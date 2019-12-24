Рождественская елка в стране богемского стекла

Ель называли «Христовым деревом»

Хвойные гирлянды обвивают арки и колонны, ниспадают с фасадов зданий, обдавая прохожих запахом хвои или хотя бы одаривая светом, нехватку которого мы в эти короткие декабрьские дни восполняем, как умеем. Мы расскажем об истории создания чешских рождественских украшений, значении некоторых традиций и стремлении сохранить для детей рождественский образ Младенца Иисуса.

Ель относительно поздно стала рождественским и новогодним деревом, неотъемлемым атрибутом зимних праздников во многих странах мира, но сегодня ее ставят почти в каждом доме. В Западной Европе ее, вечно зеленую, символизирующую храм, с Вифлеемской звездой на верхушке, называли «Христовым деревом». Однако мало кто знает, что обычай наряжать новогоднюю елку появился намного позже традиции таких рождественских украшений как венки из можжевеловых и еловых веток. Если оглянуться на несколько веков назад – возможно, в далекие времена они имели какое-то магическое значение?

– Сложно выяснить историю происхождения многих и особенно небольших атрибутов Рождества, как и выяснить их скрытую символику. Зачастую современные люди ищут символы в народной культуре там, где их нет, не замечая их там, где они присутствуют. Тут срабатывает разница в мышлении и во взглядах на жизнь. Все мы знаем историю появления наряженной елки – это вечнозеленое растение должно было символизировать силу природы. Однако эта традиция появилась сравнительно поздно. А вот рождественские украшения существовали намного раньше: ими декорировали стены, венки вешали на двери, некоторые украшения ставили в центр стола. У большинства из них нет никакого символического значения, они изготавливались из подручных материалов – соломы, сушеных или зеленых веток, сухофруктов, орехов и ягод. Людям хотелось создать к празднику что-нибудь красивое. Подобные украшения делали в чешских семьях испокон веков,

– рассказала Radio Prague этнограф Михаэла Гавелкова.

Счастье из топора

Рождественские магические ритуалы были призваны обеспечить семье благополучие, достаток и крепкое здоровье. Какие традиции стояли на страже здоровья чехов в Сочельник, который в западной традиции отмечается 24 декабря?

– Одной из наиболее интересных традиций, связанных со здоровьем, был обычай класть в Сочельник под праздничный стол топор. Каждый член семьи должен был во время ужина положить ногу на топор и держать ее там как можно дольше. В канун Рождества было принято ходить на реку к проруби и умываться ледяной водой – это также сулило здоровье в следующем году. Молодые девушки, которые хотели быть не только здоровыми, но и красивыми, в Рождество умывались молоком. Сохранить здоровье было важно не только людям, но и домашним животным – от них напрямую зависело благополучие семьи. Поэтому в деревнях существовали определенные обычаи. Животным поутру, еще до кормежки, давали чеснок.

Кроме того, было принято, чтобы каждый член семьи отдавал со своей тарелки часть еды домашним животным. Хозяйки бросали или закапывали у фруктовых деревьев крошки со стола, чтобы обеспечить плодоношение в наступающем году. А когда пекли традиционную рождественскую булку «ваночку», измазанные тестом руки вытирали о ствол дерева дабы его «насытить», чтобы в будущем дерево плодоносило.

«Мы в пух и прах наряжали тебя»

Вернемся, однако, к нашей стройной зимней красавице. Тот, кто из-за нехватки места или по другим причинам, решит отказаться от присутствия елки в своем доме, украшает жилище хотя бы еловыми или сосновыми ветками, омелой, часто позолоченной или посеребренной. В сказке Андерсена елка рассказывает мышатам о том, как она чудесно жила в лесу, а также о пережитых ею на празднике прекрасных мгновениях, когда она была убрана пряниками и свечками. И в Чехии елки украшали и до сих пор иногда украшают печеньем, испеченным дома, и соломенными елочными игрушками – во многих семьях они передаются по наследству, как и рождественские вертепы.

Стеклянные елочные игрушки в стране, которая остается родиной прославленного богемского стекла, появились в 1920-30-е годы и раньше были доступны лишь состоятельным семьям. Подробнее об известном во всем мире бренде можно узнать, побывав на заводе по производству стеклянных игрушек в городе Двур Кралове-на-Лабе, в живописных горах Крконоше. Предприятие «Рождественские украшения», на которое заглянуло Radio Prague, было основано в 1931 г. и работает до сих пор.

Елочные игрушки под шахтерскими лампами

В 1935 г. коллекция рождественских украшений этой фирмы получила Grand Prix на всемирной выставке в Брюсселе. В 1958 г. продукция предприятия вновь отмечена в столице Бельгии высшей наградой – Золотой медалью EXPO-58. Сегодня фирма производит более 80 000 изделий сотен цветовых оттенков. Традиция создания изделий из стекла берет здесь свое начало во второй половине XIX века. Будучи 13-летним подростком, Йозеф Кинчл из деревни Здобин, расположенной вблизи этого города, отправился на учебу в Вену. Вернувшись на родину, он стал первым стеклодувом, который изготавливал стеклянные бусины на территории Чехии и Моравии.

