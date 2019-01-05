Память камня – Юдитин мост

Свое название он получил в честь второй жены чешского короля Владислава I Ютты ( чеш. Юдит) Тюрингской, сестры ландграфа Тюрингии Людвига II, который был женат на сестре императора Фридриха I Барбароссы. И при содействии последнего Владислав, второй чешский король из чешской династии Пршемысловичей, стремился укрепить свою власть. Именно во время правления Владислава (около 1110 – 18 января 1174) – королем Богемии под именем Владислав I Владислав II провозгласил себя в 1158 году, в стране было основано много монастырей, в том числе Страговский, Плаский, Желивский.

Еще в бытность Владислава князем в Праге вырос ряд каменных строений. Юдитин мост, построенный в 1172 году, менее чем через два столетия уничтожило небывалое наводнение, почти на том же самом месте позже построили Карлов мост, у основания которого археологи постепенно обнаружили несколько фрагментов первоначального моста.

Куратор собрания Музея Карлова моста Михал Цигла показывает нам сохранившиеся фрагменты Юдитина моста, доступ к которым для общественности обычно закрыт, несмотря на то, что они довольно хорошо сохранились. Это квадры из петршинского песчаника, правильные блоки тесаного камня, представляющий собою прямоугольный параллелепипед. Благодаря примеси оксидов железа песчаник приобрел красноватый оттенок. Романские постройки воздвигали, как правило, из местного камня, поскольку доставка материала с чужбины была почти невозможна ввиду бездорожья и высоких пограничных сборов.

Юдитин мост с технической точки зрения решения был более качественным, чем Карлов

Приходится ли реставраторам принимать какие-либо дополнительные меры для сохранения древних квадров или их состояние пока не вызывает тревоги у специалистов?

«В хранилище Музея Карлова моста поддерживается стабильная температура, поэтому этот фрагмент Юдитина моста не требует особого подхода. Можно отметить и то, что фактурная обработка поверхности камня сохранила свой характер. Финальная зачистка швов камня производилась при помощи довольно широкого долота, однако контактные поверхности обработаны топориком, они шероховаты. Это помогало строительному раствору лучше впитываться»,

– рассказал Mихал Цигла «Чешскому Радио».

К слову, площади под залы музея, который разместился в Старом городе вблизи Карлова моста, выделил Орден крестоносцев. Mихал Цигла утверждает, что Юдитин мост с точки зрения технического решения был более качественным, чем Карлов мост, изначально называвшийся Пражским. Остатки Юдитина моста, который поддерживался с помощью двадцати семи арок, можно увидеть, они сохранились в основании пилона, на котором стоит Староместская башня. Его архитектором был Петр Парлерж, еще совсем неопытный юнец на момент начала данного проекта.

Это, как полагают историки, стало одной из причин промедления со строительством Карлова моста. К тому же правивший Чехий и всей Священной Римской империей Карел IV к тому времени развил интенсивную деятельность на других строительных площадках, поэтому могла наблюдаться нехватка рабочих рук, необходимых для реализации настолько сложного плана. Карлов мост в итоге строили 45 лет, с 1357 года до начала XV века, почти втрое дольше, чем Юдитин. Остатки одной из арок Юдитина моста были обнаружены на первом этаже дома номер 77/III на улице Лужицкой семинарии на Мала Стране и в подвалах других домов.

Находясь в подземелье непосредственно под мостовой Кржижовницкой площади (пл. Крестоносцев), куда нас сопровождал М. Цигла, можно соприкоснуться с историческим прошлым Юдитина моста. Здесь же находится подлинный раритет времен X века – последняя его арка шириной в 6-7 метров.

«Сейчас мы стоим на углу Кржижовницкой площади и Кржижовницкой улицы. Для них характерен иной тип мостовой, нежели в других местах Праги. Эта мостовая вела прямо к Юдитину мосту. И что весьма интересно, если вы отсюда посмотрите в сторону реки, то увидите перед собой две разные по высоте Малостранские мостовые башни одна из них известна также под названием «Юдитина башня»). Проведя в своем воображении линию между этими точками, вы можете воскресить место нахождения Юдитина моста»,

– говорит участник проекта Miluju Prahu Давид Черный.

«Здесь налицо владение стереотомическими навыками, что напоминает феномен изначальной арки в античной культуре»,

– поясняет Михал Цигла, показывая арку Юдитина моста. Она куда меньше, чем у Карлова. Также потому, что в период правления Владислава уровень воды во Влтаве был на несколько метров ниже, чем в эпоху Карла IV.