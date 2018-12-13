Немеркнущий блеск чешских гранатов

Месторождения чешских гранатов расположены у подножия Кроконош, в речных наносах вдоль берегов Каленского ручья, а также недалеко Подседице в районе Литомержиц. Первые гранильные мастерские появились в этих местах еще в XVI веке при императрице Марии Терезии.

«На одну тонну материала приходится от десяти до двадцати граммов чешских гранатов. Чтобы получить более четкое представление: местный конвейер еженедельно промывает грунт, доставленный сюда на пятидесяти грузовиках», - рассказывает Петр Заруба, заведующий «Галереей Гранат» при кооперативе художественного производства Granát Turnov.

Некрупные по размеру самоцветы, натурально окрашенные примесью хрома до кровавого оттенка, в Турнове подвергают огранке и полировке, улучшая тем самым как цвет, так и чистоту и прочность чешских гранатов.

«Средний размер камней колеблется между двумя и восемью миллиметрами», - уточняет ювелир. Кстати, свое название эти полудрагоценные камни получили благодаря писателю, историку, католическому священнику и чешскому патриоту Богуславу Балбину в XVII веке.

«Берем полудрагоценный камень, укрепляем его в зажим и слегка надавливаем на шлифовальный диск с водяным охлаждением. Вот таким образом и происходит огранка отдельных гранатов», - объясняет Петр Заруба.

«Готовые украшения полируют до высокого блеска, а те, которые сделаны из серебра, вдобавок подвергают гальванизации, в результате чего на поверхности камня образуется тонкий слой золота, родия или рутения. Это - последняя фаза в процессе создания ювелирного изделия», - рассказывает директор турновской «Галереи Гранат».

Несмотря на то, что первые пиропы начали находить на территории сегодняшней Чехии еще в древние времена, наибольшую славу чешские гранаты получили на рубеже XIV-XV вв. при императоре Рудольфе II, который всячески поддерживал гранильщиков, применяя, в то же время, право на преимущественный выкуп камней особо крупных размеров. Чаще всего они использовались для украшения литургических предметов, а также производства ювелирных изделий.

В связи с их востребованностью, императрица Мария Терезия запретила экспорт чешских гранатов за рубеж. Позднее они стали одним из символов чешского национального Возрождения и были весьма популярны среди его представительниц. Согласно поверьям, чешские гранаты предупреждают своего хозяина об опасности и помогают находить выход из затруднительного положения, очищают кровь, улучшают метаболизм, снабжают энергией и стимулируют сексуальное влечение.

