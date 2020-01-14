Плюсы и минусы дронов: Полеты во сне и наяву

Вам кажется, это жужжит надоедливая муха? Отнюдь нет, это звук дрона — беспилотного аппарата. Их популярность растет с каждым годом: благодаря дрону можно увидеть привычные места — парки, леса, памятники культуры и архитектуры — с совершенно нового ракурса. Однако прежде чем начать осваивать местность с высоты птичьего полета, необходимо не только научиться управлять дроном, но и ознакомиться с правилами его использования. Рассказывает Ян Елинек, опытный пилот дронов, фотограф и путешественник:

— Если вы хотите управлять дроном лишь ради развлечения, а полученные фотографии использовать только в личных целях, то никаких экзаменов сдавать не надо и разрешений получать не требуется. Однако если вы планируете продавать или выставлять фотографии, сделанные с помощью дрона, вам необходимо пройти экзамен на пилотирование и получить необходимое разрешение. Все экзамены — практические и теоретические — надо сдавать в Управлении гражданской авиации. После прохождения тестов и регистрации ваш дрон получит регистрационный номер, какие есть у всех самолетов. Кроме того, вам придется решать множество административных вопросов, например, вести журнал полетов.

Ответственность за предотвращение столкновений беспилотников с пилотируемыми воздушными судами и другими объектами в воздухе, а также с препятствиями на земле возлагается на внешнего пилота. Какое расстояние надо соблюдать при управлении дроном?

— Беспилотные летательные аппараты могут совершать полеты на высоте до 300 метров, однако идеальная высота составляет 150 метров, потому что выше могут летать, например, бипланы. При взлете и посадке лучше всего соблюдать дистанцию не менее 100 метров от людей и 150 метров от жилых зданий.

Ян Елинек подчеркивает, что параметры, указанные в поправке к закону — это минимальные требования и всегда надо следовать простому правилу: расстояние до охраняемой территории (дома или памятника) должно быть в два раза больше высоты полета. То есть, если ваш дрон летит на высоте сто метров, то до ближайшего объекта должно быть около двухсот метров. Кроме того, полиция имеет право временно ограничивать нахождение беспилотников в воздушном пространстве над местом проведения публичных массовых мероприятий, прилегающими территориями и зданиями. Важно помнить, что дроны могут развивать немалую скорость и делать в воздухе крутые виражи.

Начинающие пилоты дронов не должны забывать, что система управления беспилотником во время съемки под землей существенно отличается от обычной и требует некоторой подготовки:

— Это действительно может быть проблематично. Если вы управляете дроном под землей (например, в пещере или в подземельях какого-нибудь замка), вам следует быть готовым к тому, что может возникнуть проблема с управлением из-за отсутствия сигнала GPS. Под землей вам придется многие параметры настраивать вручную, что требует большего опыта и мастерства пилота: обычно дрон самостоятельно настраивает траекторию полета благодаря координатам с GPS.

К сожалению, за последние годы число нарушений закона, регламентирующего использование беспилотников, выросло вдвое. Было несколько случаев, когда дроны приближались к авиационной технике во время военных парадов и их репетиций, все больше жалоб приходит от управляющих и смотрителей чешских замков и дворцов: дроны не только мешают посетителям, но и из-за неумелого управления несколько раз нанесли ущерб крышам и стенам зданий. Впрочем, большинство новых моделей имеют сенсоры, которые не позволяют им приблизиться к объектам более чем на метр-полтора. Но как разобраться в том, куда можно, а куда нельзя направить беспилотник?

— Если вы хотите убедиться, разрешены ли полеты и съемка (даже для личных целей) у конкретного объекта и на конкретной территории, вам следует заглянуть на сайт Управления гражданской авиации и изучить поправку Х к закону о беспилотных летательных аппаратах. Там можно найти всю необходимую информацию на законодательном уровне.

