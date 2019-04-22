Пасхальная ярмарка – буйство красок, музыка и радость

Праздничное настроение

Пасхальна ярмарка привлекла внимание молодой семейной пары – Елены и Михаила.

– В руке у вашего мужа известная всем «помлазка» – плеточка, сделанная из вербы...

– Да, уже надо начинать изгонять всех злых духов. А похлестывание девушек «помлазкой» приносит здоровье, счастье и благополучие. Поэтому и мы придерживаемся этой традиции, она есть и в православии.

– Отличается ли в чем-то празднование православной и католической Пасхи?

– Нет, ничем, все зависит от настроения людей. Украшения тоже везде практически одинаковые – как в Киеве, так и в Москве, и в Праге. Крашенки – это основной элемент Пасхи. Приход весны символизируют украшенные венками и разноцветными ленточками деревья.

– Покупаете ли вы традиционные пасхальные сувениры, продукты?

Свой день мы начали с трдельника – кружочка сладкого сдобного теста. Еще здесь пекутся сладкие барашки и зайчики, чего на Западной Украине, откуда мы приехали, нет. У нас люди, как правило, красят яйца, делают паски и творожные грудки, которые непременно должны присутствовать в корзине, когда вы идете в церковь. Продукты освящаются в первую очередь.

Посмотреть на пасхальные базары мы приходим каждый год – они поднимают нам настроение, здесь же мы встречаемся со своими знакомыми, которые в Прагу приезжают из Западной Украины. Детей, наверное, больше всего привлекает загончик с животными – они сразу туда устремляются, – делятся своими впечатлениями Елена и Михаил.

Расписное яичко

У лотка с расписными пасхальными яйцами стоит Петр Штепан:

«Наши крашеные яйца «приехали» в Прагу с юго-востока Моравии. Они сделаны из скорлупы куриных, гусиных и страусиных яиц. Для росписи были использованы обыкновенные краски и воск. Но есть у нас и яйца, сделанные в технике «процарапывания». Для этого применялись проволока, солома и хлопчатобумажная нить.

Еще в яйцах можно разглядеть маленькие дырочки правильных геометрических форм, придающие им дополнительный оригинальный узор. Дырочки делаются при помощи маленького напильника или же специальной дрели для моделирования, после чего для украшения покрываются воском.

Пасхальные расписные яйца в первую очередь приобретают туристы. Они ими украшают дома и квартиры. Нельзя точно сказать, кто именно ими особенно интересуется: немцы, французы или русские – все в одинаковой степени. Как ни странно, меньше всего их покупают чехи – наверное, потому что сами умеют их изготавливать».

Семейная традиция

«Я сюда приезжаю уже восемнадцатый год. Ремесло я перенял от родителей, которые этим занимаются уже тридцать лет. Яйца мы изготавливаем на протяжении всего года – для того чтобы продать их в Праге за три недели. Ежегодно мы предлагаем приблизительно 70 видов яиц, всего 15 тыс. штук.

Всего росписью яиц у нас занимается около тридцати человек. Роспись одного яйца длится от получаса до полутора. Я лично тоже участвую в производстве – это как обыкновенная работа: вы встаете с утра и начинаете красить яйца. И так десять месяцев. Потом месяц ими торгуете и, наконец, месяц отдыхаете. Работа себя окупает – особенно если вы все от и до делаете своими собственными руками.

Существуют традиционные яйца, изготовляемые уже двести лет – это образцы техники «процарапывания» и с использованием соломы. Есть и современные, в которых сделаны дырочки, – их история насчитывает всего тридцать лет. Поскольку спрос на пасхальные яйца неизменно высокий, я и в следующем году сюда обязательно приеду, – поделился с «Радио Прага» Петр Штепан.

Язык народного костюма

В пасхальные дни чешские деревни и села преображались – ведь и женщины, и мужчины, и стар, и млад на гулянье, для похода в храм или участия в торжественном шествии облачались в яркие праздничные национальные костюмы. А что может быть изысканней этих рубашек, отделанных вышивкой, высоких головных уборов с летами, сложных выточек и сборок, цветных передников и пышных рукавов, пришедших к нам из глубины веков? Национальный костюм как ни что другое позволяет человеку почувствовать свою тесную связь с землей, на которой он живет, ведь каждая чешская область, а то и каждая деревня могут похвастаться собственным неповторимым узором, который передается мастерицами из поколения в поколение.

В отличие от современной одежды, национальные костюмы не меняются в зависимости от модного в этом сезоне цвета или фасона. И показывали они не уровень достатка, а другие характеристики его обладателя – по праздничной и повседневной одежде знающий человек мог точно определить семейное положение как женщин и мужчин.

Повседневные национальные костюмы в Чехии уже ушли в прошлое, но традиция праздничного облачения во многих регионах еще живет и, даже вновь обретает силу.

