Знакомые увидели это, им понравилось, и меня стали просить: «Сделаешь нам тоже такую?» После этого я решила попробовать продавать их – вдруг людям понравится. Всё-таки это более оригинальная вещица, чем привычные украшения».

И людям понравилось! После этого Хана придумала ещё три «фонарных» сюжета – по её словам, у неё масса и других идей, но они пока в разработке, и она не хочет их озвучивать.

«Первый фонарик – рождественский. Внутри находится ёлочка, креслице с игрушкой-медвежонком, подарки, а главное – камин, в котором с помощью диодной лампочки мерцает огонь. Создаётся впечатление, что он горит по-настоящему.

Два других фонарика – более летние по настроению, точнее, они подойдут для любого сезона. В одном расположена кофейня-кондитерская. Внутри вы видите стойку, на ней чашечка с кофейником, рядом пончики, булочки и множество других мелочей. Есть тут и стульчик, который придаёт уют атмосфере. Третий макет – это библиотека, или, скорее, образ гостиной. На столе лежит книжка, стоит чайник и чашка с чаем, креслице, рядом, конечно, стоит книжный шкаф».

Все миниатюрные комнатки были воплощены в жизнь исключительно благодаря фантазии Ханы – ни у гостиной, ни у кондитерской нет существующих прототипов.

«Я всегда сначала представляю сама, что бы мне могло понравиться – что-то спокойное и гармоничное, затем рисую картинку, после чего воплощаю идею в жизнь. Это происходит следующим образом: каждый предмет я моделирую с помощью компьютерной 3D-программы, потом оптимизирую модель так, чтобы её можно было напечатать на 3D-принтере и, наконец, печатаю. После этого я обычно выясняю, что предмет не держится на нужном месте так, как я себе представляла (смеётся), так что приходится вносить корректировки. Я работаю с каждой деталью – пончиком, например – так долго, пока, наконец, предмет не начинает хотя бы приблизительно соответствовать моим первоначальным представлениям. После этого я печатаю деталь уже в нужном размере. Затем собираю всю «картинку» вручную – приклеиваю, прикручиваю, подгоняю так, чтобы это составляло единое целое».

Элемент, который в итоге оживляет эту трёхмерную сказку – огонь в камине. За чудом стоит вполне обыденное техническое решение.

«Это диодная лампочка, подсоединённая к маленькому чипу – можете себе представить это как специальным образом запрограммированный мини-компьютер. Данная программа и отвечает за мерцание огня в камине».

Сам процесс создания деталей игрушечной комнатки происходит чуть сложнее, а главное – требует немалого количества времени.

«Это работает следующим образом. К головке печатной машины ведёт будто бы проволока – однако это только так выглядит. Этот материал напоминает пластик, он носит название PLА и он биологически разлагаемый. По своим свойствам он похож на дерево: он держит форму и хорошо «ведёт себя» в интерьере, но если он окажется на улице, под воздействием влаги, то спустя пару лет он начнёт разлагаться. Это одна из причин, почему я использую именно этот материал – пластика вокруг нас и так достаточно. Так вот, нить этого из материала ведёт к головке, которая и осуществляет печать. Процесс можно представить следующим образом: головка расплавляет PLА и постепенно, слой за слоем, создаёт предмет, который я смоделировала в компьютерной программе».

Печать деталей для одного фонарика – в случае отсутствия каких-либо неполадок и исправлений – занимает, по словам Ханы, около одного дня. То, что работа отнимает немало времени и сил, не смущает мастерицу – она не собирается ставить производство на поток, а наоборот, хочет, чтобы каждый фонарик со временем представлял собой коллекционную ценность. На очереди проект миниатюрного кабинета, который ещё пока в разработке – Хана говорит, что там оказалось столько деталей, что макет, скорее всего, придётся несколько упростить. А чуть позднее, возможно, увидят свет миниатюрная аптека и детская комната.

Магия чешского стекла

И мы с вами мы продолжаем наш сегодняшний рождественский маршрут. Фонарики и свечи – это, конечно, прекрасно, но вы наверняка со мной согласитесь: главным праздничным атрибутом в каждом доме всё же есть и остаётся нарядная красавица-ёлка. Кто-то предпочитает искусственное деревце, которое не требует особого ухода, а для кого-то из вас, наоборот, важен дурманящий запах свежей хвои – прямо как в детстве, когда ёлку только что занесли с мороза в комнату.

И, конечно, ёлочные игрушки. Надо сказать, что в Чехии, в стране с богатым опытом стеклоделия, очень популярны именно традиционные рождественские украшения из хрупкого разноцветного стекла. Так, на всех праздничных рынках города расположены лавки, где продают не современные пластиковые, а именно красивые изящные шары и фигурки из чешского стекла. Задерживаться мы здесь не будем – пропустим по стаканчику горячего глинтвейна и сразу отправимся прямиком в мастерские, где создаются такие вот хрупкие изделия. Тем более, что дорога предстоит неблизкая: мастерские расположены в городе Двур Кралове над Лабем – он находится примерно в 150 километрах от Праги.

Из чего сделан снеговик?

Итак, мы с вами на месте и можем погрузиться в процесс созерцания: то, как создаются ёлочные игрушки, действительно, немного напоминает волшебство и алхимическую лабораторию. Сначала в стеклодувной мастерской создаётся необходимая форма из стекла, после чего мастера постепенно придают ей необходимый вид. Происходит это в несколько этапов. Рассказывает мастер Регина Яклова.

