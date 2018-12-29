Провожая год уходящий...

Конопиште – повседневная жизнь эргерцога

Замок Конопиште не только входит в «золотое кольцо» достопримечательностей вокруг Праги, куда стремится попасть каждый турист. Это место осталось на скрижалях истории Европы ХХ века как резиденция Франца Фердинанда д’Эсте, чье убийство в Сараево в 1914 г. стало сигналом к началу Первой мировой войны. Именно здесь хранится простреленное платье его жены Софии Хотек.

Конопиште стал семейным гнездом наследника австрийского престола и его чешской супруги, хотя и не являлся родовым замком д’Эсте – Франц Фердинанд купил его в 1887 г. у князя Лобковиц, приспособив для современной жизни, – там не было ни одной ванной комнаты. Изначально Конопиште было крепостью, возведенной еще в XIII веке и обладавшей всеми атрибутами фортификации. Эта твердыня никогда не была захвачена неприятелем.

Замок неоднократно перестраивался, а среди его владельцев были и Бенеши, о которых напоминает название соседнего городка, и Штернберки. Приобретя Конопиште, кронпринц изменил барочный облик замка в стиле модного тогда романтизма. Здесь Франц Фердинанд разместил свои коллекции редкостей и бесчисленные охотничьи трофеи, облагородил парк, разбив цветники и построив оранжереи.

Здесь супруги любили проводить время, вдали от холодной Вены, где при дворе Софию принимали неохотно – до получения герцогского титула на приемах она должна была сидеть чуть ли не вместе с фрейлинами.

Давайте заглянем во внутренние покои этого замка, а именно – в спальню их высочеств. Возможно, именно здесь они провели первую брачную ночь 1 июля 1900 года?

«Да, разумеется, мы предполагаем, что именно так и было, поскольку после приема по случаю бракосочетания Франц с женой отправились в Конопиште, реконструкция которого к тому времени была практически завершена, и эта спальня уже была подготовлена для супружеской пары. Доминантой здесь является большая позолоченная супружеская постель, которая стоит в центре комнаты. Поскольку и Франц, и София были католиками, тут можно увидеть множество изображений святых, домашний алтарь и скамеечку для коленопреклонений. Также здесь, разумеется, развешаны фотографии их детей, поздравительные телеграммы по поводу рождения их первого ребенка – дочери Софии, или Жофинки. Также в раму помещена их большая общая фотография, на которой запечатлен Франц Фердинанд и София в 1907 году», – рассказывает сотрудница музея, которым является замок Конопиште, принадлежащий сегодня чешскому государству.

В браке, в котором Франц и София прожили 14 лет, на свет появилось четверо детей, трое из которых дожили до взрослого возраста – дочь София и сыновья Максимилиан и Эрнест. Теперь заглянем в кабинет Франца Фердинанда, украшенный многочисленными портретами Габсбургов. Главное место здесь занимает, разумеется, письменный стол кронпринца. Также тут можно видеть множество аксессуаров. Неужели все эти предметы действительно принадлежали наследнику австрийского престола?

«Да, все это – личные вещи Франца Фердинанда. Конечно, мы точно не знаем, что именно он держал на столе, но мы выбирали, что здесь может находиться, составив мини-экспозицию. Например, это дневник Франца Фердинанда, где он записывал, где и в каком часу должен быть. Разумеется, на столе стоит фотография его жены Софии. Здесь же пресс-папье, перья и чернильницы, бюст Наполеона».

Дневник наследника выглядит роскошно, он украшен золотой надписью по-немецки «Где я был?», и там действительно записи сделаны рукой самого Франца Фердинанда. Из заметок следует, что он был очень пунктуальным и педантичным человеком.

В следующем зале экспонируются и дамские платья. Есть здесь и платье, которое было на Софии в день покушения 28 июня 1914 г. «Покушение произошло на набережной в Сараево, в тот момент, когда Франц Фердинанд и его жена уезжали из ратуши. Они оба в результате покушения умерли, с разницей в несколько минут».

