От законов селекции по изучение Антарктиды - университет Менделя в Брно отмечает 100-летие

«Символом скромности считается цветок фиалки. Символом скромности монаха Грегора Менделя, чьи опыты со скрещиванием растений привели к открытию тайны генетической наследственности, мог бы также хорошо послужить цветок зеленого гороха», - знакомил в первой половине прошлого века один из педагогов университета своих студентов с судьбой Грегора Иоганна Менделя.

Дело было ранней весной 1865 года, когда уроженец моравской деревушки Гинчице осмелился представить членам Природоведческого общества в Брно результаты опыта по скрещиванию разных видов гороха. Несмотря на то, что современники Менделя не смогли полностью оценить всей важности сделанных им выводов, сегодня он по праву считается основоположником современной генетики.

«Суть его открытий заключается в том, что всегда, когда происходит скрещивание видов, потомству передаются признаки обоих видов, следуя при этом четким природным закономерностям», - объяснял профессор. Открытия Грегора Менделя были поистине революционными. Однако не существовало площадки, посредством которой можно было знакомить с результатами исследований широкую общественность.

«Вопрос основания сельскохозяйственного вуза поднимался, начиная с 60-х гг. XIX века, неоднократно. В Центральной Европе Моравия по праву считалась развитым сельскохозяйственным регионом, так что спрос на школу подобной направленности был велик», - рассказывает историк Университета им. Масарика в Брно Йозеф Шур.

Однако император Австрии (позднее Австро-Венгрии) был против открытия в Брно университета сразу по двум причинам.

«Первый аспект был финансовый – открытие вуза стоило немалых денег. Во-вторых, в Моравии (и в Брно в частности) проживал высокий процент немцев. Император опасался розней по национальному признаку, так как хорошо понимал, что с повышением уровня образования крепнет не только чувство самобытности, но и политический вес отдельных национальных движений. Немцы опасались, что потеряют над Брно – крупным и развитым промышленным центром – контроль».

Ситуация меняется с возникновением самостоятельной Чехословакии в 1918 году.

Только тогда Брно и получает статус университетского города.

«В декабре открывается ветеринарный вуз, а недолго после этого, в январе 1919 года, основывается первое учебное заведение «универсального» типа, университет им. Масарика с четырьмя факультетами. Позднее, в первой половине 1919 года, появляется также Высшее сельскохозяйственное учебное заведение», - продолжает историк Йозеф Шур.

На первые лекции записываются 186 студентов. Открываются два факультета: экономики и лесничества. В последующие годы меняется многое, однако главная причина, по которой моравская столица нуждается в вузе данной направленности, остается. Так ее в начале 80-х гг. прошлого века в эфире «Чехословацкого радио» формулирует профессор Сельскохозяйственного университета в Брно Властимил Ваничек:

«Человечество осознало, что обязано вести себя по отношению к природе таким образом, чтобы сохранить окружающую среду в состоянии, которое дает возможность продолжения человеческого рода и всего живого на нашей планете».

И только два года после бархатной революции в знаке университета, в котором ежегодно грызут гранит науки тысячи студентов, появляются зеленые горошинки, а в его названии - имя Грегора Менделя. Ученого, который вместе с Чарлзом Дарвином считается основоположником современной биологии.