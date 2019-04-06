О гномах из Усти-над-Лабем

Сказочный народец, по словам директора музея и создателя выставки Вацлава Хоуфка, очень тесно связан с историей Усти-над-Лабем.

«Помимо того, что в самом городе и его окрестностях есть ряд мест, где, если верить преданиям, жили гномы, важен и другой исторический факт. В 1841 году в Усти-над-Лабем начала работать керамическая фабрика. К концу XIX века под управлением семьи Марешовых она превратилась в одно из крупнейших предприятий по производству керамики в северо-западной Чехии. Значительную часть её продукции составляли статуи для оформления интерьера и экстерьера, в частности, фигурки гномов. Те, что были изготовлены в 1841 году, считаются самыми старинными статуэтками гномов во всём мире, произведёнными на заводе или фабрике».

Выставка «Гномы» обязана своим разнообразием не только исследованиям современных специалистов. Ещё в конце XIX века Адольф Киршнер, тогдашний глава местного музея, собирал повести и народные песни о гномах (они тоже вошли в состав экспозиции). В начале XX века за делами музея присматривал Фердинанд Мареш, владелец вышеупомянутой фабрики, которая прекратила свою деятельность с началом Второй мировой войны – но благодаря ему в запасниках сохранилось многое из её продукции.

История подземных жителей

По словам Вацлава Хоуфка, гномы, так или иначе, присутствуют в культурах практически всех известных цивилизаций – упоминание о них встречается в том числе в работах Гомера и Аристотеля.

«Самое первое упоминание о гномах связано с Древним Египтом. Четыре с половиной тысячи лет назад жил один путешественник, Геркульф, который из Египта добрался до центральных областей африканского континента и привёз с собой якобы живого гнома. Скорее всего, это был кто-то из племени пигмеев, однако в Древнем Египте это наделало много шума. Одним из самых известных богов в то время был Бес, защитник маленьких детей, беременных женщин и стариков – и в настенных иероглифах его изображали как гнома с красным колпачком». В литературе гномам нередко приписываются сверхъестественные способности, хоть они и не считаются божественными или бессмертными существами.

«Эти способности описал в европейской литературе знаменитый алхимик Парацельс, который одно время жил в Южной Моравии. Он и причислил гномов к существам, чья основная среда обитания – почва, земля. Этим он объяснял и их основное качество – то, что они способны проходить сквозь материю, как мы, люди, проходим сквозь воздух. Кроме того, они по-другому, нежели люди, перемещаются во времени».

Образ гнома, который нам хорошо знаком, произошёл из работ немецкого учёного Георгиуса Агриколы, который много писал о горнодобывающем деле и некоторое время работал учителем в Яхимове.

«Именно его работы, которые начали публиковать в первой половине XVI века, были богато иллюстрированы и послужили источником, из которого был впоследствии взят образ садового гнома – тот, который нам сейчас известен. Высокий красный колпачок, кожаный фартук, инструменты, которые они обычно имеют при себе – это, в общем, точное описание средневекового рабочего-горняка».

Гном есть – меня нет

В разное время статуэтки гномов изготавливались из различных материалов. В XIX-XX веках в домах побогаче были керамические гномы, те же, кто не мог себе позволить такого, вырезали их из дерева. В настоящее время фигурки для сада нередко выполняют из материалов попрочнее – например, из цементных смесей.

Со временем изменились и прикладные функции статуэток. В средневековых чешских деревнях их использовали для передачи информации. Например, если фигурка гнома во дворе есть, а дома никого нет, это означало, что хозяин работает в поле или ушёл за покупками. Существовала любопытная традиция: каждый четверг класть на завалинку какую-нибудь еду для гномов и домовых – в своих трудах об этом писал историк Богуслав Балбин в XVII веке.

Выставка «Гномы» будет открыта в часы работы музея в Усти-над-Лабем до 11 августа 2019 года.

Cегодня фигурки гномов часто являются декоративным элементом садово-паркового ансамбля и предметом коллекционирования. В музее представлена не только пара редких образцов, но и статуэтки из частных коллекций, кроме того, формочки для рождественского печенья, флешки, свечи, мыло, даже стеклянные флаконы для духов, которые были выпущены ещё в Советском Союзе в 1970 году – и всё это в форме гномов. Существенную часть выставки составляют произведения чешской и немецкой литературы, которые повествуют об удивительном народце.