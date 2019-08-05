Пешком или на велосипеде - пивные и винные маршруты по живописным уголкам Чехии

«Центр Праги – это своего рода аккумулятор. Во время весенних заморозков нам это только на руку, температура здесь всегда на 3 – 4 градуса выше, чем в Центральной Чехии. Но когда Прага летом раскаляется, то здесь как в Сахаре. Дефицит осадков становится все ощутимее, в этом году мы уже серьезно задумались над тем, что пора создавать систему полива», - рассказывает управляющий пражским виноградником «Гребовка» Павел Буланек.

В одной только Праге можно насчитать более десятка виноградников. «Гребовка» относится к старейшим из них. Виноград на местных солнечных склонах выращивали еще в XIII-м веке.

«Люди к нам заходят часто, видно, что им здесь нравится. Они знакомятся с технологией виноделия, проходят дегустацию или просто выпивают по бокальчику. Около 70 процентов местной продукции выпивается прямо здесь. Гений места работает на нас. Часто приезжают иностранцы. В этом году были даже японцы, но в основном к нам наведываются немцы», - продолжает Павел Буланек.

Виноградники можно найти по всей Чехии: в Усти-над-Лабем, Мельнике, Литомержицах. Но поистине «винным регионом» считается Южная Моравия.

«Кроме самой Праги, на первом месте в рейтинге популярности фигурируют южные регионы, то есть Южная Чехия и Южная Моравия. Они наиболее успешны в привлечении туристов, там создана прекрасная инфраструктура. Моравию люди обожают также из-за ее «винных» велодорожек», - рассказывает директор агентства CzechTourism Ян Гергет.

В южной Моравии промаркировано около 1200 км велосипедных троп, вьющихся среди виноградников и фруктовых садов.

Однако настоящий бум переживают пешие «пивные» маршруты. Например, отправляясь на прогулку по «Крконошской пивной тропе» длиной в 25 километров, можно по пути отведать сразу пять «домашних» сортов пива.

«Нами рекомендованный маршрут ведет из Малой-Упы, где располагается пивоварня «Траутенберг», в Пец-под-Снежкоу. Там варят «Снежку». Далее путь лежит во Фриесовы-Боуды, где можно отведать пиво «Фриес», а также «Гендрых». Последняя остановка – во Врхлаби, где производят «Медведя»», - рассказывает отец-основатель маршрута Карел Полак.

По пивной тропе можно отправиться и в недра Крушных-Гор. По пути туристу не миновать - ни много ни мало - 17 чешских и немецких мини-пивоварен. За каждое выпитое пиво отважные посетители получают штамп, а на память о незабываемом походе – свою кружку.

Главное – не выпить пиво, а получить удовольствие, говорит Томаш Эрлих, председатель общества любителей хмельного напитка и организатор многочисленных пивных конкурсов, начиная с игры в пивные шахматы и заканчивая пивной рулеткой.

«Мы организуем однодневные туры. Обычно возим людей в три, четыре пивоварни. Знакомим их и с малоизвестными регионами, где пиво варили раньше, с их историей. Наши экскурсии, благодаря обширным контактам нашего общества, действительно уникальны, я не побоялся бы назвать их VIP турами. В программу, конечно, входит и дегустация», - продолжает Эрлих.

За такие услуги уже надо платить – однодневный тур стоит 2,5 тысячи крон (100 евро).

Чешские предприниматели умеют «продать» пиво и тем, кто его не пьет. Большой популярностью пользуются не только пивные музеи, но и пивные курорты и даже пивная косметика.