Одним из главных центров, где традиция национального костюма никогда не увядала, остается главный винодельческий край страны – Южная Моравия. Здесь всегда можно найти опытных мастериц, сохранивших искусство своих бабушек и прабабушек в своем истинном виде, и постепенно передававших его своим детям и внукам. Вполне понятно, что именно к таким искусницам и отправились энтузиасты, проникшиеся любовью к исконному ремеслу.

Молодежь интересуется народными традициями

«Мы обратили внимание, что в нашем регионе возвращается интерес к фольклору, что и стало импульсом для создания общества, которое мы назвали «Народные традиции и ремесла». Дети и молодежь начали тянуться к песням, танцам – этим традиционным народным развлечениям, в том числе и к ношению национальных костюмов. А поскольку недалеко от нас, всего в 12 километрах от Угерского Острога, когда-то была мастерская, – уже закрывшийся сегодня кооператив «Slovač» (Словач), где в былые времена шили национальные костюмы, мы и решили пойти по их стопам. По стечению обстоятельств, я в этой мастерской год даже работала и собственными глазами видела, как там создаются народные костюмы. Вот я и начала этим интересоваться», – рассказывает Дагмар Штербова из общественно-полезного общества «Народные традиции и ремесла» в Угерском Остроге.

Начали мы с того, что обошли пожилых женщин, которые шили национальные костюмы. Они-то нам и посоветовали, как подступиться к делу – поделились опытом, поведали, какие материалы для костюмов выбирать. Связались мы и с музеем, с этнографами, которые также нам подсказали, что знали, разыскали для нас описания и изобразительные материалы к костюмам различных фасонов. Мы шьем не только костюмы, которые носят у нас в Угерском Остроге, в области Дольняцка, но и костюмы Горняцка, Валашска. Сегодня мы уже делаем их даже для иностранных клиентов.

Освоили мы, например, тирольские национальные костюмы. Собственно говоря, мы постоянно что-то исследуем, изучаем все новые и новые виды костюмов. Когда к нам приходят клиенты со старинными костюмами, мы способны по их примеру сшить новые».

В артели, а иначе и не назовешь общество «Народные традиции и ремесла» в Угерском Остроге, в основном работают молодые женщины, которые получили профессию дамского или мужского портного.

Шить национальную одежду – задача не из легких

«А вот учиться шить народные костюмы пришлось самостоятельно, общаясь со старыми мастерицами, изучая исторические печатные материалы, разыскивая старые выкройки. Их нам, кстати, приходится подгонять. Раньше женщины и мужчины были ниже, с иначе развитыми фигурами. Мы подгоняем выкройки на большие размеры, чтобы они хорошо сидели, но не теряли стиля старинной одежды. Раньше люди носили повседневные и праздничные одеяния, причем они соответствовали конкретным торжествам. Как пример можно привести винодельческие праздники, которые вновь популярны в нашем регионе, и которые проводятся в городе Угерске Градиште каждый год. В них участвует множество деревень и сел, праздники бываю очень пестрыми», – подчеркивает Дагмар Штербова.

Носят национальные костюмы во множестве чешских областей и на церковные праздники или обряды, например, во время таинства Причастия или Миропомазания. Полюбоваться парадом различных национальных костюмов можно и во время осенних празднеств, когда в деревнях и городках проходят молодежные пиршественные шествия. В них обязательно вы увидите «старку и старка» – главных распорядителей праздника. «Старка» – в высоком чепце, а «старек» – в шляпе с цветком и перьями.

В каких областях Чешской Республики традиция национальных костюмов сохранилась?

«Что касается Чехии, то мы, например, шьем костюмы, которые носят в области Пильзеня. Там традиция живет. Не забывают народные одеяния и в области города Хинов. Это традиция блатского костюма. Он несколько проще и не похож на наш костюм из Угерского Острога.

В Хинове у женского костюма, наверное, в два или три раза меньше отдельных элементов, но это не умаляет его достоинства. Каждый национальный костюм обладает своим очарованием. У блатских женских национальных костюмов изумительные, вручную расшитые передники. Наши моравские костюмы в свою очередь отличаются цветными, расшитыми «фертушками» – передними юбками со шнуровкой», - говорит Дагмар Штербова из общественно-полезного общества «Народные традиции и ремесла» Угерского Острога.

Облачение для первого причастия

Разнообразие национальных костюмов велико и чтобы досконально изучить отличия, научиться разбираться в особенностях изготовления различных деталей нужно потратить немало усилий. Для человека, который не впитал традицию с молоком матери, без помощи искушенного знатока научиться этому трудно.