Мастер предприятия Регина Яклова объясняет:

– Кинчл стал развивать производство в домашних условиях прямо в деревенских домах. Стеклянные украшения делали с помощью шахтерских керосиновых ламп. Кинчл обучил всем тонкостям ремесла нескольких односельчан. В одном доме делали украшения очень сложных форм – колокольчики, птичек, пирамидки на макушки, в другой их серебрили. Женщины брали короб, складывали туда украшения и переносили их из дома в дом, пока игрушки не были окончательно готовы.

Голодные японцы едва не разорили чешских стеклодувов

После Первой мировой войны в местных мастерских появились японцы, которые были согласны работать без зарплаты, лишь за одну еду. Потом они вернулись на родину, и чехи впоследствии очень пожалели, что раскрыли им все секреты стеклодувного дела. Япония быстро стала лидером в производстве елочных украшений, и мастерские в Крконоше чуть не разорились. Они перешли на производство игрушек, имитирующих фрукты, но все равно не смогли развить производство – помешал ударивший экономический кризис.

В 1931 году в Здобине было создано товарищество стекольщиков, и с этого года ведет отчет своей истории завод «Рождественские украшения». Предприятие открыло три фабрики в регионе Крконоше, и выпущенные на них игрушки очень быстро засверкали на елках не только в самой Чехословакии, но и за границей. Украшения самых сложных форм, например, лебедей и валторны, создавали в самом Здобине, так как именно там жили самые умелые стеклодувы.

Итальянцы и чехи предпочитают классику

О том, как появляются на свет елочные игрушки, в том числе для нового сезона, нам рассказала мастер предприятия Регина Яклова:

– Далеко не случайно на всех наших игрушках мы пишем не «Сделано в Европе», как сейчас обозначают многие товары из Европейского союза, а именно «Сделано в Чехии».

В апреле наши клиенты присылают нам свои пожелания. Могут заказать игрушки с природной тематикой, посылают нам рисунки лягушек или павлинов. Иногда присылают заказы на животных, которых мы вживую никогда не видели – приходится распечатывать фотографии из Интернета. Клиенты выбирают цвет игрушек, покрытие, и наши сотрудницы изготавливают образцы. В каждой стране – свои представления о елочных игрушках. Американцы любят пестрые украшения, когда на одном шаре сочетается пять-шесть цветов, голландцы – неоновые цвета. Итальянцы, как и чехи, долгое время выбирали лишь классику – красный, золотой, белый и серебряный».

– Чьи коллекции вы считаете самыми изысканными?

– По своему опыту я могу сказать, что самые красивые елочные украшения у итальянцев, на втором месте – чехи, а потом – немцы. Что касается игрушек, то у представителей этих трех народов самый хороший вкус, они выбирают наилучшие сочетания цветов.

Большинство чешских игрушек сверкает на зарубежных елках

– Когда я десять лет назад начала работать в Здобине, на фабрике работали уже дети и внуки тех самых лучших мастеров. И они тоже слыли самыми искусными стеклодувами, потому что родители передали им все секреты своего ремесла. Люди работали не ради одной зарплаты – это была семейная традиция, они во все вкладывали душу.

Пик своего расцвета предприятие переживало после «бархатной» революции.

– Лучше всего дела у нас шли в 2000–2002 году, потом ситуация резко изменилась к худшему: в Чехию начали ввозить игрушки из Китая – дешевые, но по качеству гораздо хуже наших. В лучшие времена у нас работало восемнадцать заводских филиалов в регионе, а остался только один. В разгар сезона, летом, мы открываем еще один дополнительный цех», – рассказывает Регина Яклова.

Подробнее о тонкостях сегодняшнего производства вы сможете узнать в одной из наших праздничных программ.

Младенца Иисуса теснит Санта Клаус

Свою лепту в сохранение истинно чешских традиций, связанных в сознании детей с образом Младенца Иисуса, который приносит подарки, вносят гражданские организации и общество «За традиционное Рождество». Его основал представитель одного из старейших чешских дворянских родов Депольд Чернин.

«Необходимо было вернуться к традиционному изображению Младенца Иисуса, каким он сохранился в коллективной памяти с тех времен, когда люди соблюдали предписанные церковью правила. Все те, кто ранее пел колядки, мысленно обращались к Иисусу, зная, что именно он одаривает людей на Рождество. Но со временем его образ как-то улетучился. Восстановить его мне помогло самое известное в Чехии изображение божественного Младенца в виде статуэтки, где мы видим Иисуса не в виде новорожденного в яслях, а в том возрасте, когда он уже способен ходить. А раз он способен ходить, то может и разносить подарки. Эту статуэтку Младенца чехи издавна почитали, а сегодня она в большем почете у интуристов, нежели у самих чехов»,

– посетовал Депольд Чернин.

Речь, как многие из вас догадались, идет о статуэтке пражского Езулатка, Bambinо di Praga, коронованной в 1655 г. за чудотворные деяния. В том числе, за спасение Праги от захвата шведами в 1639 году. Она почитается как святыня и бережно хранится в храме Девы Марии Победоносной на Малой Стране. Этот пражский феномен, с которым связано множество легенд, оказался также в центре внимания авторов документального фильма 1995 года Pražské Jezulátko, а несколько лет назад и кинокомедии Přijde letos Ježíšek? («Придет ли в этом году Младенец Иисус?»).