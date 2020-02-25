Путешествие в Богемию под стук колес игрушечного поезда

Чарующее разнообразие: от единочности к серийности

Феномен коллекционирования и выбор объектов собирательства являются темой, на которую свое мнение продолжают выражать философы, психоаналитики и социологи. Региональные инициативы в этой сфере зачастую связаны со стремлением привнести в жизнь родного города и населенного пункта свою лепту.

Уроженец Нового Быджова Радек Стухлик, с которым мы вас познакомим, изначально поддался страсти к коллекционированию мотоциклов периода 1915-1930 гг.. Со стороны его второй половинки увлечение, однако, не вызвало никакого восторга.

– Моей жене это увлечение, понятное дело, особо не нравилось, и запах бензина Гана вообще не переносит. Мне пришла в голову мысль, что надо бы заразить ее коллекционированием, только найти для этого подходящий предмет, чтобы мы могли вместе ездить на разные распродажи старых предметов, биржи и аукционы. Решили, что можно присмотреться к игрушечным коляскам и куклам. Уже купив первую куклу, поняли, что их коллекционирование нам обоим по душе. Со временем собрали достаточно представительную коллекцию не только в численном измерении, но и с точки зрения качества. Нам подумалось – жаль, что никто, кроме нас, того не видит. Решили, что надо попробовать где-то наше собрание выставить, так и решили отрыть наш музей,

– рассказал в интервью Radio Prague International основатель музея Радек Стухлик.

Через семь лет после начала совместного коллекционирования Радек и Гана решили бросить пробный камень в период Адвента, предшествующий Рождеству: в декабре семьи с детьми любят посещать разные выставки. Потом они планировали переждать с открытием музея до летнего сезона, времени каникул, когда у родителей вновь появится больше времени для совместных прогулок с детьми.

– Однако декабрь показал, что люди заинтересовались нашим начинанием, посетителей было много, поэтому мы открыли наш музей сразу с 1 января 2019 года. Я сам являюсь уроженцем Быджова и раньше работал прямо в этом здании. На его территории находился филиал фабрики г. Яблонце-над-Нисой, производились многим известные люстры. На нижнем этаже, как сейчас помню, располагалась кухня и столовая, а прямо здесь, где мы сейчас находимся, выставлялись образцы люстр. Рядом с залом были кабинеты, в том числе начальника – помню, как меня однажды отчитывали. Так что, можно сказать, я «вернулся на место преступления»…

– смеется, вспоминая, наш собеседник.

На нижнем этаже музея супруги Стухликовы обустроили мастерские, где трудоустроили пятьдесят человек с ограниченными способностями.

Игрушки на все времена

Торжественное открытие музея состоялось в апреле 2019 года – наряду с игрушками посетители смогли полюбоваться и железными конями, с которыми коллекционер не расстается до сих пор. В шести небольших залах разместилась экспозиция, насчитывающая не менее восьмисот экспонатов. В том числе игрушечные железные дороги и поезда разных производителей, позволявшие мальчишкам многих поколений репетировать и совмещать роли машиниста, стрелочника, пассажира – кто-то сразу метил в начальника станции…

– Преобладают среди них экспонаты, произведенные на немецких фабриках Märklin и Bing. Есть у нас и красивая коллекция чехословацких вагонов, имитация «большой» железной дороги, которую обозначали цифрой «0». Самые известные из отечественных – это Мerkur. Полюбоваться можно игрушечной ж/д техникой производства Zbrojovka Brno – вон там высоко на шкафу, а также продукцией еще довоенного времени, фабрик Šebela и Husch – последние произведены в Литвинове. Это коллекционные комплекты, которые встречаются очень редко,

– не без гордости говорит коллекционер.

На выставке также представлена действующая модель игрушечной железной дороги с вокзалом первого типоразмера, самого большого из производимых (масштаб 1:32), производства Märklin & Cie. Завод основан в 1859 г., и один из его комплектов, к слову, попал даже в императорский Дом Романовых, а именно в Зимний дворец. По трассе протяженностью примерно в десять метров сами по себе бегут паровозики.

В отдельных секциях представлены ретро-коллекции 60-80 гг. прошлого века, включая деревянные, и мир кукол, кухонной утвари и колясок – не обязательно игрушечных размеров, ведь некоторые куклы по росту не уступают трехлетним девочкам. С куклами таких габаритов в начале прошлого века нянчились, разумеется, лишь отпрыски аристократов и богатых буржуазных семей.

Адрес музея: Muzeum hraček Stuchlíkovi, U Mlýna 1437, Nový Bydžov

– Я по большей части увлекаюсь старинными экспонатами, и мне очень нравится вот эта красавица 1900 года рождения, однако в нашем собрании есть и куклы работы 1850 – 1870 гг. А вот интересный французский игровой автомат… Вообще, мы решили устроить экспозицию таким образом, чтобы было интересно не только девочкам, но и мальчикам, и, конечно, их папам (смех). Поэтому здесь также экспонируются, кроме локомотивов, самые разные машинки. В связи с этим увлечением мне пришлось проштудировать массу всякой литературы и справочников, чтобы сориентироваться в предложениях аукционов – где, что и за сколько,

– завершает свой рассказ владелец музея.

В декабре в Музее игрушек, к примеру, также экспонировалась выставка чешских рождественских вертепов.