Когда девочки идут к причастию, то одеваются относительно просто: «рукавки» - блуза, верхняя и нижняя юбка, жилет. Мальчиков родители одевают в белые штаны – «тржаславице». Спереди обязательно должен быть надет вышитый передник из черной материи, белая рубаха – «дудовице» с воротником-стойкой, широкими рукавами со сборкой и вышитым краем, а также расшитой узорами грудью и плечиками – «нараменицами». На голове шляпа, украшенная букетиком – «воницей» из искусственных цветочков и с двумя белыми петушиными перьями.

Девушки постарше, когда отправляются в костел к причастию, надевают уже настоящий праздничный костюм. Поверх нижней сорочки – «рубача» девушка одевает три широкие сильно накрахмаленные нижние юбки – «споднице», поверх которых перевязываются белая задняя юбка – «фертох» с двумя белыми широкими лентами, а спереди красно-желтый, но может быть и иной, «фертушек» – фартук, отороченный вышивкой и кружевами. Все делается вручную. Передний фартук - «фертушек», например, собирается в складочку из трехметрового отреза шелка, протканного металлической нитью. Девушка также облачена в «рукавце» - блузу из белого полотна с объемными рукавами, сшитыми и сложенными в складочку из трех метров белого полотна, украшенными вручную расшитыми кружевными, ажурными «кадрле» - кружевными паучками.

Сверху «кордулка» – бархатная безрукавка с богатой вышивкой на груди, а сзади расшитая оранжевой шнуровкой и украшенная оранжевыми помпонами из верблюжьей шерсти, свалянной в пиве и в сахаре. На ногах высокие кожаные сапожки.

Венцом костюма является чепец, украшенный бусинками, цветами, лентами и маленькими зеркальцами или же особым образом увязанный «турецкий платок».

Национальный костюм умеет носить не каждый

«Красный платок с широкой каймой, 160 на 160 сантиметров, повязывается особым способом, окончания либо сверху, либо снизу. Платок, завязанный наверху, носят незамужние девушки. А если концы платка завязаны вниз, углом через плечо, то перед вами замужняя женщина», – подсказывает Дагмар Штербова, мастерица из общественно-полезного общества «Народные традиции и ремесла» города Угерский Острог.

Сшить настоящий национальный костюм – наука, однако и правильно надеть его на себя, также не просто: «Чтобы облачиться в традиционный костюм, одних рук мало. По крайней мере, когда у человека нет опыта, обязательно нужен помощник. За один раз этому не научиться, нужно попробовать 5–6 раз. Еще сложнее научиться обходиться с традиционным «турецким платом», который носят на голове девушки и женщины. Тут уж, наверное, только после пятидесятой попытки у девушки появляется необходимый навык красиво, как полагается, завязать платок на голове. Работы с ним, а ширина у платка 160 сантиметров, много. Девушка должна сидеть, держать платок на голове, а умелая помощница завязывать его так, как установлено традицией. Она должна точно знать, какая складка и где окажется, какой кончик должен быть длиннее, а какой короче».

По мужским костюмам также можно сразу определить семейное положение участника празднества. Главное обращать внимание на детали.

Мужчины в Угерском Остроге носят темно-синие суконные штаны, расшитые узорами из синего шнура. Важной деталью является трехметровый ремень, который сложным способом переплетается вокруг ног и пояса и завязывается на боку. Обязательным элементом костюма является вручную вышитая рубаха с пышными рукавами. Сверху надевается темно-синяя суконная «кордула» – безрукавка спереди украшенная 35-тью золотыми пуговицами, а сзади шнуровой вышивкой в виде гроздей винограда. Неотъемлемым украшением мужского костюма в Угерском Остроге являются и оранжевые верблюжьи помпоны.

Холостые парни надевают на голову шляпу с декоративным букетом из искусственных цветов – «воницы» с двумя белыми петушиными перьями. Женатым мужчинам уже нечего «петушиться», поэтому и перьев на их головных уборах вы не увидите. Мужчины постарше не носят также и безрукавок. Им к лицу белые суконные пальто и рубахи без пышно взбитых рукавов.

За клапан ширинки мужчины кладут узорчатый платок с бахромой

В некоторых регионах, в том числе и в Угерском Остроге, у мужского костюма есть одна неожиданная и весьма игривая деталь. За клапан ширинки мужчины закладывают расшитый узорами платок с бахромой. При этом длина такого платка может быть самая разная.

«Это старинный элемент национального костюма, который, однако, носят до сих пор. Но, что он означает, я не знаю. Такой платок можно увидеть у костюмов, которые носят в деревнях вокруг города Угерске Градиште – в Маржатицах, Полешовиццах, Недекониццах. Там носят белые платки с красной вышивкой и с зубчатой каймой. В Угерском Остроге эти платки желтые и с бахромой. Однако для чего они служат, мы не смогли выяснить даже у этнографов», - признается Дагмар Штербова.