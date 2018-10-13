Почем сегодня президент, или Мимикрия номиналов марок

Отблеск древней монархии на почтовой марке

– Почему в сегодняшней Европе так мало государств, в почтовом обиходе которых представлены президенты в виде изображений небольших бюстов? «Таких государств мало по той причине, что эта традиция, по сути, создана искусственно. Почтовые марки традиционно украшают портреты монархов, королей и королев, начиная с 1840 года, когда такие марки появились, символом государственности и мощи британской империи стала королева Виктория. Тогда и родилась традиция, которую монархии сохраняли. Если говорить о периоде Первой республики у нас, то портрет президента на марке можно считать пережитком прошлого, так как глава государства избирается. Да, это довольно странно, что в Чехословакии и Эстонии такая традиция выпуска почтовых марок с главами государства удержалась, но это – не общемировой тренд, и традицией как таковой не является. В нашем случае это связано с государственными делами, но с точки зрения существования института президента фактически неадекватно», – полагает куратор отдела документации и филателистического творчества Почтового музея столицы Мартин Ржига.

– Первая марка, посвященная президенту, вышла в честь Томаша Гаррига Масарика в 1920 году. Удостоились ли такой чести все главы Чехословакии, а позже Чехии, или в отечественной истории случались исключения?

– «На марках появились портреты всех наших президентов, кроме Эмиля Гахи, что объясняется развитием событий до и после войны. Эмиль Гаха был избран президентом в 1938 году, то есть в период Второй республики. А тогда было много других забот. Потом наступил период Протектората Богемии и Моравии, и такая марка уже не успела появиться. А в период протектората, когда мы были под властью рейха, должность главы государства и охранителя Протектора Богемии и Моравии Рейнхарда Гейдриха занял Адольф Гитлер. Так что Гаха так И остался неувековеченным на марке».

– Существует ли правило, согласно которому в случае повторного избрания президента в Чехии выпускают новую почтовую марку с изображением главы государства? Или при таком сценарии дело ограничивается выходом одного знака почтовой оплаты?

– «Нет, не ограничивается. В случае повторного избрания действительно появляется новая президентская марка. Если говорить о последнем чешском президенте Милоше Земане, то после того как он был избран на свой пост на второй срок, было решено воспользоваться первоначальной гравюрой работы Милоша Ондрачека 2013 года, однако напечатать изображение другим цветом. В целом можно сказать, что при каждом новом избрании президентом глава государства может расчитывать и на новую президентскую почтовую марку. Насколько мне известно, такое событие президенты ожидают с радостью».

Среди портретов президентов в почтовой миниатюре есть свои раритеты – например, марка с Людвиком Свободой 1975 года. Ее подготовили и успели напечатать, однако второй свой президентский срок Свобода был вынужден преждевременно завершить по состоянию здоровья в 1975 (с этой целью пришлось принять специальный закон 50/1975). Поэтому было принято решение изъять напечатанную серию и уничтожить.

– «Однако несколько экземпляров кто-то все-таки потрудился вынести – позже такие марки приобретают огромную цену. Еще один любопытный случай произошел в 1990 году. Возникла в некотором роде конфликтная ситуация в связи с выпуском марки, когда пост президента должен был занять Вацлав Гавел, так как были двое художников, которые хотели принять участие в создании марки, посвященной новоизбранному главе государства: Йозеф Герчик и Mилош Ондрачек. Герчик решил пойти по пути непринужденного неформального образа и изобразил Гавела в свитере – получился нетрадиционный портрет президента. И Гавел накануне своего избрания одобрил его эскиз. Одобрил, еще не зная, с какими обстоятельствами вся сия процедура сопряжена, через сколько рук и комиссий всему этому предстоит пройти. Удивительно, но в той послереволюционной, послебархатной сумятице одобрили и такой неформальный вариант. Однако та марка в почтовое обращение так и не вышла. Вместо нее появился более традиционный вариант – работы Ондрачека. Стоит подчеркнуть, что оба этих художника – прекрасные граверы, так что у вышедшей марки есть свои достоинства, но выпуск таких знаков сопровождался интересными обстоятельствами».

Курьерская почта скаутов функционировала c 7 ноября до 21 декабря 2018 года.

– Существовала ли разница между номиналами марок с портретами президентов и чем она была обусловлена?

– «Это интересный момент – в период Первой республики было напечатано около двадцати марок разными тиражами с изображением Масарика номиналом от 50 геллеров до 10 крон. В некоторых случаях, как серия Dětem (Для детей ) в период экономического кризиса, это были марки с добавленной почтовой стоимостью – деньги шли именно на нужды детей. Во времена коммунистического режима власти предержащие, осознавая, каким действенным пропагандистским потенциалом обладают такие знаки почтовой оплаты, выпускали их огромными и даже миллиардными тиражами, но низких номиналов. Расчет был верен. В наши дни почтовые услуги, а с ними и почтовые марки, к сожалению, уже менее востребованы. С этим связаны более низкие тиражи и повышение стоимости почтовых услуг. В данный момент в Чехии в обиходе президентская марка с литерным «буквенным» обозначением номинала (19 крон). Три года назад номинал составлял 16 крон. Если купить марки про запас, несколько сотен президентов, то после подорожания на этом можно и заработать, – полушутя выдвигает бизнес-идею собеседник «Радио Прага».

Раритетом являются так называемые скаутские марки, которые появились в 1918 году.

– «Дело в том, что почта в то время находилась еще в австрийской компетенции, и скаутам разрешили заведовать почтой, но всего лишь несколько дней. И именно на марках Скаутской почты появилась надпечатка, первое упоминание о президенте, когда Масарик прибыл в страну 28 декабря, а именно текст Příjezd prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka do republiky (Приезд президента Томаша Гаррига Масарика в республику). Появилось только сто таких марок, и неизвестно, были ли они все или лишь часть использованы в почтовом обиходе. Сегодня это – большая редкость. Обладатель такого раритета должен знать, что такая марка оценивается и в несколько миллионов».



Данную тему мы продолжим в ноябре по случаю 100-летнего юбилея «Почтового музея».