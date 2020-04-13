Пасха без «помлазки»? Популярный обычай оказался под угрозой

Пока мальчуганы рассказывают пасхальную колядку, пан Камил объясняет, какой должна быть сама помлазка. В первую очередь, домодельной, упругой, сплетенной из восьми прутьев ивы, чем больше ленточек на конце, тем лучше. А что происходит дальше?

«Берем помлазку и идем по домам, стучимся в дверь. Обычно кто-нибудь выходит к нам. Мы рассказываем пасхальную колядку и получаем крашенные яйца», - делится Матей. Они ценятся больше всего, хотя многие раздают коляюдующим также шоколадные фигурки, конфеты или монетки.

«Иногда мы маме после Пасхи приносим и по две корзины яиц», - уточняет Матей.

По соседям ходят как дети, так и взрослые мужчины. В таком случае не обходится без капли алкоголя. В большинстве домов накрыт стол, но прихожие обычно подолгу не засиживаются.

«Для куража нам обычно предлагают небольшую стопочку крепкого алкоголя. Если в доме нет рома, я обычно отказываюсь, чтобы не смешивать разные сорта спиртного, иначе я бы мог до конца деревни и не дойти. Я хочу получить удовольствие и вернуться домой в подобающем виде», - говорит откровенно пан Камил. Иногда это задача не из простых.

«У нас в деревне живут красивые девушки, так что я обычно захожу в тринадцать, пятнадцать, а то и восемнадцать домов. Но к полудню я уже дома». Эта Пасха будет другой. В связи с эпидемией коронавируса в стране введено чрезвычайное положение, запретные меры однозначно ударят и по традициям. Семья Пециновских к этому готова.

«В этом году мы, наверное, будем махать друг другу ручкой через забор, а колядки споем у себя во дворе. Большего ситуация, видимо, не позволяет», - говорит пан Камил.

Дети реагируют с куда меньшим пониманием. «Мне жалко, что не могу отпраздновать Пасху как обычно. Не могу порадовать людей, к которым обычно никто не заходит, где другие дети не колядуют».

Пан Камил – законопослушный гражданин, правительственные меры по борьбе с коронавирусом он полностью поддерживает. Но и Пасха бывает только раз в году…

«Или все-таки рискнуть, это интересная мысль, только сейчас родилась в голове. Нужна длинная помлазка, защитная маска на лицо, не подходить близко, видеться только на улице, яйцо взять быстренько на расстоянии, и бежать дальше. Ну а стопарик принести собственный. Тогда, думаю, все в порядке», - улыбается отец Матея и Войты.