Русская душа чешской музыки Вадима Петрова

Музыка – это рассказ о помощи людям. Такое определение музыкальной материи дает Вадим Петров. Патриарх классической и популярной чешской музыки, потомок княжеского рода Репниных-Репнинских, он создал саунд-треки для сотен фильмов и постановок, в том числе о Спейбле и Гурвинеке, вдохнул душу в знаменитого Кротика, «Голубую планету»… До сих пор он с теплом вспоминает про Русскую гимназию в Праге – островок родины, привезенный в изгнание русскими эмигрантами. Что дали чешскому композитору и пианисту его русские корни?

Нет ни одного чеха, который не знал бы наизусть его волшебных мелодий. Они звучат во всех двадцати сериях «Крконошских сказок», взлетают брызгами «поющего фонтана» в Марианских Лазнях. Их всегда хочется дослушать до конца.

Романтика кинотеатров под звездным небом

Два года назад – 160, в прошлом году – 250, а в этот отпускной сезон – более 300. Нет, это не прогноз ожидаемого роста доходов в процентах, а общее количество открытых этим летом для зрителей летних кинотеатров. В Чехии этот вид времяпрепровождения, как выяснил Союз кинодистрибуторов, набирает популярность с невероятной скоростью. Почему? Ответа никто не знает. Возможно, зрителей привлекает романтическая атмосфера кинозала под открытым небом, усеянным мерцающими звездами.

«Количество открытых для зрителей летних кинотеатров постоянно растет. Дело в том, что множество фильмов сегодня можно найти на таких носителях, которые очень удобны для использования в условиях открытого зала. Упростилась и технология организации показов. Сегодня киносеанс можно устроить практически везде, в любых условиях», – подчеркивает Ярослав Пецка из Союза кинодистрибуторов.

«От классического кинопроектора здесь осталась только ксеноновая лампа, как и в старых установках на 35-миллиметровые фильмы на бобинах. Все остальное – сервер и электроника, электроника, электроника… На аппарате уже ничего не нужно нажимать. Все можно запрограммировать заранее», – говорит киномеханик из агентства «Кристиан» Карел Полачек, обеспечивающий киносеансы под открытым небом в саду у радиостанции Чешского Радио – Регина (Regina), штаб-квартира которой находится в пражском районе Карлин.

«Идея привлечь сюда людей, открыв летнее кино, родилась уже 16 лет назад. Несмотря на то, что в нашем открытом зале помещается 350 человек, несколько раз за сезон здесь даже бывает аншлаг. Наибольшей популярностью у чешских зрителей пользуются отечественные картины, в первую очередь кинокомедии», – подчеркивает менеджер Тереза Чистотова. То, что в летних кино бывает ситуация, когда на кассе красуется табличка – «Все билеты проданы», обусловлено также и их ценой. Она в два-три раза ниже, чем в привычных уже нам мультиплексах.

«Необходимо обратить внимание и на то, что в трети чешских летних кино билетов вовсе не продают, проводя бесплатные сеансы. Муниципалитеты в этих случаях покрывают необходимые расходы из собственных бюджетов», – раскрывает «фирменный секрет» Ярослав Пецка из Союза кинодистрибуторов.

Летнее кино уже семь лет подряд открывается в городе Жамберке. «Это реклама для нашего стационарного кинотеатра, а также туристический аттракцион, пользующийся популярностью и у местной публики», – говорит представитель жамберского культурного общества FIDIKO Даниель Кубелка.

И здесь некоторые сеансы проходят на бесплатной основе, что Даниель Кубелка поддерживает не в полной мере.

«Чрезмерно большое количество бесплатных мероприятий культуру убивает. В этом случае нужно быть осторожными. Если бесплатных киносеансов будет слишком много, то на платные показы ходить не захотят, а это для кинотеатров смерти подобно».

