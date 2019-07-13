Прага пляжная — «Жлуте лазне» на влтавском берегу

К слову, «Жлуте лазне» — одно из немногих мест отдыха, где можно взять напрокат эфойл, доску на аккумуляторе с дистанционным управлением. У пляжа есть свои завсегдатаи и поклонники, которые приходят сюда даже в пасмурную погоду. Некоторые потому, что именно здесь познакомились или отметили на берегу Влтавы свою свадьбу.

Содружество лодок, катамаранов и паддл-бординга

Увидеть город, в том числе Пражский Град и Вышеград, с другой перспективы можно также, катаясь на доске с веслом. Об этом «Радио Прага» рассказал Ярослав Бурьянек, сотрудник пляжа.

– Сейчас мы находимся рядом с пунктом проката инвентаря, предназначенного как для традиционных водных видов спорта, так и для более редких, и спорта на открытом воздухе.

Здесь вы можете взять напрокат катамаран или лодку с мотором. Либо выбрать что-то не столь типичное для нашего региона, например, паддл-бординг, то есть катание на доске с веслом. В нашем прокате есть и прогулочный плот с мотором (по-чешски Párty vor) – идеальный вариант, чтобы отметить свой день рождения на Влтаве, мальчишник/девичник или устроить не очень большую корпоративную вечеринку. Вместимость этого небольшого плавающего средства – до двенадцати человек, и мы предоставляем его в аренду без капитана.

– А вот как раз видно, как ребята пытаются ловить волны на паддл-бординге и освоить необходимые навыки – сколько времени для этого обыкновенно требуется?

– Тут самое главное – сохранить равновесие. Если человек обладает способностями к этому виду спорта и способен удержаться на доске, примерно за двадцать минут он может освоиться в этой ситуации и прокатиться на паддл-бординге в направлении района Модржаны – там довольно спокойный участок, а также обратно, ближе к центру города. В рамках предоставления в аренду паддл-бординга, мы также предложим новинку. Это будет экскурсия с гидом, который расскажет гостям столицы об истории Праги, при этом туристы смогут попробовать себя в этом виде спорта.

С чем рифмуется эфойл?

Ярослав Бурьянек не скрывает своего восторга и оттого, что в этом сезоне на пляже Žluté lázně появились новые возможности для любителей активного досуга, какими еще балуют разве что на испанской Ибице либо по ту сторону Атлантики.

– Это развлечение стало популярным на средиземноморской Ибице, однако родом оно из Америки. Речь идет об эфойле – упрощенно говоря, о доске, которая летает над водой. Площадь доски практически не соприкасается с водой. Человек при достижении определенной скорости летает на высоте полуметра над поверхностью воды. Об Ибице я упомянул по той причине, что, кроме нашего пункта проката, это второе из самых близких для нас мест, где эфойл можно взять в аренду. А потом остается только Aмерика, причем мы в этот недлинный список попали в этом году.

– Какова скорость эфойла?

– Скорость не такая и маленькая, до 35 км/ч. Мы проводим вводный инструктаж, поэтому можно не опасаться, что мы кого-то просто так отпустим на подобную прогулку по Влтаве. Инструктор обучит новичка в течение примерно пятнадцати минут, как стоять на такой доске, чтобы в итоге он смог насладиться этим видом спорта. «Жлуте лазне» привлекает как желающих лежа просто расслабиться под лучами ласкового солнца либо покормить уток, так и тех, кто предпочитает накачивать мускулы не в фитнесс-зале, а под открытым небом, сыграть в волейбол или попробовать новые игры.

Говорит спортивный инструктор Юрай Mундиер.

— У нас есть шесть столов для настольного тенниса, корты для занятий пляжным волейболом, напрокат предлагаются самокаты и лонгборды. На этой территории можно сыграть в широко распространенные и менее известные игры, например, в корнхолл. Это национальная игра США, надо попасть с определенного расстояния специальным кукурузным мешочком в отверстие на игровом поле. Очень азартная игра, захватывает людей, и у нас ее полюбили. Можете попробовать и финскую игру mölkky («мёлккю») или КanJam с летающим диском. В нашем спортцентре мы все вам с удовольствием продемонстрируем.

«Жлуте лазне» отдавали предпочтение перед дачами

А какова история этого места, огороженного в прошлом веке длинным забором желтого цвета, что послужило и основанием для его названия? Было ли оно популярным среди бабушек и дедушек современных пражан? Вопрос Петру Гозаку, исполнительному директору компании Taiko,которая отвечает за содержание городского пляжа.

– История «Жлуте лазне» началась еще в 1910 году, именно тогда появилось это место отдыха. Однако были здесь не только «Жлуте лазне» («Желтый пляж»), но и «Модре лазне» («Синий пляж»), одни из первых мест на реке, куда устремлялись отдохнуть и расслабиться пражане. Со временем они превратились в одно из самых любимых жителями города мест, потому что многие именно здесь научились плавать. Некоторые сюда приезжали вместо того, чтобы разъезжаться на выходные по дачам.

А вот в период минувшего режима эти места уже не были такими востребованными, как прежде. Переломным стал 2002 год, он принес катастрофическое наводнение, когда влтавская вода затопила город и этот пляж. Не хватало всего лишь нескольких сантиметров, и река разлилась бы так широко, что заполнила бы собой даже прогулочную набережную Подоли. Это был огромный удар, после которого пришлось приложить массу усилий для создания всего того, что нас сегодня здесь окружает. Сегодня здесь находится и самый большой в Праге киноэкран, 11 x 6 м, и проходят самые разные концерты и мероприятия.

Влтава удостоилась звания «Чемпионки проточных вод»

– А каково качество воды в реке Влтаве, проводился ли ее анализ?

– Вода во Влтаве действительно чистая, хотя многие пражане и остерегаются, дескать, меня никто во Влтаву не заманит. Мы хотели бы изменить такую установку и предубеждение, так как для этого действительно есть все основания. После анализа воды, который был проведен по нашему заказу до начала нынешнего сезона, мы убедились, что Влтава – река чистая. Она даже заслужила звание Premiantka mezi tekoucí vodou – «Чемпионка проточных вод». В стоячей воде в летнюю жару образуются цианобактерии, в проточной же воде таких сине-зеленых водорослей не бывает. А температура летом во Влтаве – около двадцати,

– рассказал Ярослав Бурьянек.

На следующей неделе мы пригласим вас в Лулеч.