«Когда к нам приходят на экскурсию малыши из детского сада, мы говорим им, что колдуем. Смотрите, мастер набирает сырье в руку, формирует из него подобие веночка, затем берёт иглу с дозатором и вводит в каждое украшение определённое количество серебра и встряхивает игрушку. В результате серебряные частички распределяются по её внутренней поверхности и создают подобие микроплёнки. Каждая игрушка создаётся по своей системе».

Окрашивание игрушек тоже имеет определённые особенности.

«Это специальные краски – нитрокраски для стекла и фарфора. А вот, например, специальный лак – после нанесения он выглядит, как морозный узор на оконном стекле».

Важный момент: в мастерских необходимо поддерживать микроклимат: нежелательно любое изменение температуры или влажности, даже сквозняк может повлиять на процесс.

«В стеклодувной мастерской происходит самая сложная работа. Здесь мы уже покрываем игрушки блёстками. Вот, например, одна из наших мастериц сейчас заканчивает работу над красно-золотым колокольчиком – кисточкой дорисовывает узор, после чего посыпает мелкодисперсным золотым порошком».

Бесконечное количество оттенков, специальные стёклышки, которые преломляют свет, заставляя игрушку переливаться в свете ёлочных гирлянд, дни и ночи в мастерских – вот как появляется на свет, скажем, стеклянный снеговичок.

«Каждый год необходимо придумывать что-то новое, каждый сезон требует свои новинки», - говорит Регина Яклова.

В течение года появляется около двух тысяч новых видов игрушек.

Ну что, друзья, впечатлены? Оказывается, за созданием одного стеклянного шара скрывается не один час кропотливой работы. Уверена, экскурсия в мастерские вдохновит вас приобрести что-нибудь новенькое для вашей зелёной лесной красавицы.

Музыка душ – рождественские песни

Мы держим с вами путь дальше – нас уже ждут в последнем пункте маршрута нашей сегодняшней прогулки. А пока давайте вспомним, что ещё помогает создать в доме праздничный уют и атмосферу? Конечно же, рождественская музыка. Мы подробно познакомимся с историей этой музыки в Чехии в музее Карлова моста, на выставке, посвящённой рождественской музыке и инструментам, которые были предназначены для её исполнения.

Основная тематика выставок в музее Карлова моста – рождественские вертепы, большие и маленькие, из соломы, лыка и других материалов. Традиции создания вертепов в Чехии живут и в наши дни, поэтому на постоянной выставке можно найти не только произведения времён XIX, XX века, но и современные творения, и произведения из частных коллекций. Легенда гласит, что традиция создания вертепов родилась в городе Тршебич. Так, однако, могут утверждать почти в каждом чешском городе, считает куратор выставки.

Вертепы – основная, но не единственная тематика, которой занимаются специалисты музея Карлова моста.

«В канун Рождества здесь всегда проходит тематическая выставка – в этом году она посвящена истории рождественской музыки. Это интересно потому, что рождественская музыка, точнее, коляды – неотъемлемая часть праздника. На заметку слушателям: изначально коляды исполняли учителя в средние века, когда хотели немного подзаработать. Это было ещё до того, как коляды начали исполнять в костёлах – там это происходило в рамках утренней мессы. Самая старая чешская коляда датируется XIV веком».

Первые коляды были написаны и исполнялись на латинском языке, позднее были переведены на чешский. Некоторые служители церкви также участвовали в написании рождественских коляд.

«Кроме этого у нас здесь представлены музыкальные инструменты, которые использовались для исполнения рождественских коляд и песен. К самым известным относится свирель – деревянная флейта со специальным образом просверленными отверстиями. Её ещё называют «ревущая флейта», потому что она, действительно, издаёт очень громкий и сильный звук. Этот инструмент существовал в античные времена, в Древнем Риме, его использовали этруски. Однако по завершению античного периода истории этот музыкальный инструмент исчез c территории Европы и появился вновь в период крестовых походов – историки полагают, что с Ближнего Востока.

На выставке представлены также иконографические изображения инструментов из церковной среды, в том числе тех, которые в наше время уже не существуют. Например, псалтериум – он также перестал исчез из обихода с завершением средневекового периода истории и появился вновь в XIX веке. Сегодня этот инструмент называется цитра. Любопытный момент: у этих инструментов были металлические струны, в отличие, например, от арф – у тех были кишечные струны».

По словам куратора выставки, духовная рождественская музыка не теряет своей популярности и сегодня. Существуют современные коллективы, которые исполняют её с использованием копий старинных инструментов (с современными этого сделать просто не получится) – например, квартет ARS CAMERALIS, который с 1963 года занимается воспроизведением старинных мелодий. Именно их гармоничные напевы придают выставке по-настоящему рождественскую атмосферу.

Вот так незаметно и подошла к концу наша сегодняшняя прогулка. Надеюсь, вы не только узнали немало нового, но и успели хорошенько отдохнуть от праздничного круговорота гостей и дел. Я желаю вам счастливого Рождества и прекрасных вечеров у камина – конечно же, в режиме скандинавского «хюгге». С вами сегодня была Александра Баранова. Всего хорошего!