Хрустящие вафли с деликатным вкусом – магнит чешских курортов

Ванильные, шоколадные, миндальные, вишневые, с корицей и яичным ликером… Хрустящие ароматные вафли с добавкой целебных вод являются обязательным атрибутом курортной жизни Чехии.

Характерный звук ломающейся тонкой вафли слышен в Карловых Варах на каждом шагу. За традиционным лакомством забежали в магазин также две студентки – Вероника и Адела. «Шоколадная, со смесью лесных орехов, с яичным ликером…», - перечисляют девушки, держа в руках веер вафель. Адела рассказывает про свое детство: заходить после уроков за хрустяшками было милое дело.

Ну что же, и мы заходим. Около окна стоит большая вафельница, напоминающая карусель, вращающаяся вокруг своей оси, в каждой из круглых ячеек которой выпекается ароматный вафельный лепесток. Обслуживает ее пани Яна.

«Вафли мы печем прямо в магазине. Нам привозят с фабрики только тонкие коржи, сделанные на воде из источников. Мы их наполняем начинкой, смесью сахара с орехами, корицей, ванилью и так далее, и спекаем обе половинки вместе. Часть сахара плавится, часть остается хрустящей, получается такая карамельная смесь. Это очень вкусно. Готовые вафли заворачиваем в бумагу и пакуем, складываем в коробки. Каждый день мы печем один из видов. Здесь же можно купить и только что испеченную горячую вафлю». Вафли являются популярным лакомством как для местных, так и для иностранных гостей, приехавших отдохнуть и полечиться. Так было всегда, вспоминает Мартин Франц, историк из Института им. Масарика Академии наук ЧР, специализирующийся на навыках питания на территории чешских земель.

«Первоначало приготовления вафель связано, скорее, с выпеканием гостий. Вафли как продукт питания начали печь в XVIII веке, хотя тогда они еще не являлись атрибутом курортной жизни, в то время они были лишь излюбленным лакомством мещан. Выпечка вафель на промышленной основе начинается только в 50-е годы XIX века семьей Бейеров. И именно тогда вафли представляются общественности в качестве легкого вкусного десерта для курортных гостей, который быстро усваивается. Первые вафли не начинялись, они были лишь усыпаны сахаром. Только потом появляются первые начинки из орехов, миндаля и так далее, и два вафельных листа спекаются в один. Еще намного позднее начинают готовить шоколадные вафли – их стали в большей мере делать только в XX веке».

На пешей зоне Карловых Вар появляется группа польских туристов. Из магазина мгновенно выскакивает другая из продавщиц, пани Ивета, с вафлями в руках. Пока проводница выясняет цены, туристы ломают хрустящие пластины, пробуют… и отправляются следом за Иветой в магазин.

«Особенно россияне и гости из арабских стран сначала заходят и пробуют все подряд, а потом только приходят и покупают. Они не знают таких вафель, а арабы вообще без понятия, о чем идет речь. Присматриваются, только потом решаются попробовать. Русские, если приезжают недели на две, то тоже ходят, прицениваются, а потом заходят и закупаются по-крупному. Они большие любители полакомиться», - рассказывает пани Яна.

Курортные вафли делают не только в Карловых Варах, но и в Марианских Лазнях, Франтишковых Лазнях, Подебрадах, словом, во всех крупных курортных центрах страны. В вафлях, как в те времена, так и сегодня, больше всего ценится нежность, деликатность вкуса, а также миллиметровая толщина коржа.

«Сохранились старинные железные плиты, которые надо было вручную стиснуть друг к другу, и которые украшены различного рода орнаментами и надписями. Это - самый красивый артефакт, дошедший до наших дней, связанный с производством курортных вафель. Главный технологический орешек заключался в том, чтобы начинка распределялась равномерно и вафли не крошились».

Но вернемся в магазин с карловарскими вафлями, где пан Мирек впервые в жизни пробует настоящую курортную вафлю. Надо сказать, даже не верится…

«Ну и какая же она?» «Очень вкусная», - утверждает Мирек.