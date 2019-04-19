Пасха в замке Литвинов: традиции с ноткой юмора

Попадая в Литвиновский замок, вы окунаетесь в атмосферу настоящего чешского праздника. Представленные на выставке экспонаты демонстрируют богатство и разнообразие жанров народных промыслов. Подавляющее большинство предметов изготовлено руками местных жителей. Куратор выставки Даша Воганкова представила ее участников и показала некоторые из их работ:

— Большинство тех, кто готовит для нас украшения и поделки, родом из Литвинова и его окрестностей. Можно сказать, это уже сплоченная команда: они оформляют экспозицию на Пасху и Рождество, стараются сотрудничать, чтобы их работы не повторялись и чтобы посетители могли увидеть как можно больше оригинальных поделок. И хотя, конечно, зайцы и курочки являются неотъемлемыми атрибутами Пасхи, мы постарались представить их необычно, а главное — с юмором. Например, посетители могут увидеть плюшевых курочек ручной работы, которые катаются на ярмарочной карусели, которая также является частью пасхальных гуляний. Автор этой инсталляции – Анежка Шишкова, она уже несколько лет готовит для нас шуточные пасхальные украшения с курочками и цыплятами. В этом году ее работа называется «Ко-ко-карусель», а в прошлом, году это была работа «Ко-ко-кофе»: несушки сидели за столом и пили горячий кофе с традиционными пасхальными сладостями. А в позапрошлом году ее курочки катались на скейтах.

Пряники издавна были не только традиционным блюдом праздничного стола, но и неизменным элементом пасхального декора — сдобное, ароматное, сладкое тесто сулило плодородие. Зайчики, барашки, курочки, яйца — каких только форм не придумали пекари-умельцы для этого лакомства. Фантазия художников поистине безгранична, и в этом можно убедиться, рассматривая пряники, представленные на выставке в Литвинове.

— Эти пряники – работа прекрасного художника Иржины Долежаловой, с которой мы также сотрудничаем уже много лет. Пряники ее работы, оформленные глазурью, просто вне конкуренции. Она каждый год старается придумать все новые идеи. В этот раз она приготовила пряники в форме яиц, одного из главных символов Пасхи, и испекла для них гнездышки – также из пряничного теста. А в прошлом году она делала пряники в форме ящерок и лягушек – посетители (особенно дети) были просто в восторге. Это было прекрасно!

Внимание посетителей обязательно привлекут украшения ручной работы из кружева, плетенного на коклюшках. Родиной кружевоплетения являются страны Южной Европы, Италия и Испания, однако благодаря развитию торговли уже в эпоху Средневековья эта технология появилась и в Чехии, где, вобрав в себя черты национальной культуры, превратилась в уникальный и самобытный народный промысел. В Крушных горах кружевоплетение было особенно популярно, работы местных мастериц пользовались успехом во всей стране. О том, как продолжаются эти традиции в наши дни, рассказывает Даша Воганкова:

— Наши мастерицы встречаются и работают непосредственно в замке. Здесь они плетут украшения из кружева дважды в год – к Рождеству и к Пасхе, их работы можно увидеть на наших выставках. Они всегда заранее все обсуждают и придумают тему, но каждая из них плетет кружево по-своему, преподносит тему иначе. В этом году они изготовили кружевные яички, и хотя тема работ общая, ее конечная подача крайне индивидуальна и необычна.

Пасхальная экспозиция в Литвиновском замке открыта для посетителей круглый год, но перед праздником она обновляется, поэтому гостей всегда ждет что-то новое и необычное.

— Каждый года перед Пасхой (сразу после Мясопуста) мы обновляем нашу выставку, представляем новые экспонаты. Хочу подчеркнуть, что хотя выставка посвящена двум главным христианским праздникам (Пасхе и Рождеству), она в первую очередь рассказывает о традициях народных промыслов и демонстрирует талант чешских мастеров.