Пасхальное воскресенье – молитвы и языческие ритуалы

Пасха – один из главных праздников христианского календаря, но поскольку приходится он на дни весеннего пробуждения природы, трудно удивляться тому, что в связанных с ним фольклорных обрядах особенно ярко просматриваются черты древних языческих верований. Об этом удивительном сплетении традиций разных эпох мы решили расспросить этнолога, преподователя Оломоуцкого университета и куратора Крконошского краеведческого музея Даниэла Дедовского:

— Пасха является вершиной и в то же время заключительным аккордом обширного цикла зимних календарных праздников, когда зима наконец побеждена и в земледельческой культуре наступает весенний период. История Христа, его распятия и воскресения из мертвых повторяет общекультурное народное представление о жизненном цикле, которое изображается в масленичных сценках: один из героев обычно умирает, а затем воскресает, так же как весной природа оживает после зимних холодов (так называемая драма жизненного цикла). Вынос чучела Морены (чеш. Morana, Smrtka) на Масленицу и украшение плодовых деревьев лентами и крашеными яйцами, изображающими цветы, на Пасху — это отголоски языческих ритуалов изгнания зимы (смерти) и встречи весны. Поэтому в масках, используемых на масленичных гуляниях, переплетаются символы смерти (персонажи с черными лицами) и жизни (использование ярких цетов, изображение пахоты с плугом, удары палкой о землю в стремлении пробудить ее жизненные силы). Сегодня Масленица зачастую воспринимается как отдельный праздник, ее связь с Пасхой утратилась в людском сознании.

Каждой традиции – свой день и свой час

Каждый день недели, предшествующей празднику Пасхи, имеет свое название и связан с определенными обрядами, традициями, поверьями и приметами, подавляющая часть которых имеет языческое происхождение. И хотя само Пасхальное воскресенье является чисто христианским праздником, здесь также встречаются элементы язычества. Некоторые эти традиции хорошо знакомы всем нам, другие давно забыты и известны только этнологам и фольклористам. О том, как наши предки проводили Пасхальное воскресенье, рассказал Данеэл Дедовский:

— Отдельные традиции часто различались в зависимости от региона, однако, конечно, есть обычаи общие для всей Чехии. Неделя до Пасхи была периодом магических ритуалов, а вот само Пасхальное воскресенье было посвящено в первую очередь вере и молитвам, однако и в этот день проводились некоторые ритуалы. Например, рано утром, сразу после заутрени, надо было подмести в доме и вынести мусор, чтобы не завелись блохи. Если человек хотел навредить соседу, то высыпал выметенную у себя пыль в его доме, чтобы там весь год роились насекомые (в этом ритуале есть свое рациональное зерно – ведь в грязи и пыли могли быть личинки различных насекомых, таких как тараканов, блох и так далее, которые потом могли размножиться в доме нелюбимого соседа). После уборки уже можно было пригласить священика, ктоорый святой водой окропил землю вокруг зданий и само жилище изнутри – в этом обряде народный способ охраны с помощью магического круга соединялся с христианским представлением о силе освященной воды. А тот, кто хотел иметь злого пса или петуха, давал им угощение с праздничного стола, куда следовало подмешать чеснок (подобная традиция есть и на Рождество). В Пасхальное воскресенье следовало в первую очередь молиться, вспоминать предков и думать о душе, а не о материальной прибыли, поэтому не принято было рговать, а также запрещалось продавать скот. Но если продажа все-таки происходила, хозяйка насыпала соль в деревянную посудину, чтобы скотине ничто не повредило.

Пасхальный понедельник — тоже праздник!

В чешской народной культуре особенно ярким проявлением сохранившихся языческих обрядов, несомненно, является пасхальный понедельник: колядки, стегание вербными прутьями, обливание водой — при всем желании вложить в эти развлечения христианский смысл довольно затруднительно. Откуда же берут начало эти традиции, так основательно укоренившиеся в чешском сознании?

— Пасхальный понедельник следует за Светлым Воскресеньем, когда Христос восстал из мертвых. Отличительная черта европейского христианства в том, что оно очень лаконично умеет принимать и взимодействовать с языческими традициями. Народные праздники были связаны с воскрешением природы после зимнего сна. Прославляется плодородие — отсюда традиционные сувениры, яйца, зайцы. Молодых девушек хлещут сплетенными вербными прутьями (pomlázka), уже налившимися весенними соками: сила весны должна благодаря этому перейти к девушкам и одарить их плодовитостью. В народной культуре, где годовой цикл был связан с земледелием, это означало начало нового сельскохозяйственного года. С этими днями связаны многочисленные приметы. Например, если закудахчут куры или будет много красных мотыльков, следует готовиться к пожарам.

Традиции вчера и сегодня

Иногда кажется, что в условиях глобализации и стирания границ национальные особенности нивелируются, народные обычаи постепенно забываются и скоро станут только предметом изучения этнографов, о них будут рассказывать в музеях народного творчества, как о чем-то очень далеком и непонятном. С другой стороны, временами интерес к народному творчеству, в том числе и к календарным обрядам, вспыхивает с новой силой. Смогут ли древние традиции вписаться в сумбурную мультикультурную жизнь XXI века?

— Сегодня масленичные и пасхальные традиции возрождаются, это общеевропейский тренд с учетом местных особенностей, что связано с поиском собственной национальной идентичности. Гуляния снова проводятся даже в городах. Колядование и обряд с ивовыми прутьями в городской среде ограничивается, как правило, семейным кругом, иногда включая знакомых, а в деревнях и небольших поселках эта традиция по-прежнему весьма популярна. Эти праздники уже практически утратили свой первоначальный смысл (мы знаем, что приход весны не нужно обеспечивать при помощи ритуалов), они получили новое наполнение, стали общественным, развлекательным и культурным событием.