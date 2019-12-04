Находки кутногорского оссуария. Мрачная «энциклопедия» средневековья

Некогда вся территория Седлеца была одним огромным кладбищем – многие стремились обзавестись могилой на погосте, где была рассыпана горсть святой земли из Иерусалима. К ХV веку строить здания для живых оказалось негде – везде были одни надгробия. Тогда в крипте храма и появился оссуарий – место вторичного складирования костей после их эксгумации. Однако многое осталось нетронутыми. В ходе раскопок перед началом реставрации храма и прилегающей территории было обнаружено 34 массовых захоронения. Археолог Ян Фролик уверен, что это – открытие общеевропейского значения.

«Из общих могил мы извлекли в общей сложности скелеты 1200 человек. Насколько мне известно, самое массовое захоронение число жертв чумы было найдено в Лондоне – это останки 700 умерших, так что мы обнаружили несколько больше. В других подобных местах путем биологического анализа приходилось выяснить, идет речь о жертвах чумы или другой эпидемии. Здесь же нам это было известно заранее благодаря уникальному сочетанию археологических и исторических источников».

Самые древние захоронения ученые связывают с голодом 1318 года, более поздние – с эпидемией чумы, которая опустошала Европу, в том числе и Кутну Гору, в середине XIV века. Уже сейчас ученые могут сказать, что в четырех могильниках находятся жертвы голода, одиннадцать относятся к эпидемии чумы 1348 года, а причины появления остальных захоронений еще предстоит выяснить.

Обнаруженные остатки изучают антропологи. Их задача – собрать как можно больше информации о том, как жили и чем болели в средние века жители здешнего края, где некогда добывали серебро.

Переломы и больные суставы

Рассказывает археолог Филип Велимский: «Это место захоронения использовалось жителями соседней Кутной Горы. Разумеется, здесь можно найти не только шахтеров, но и ремесленников, обычных горожан, плавильщиков металла. В целом, эти кости отражают весь спектр населения города».

Ученые уже выяснили, что большинство скелетов – мужские. Это подтверждает гипотезу, что изначально в шахтерском городе преобладало мужское населения. Соотношение детей и взрослых составляет 50 на 50, что вполне типично для того времени. Также антропологи выяснили состояние здоровья людей средневековья.

«Мы получаем информацию о патологиях – перенесенных травмах, некоторых болезнях, оставляющих следы в костях. Однако этот анализ еще далек до завершения и будет продолжен. Мы уже знаем, что они страдали теми же болезнями, что и современные люди, однако у них не было наших возможностей заживлять раны. Что касается переломов, то там видны неправильные срастания конечностей. Мы также отмечаем последствия тяжелого физического труда, что приводило к разрушению определенных суставов. Проявляются и некоторые генетические заболевания. Суммируя, можно сказать, что основная часть скелетов говорит об обычных травмах, полученных в ходе работы, однако есть раны, нанесенные холодным оружием, что можно связать с каким-то вооруженным конфликтом», – объясняет археолог Филип Велимский.

Реставрационные работы проводит и финансирует церковь. Специалистам предстоит решить вопрос со статикой здания и снижением влажности в оссуарии. Обновляется и «костяной» декор: в этом году реставраторы разобрали одну из четырех пирамид из черепов.

Главный проектант Вит Млазовский рассказывает, что скрывалось внутри этих впечатляющих конструкций: «Там не было найдено ничего необычного – только поддерживающие пирамиду доски, поставленные вертикально и горизонтально. Все внутреннее пространство было заполнено строительным мусором, перемешанным с фрагментами костей. Мы планируем сохранить конструкции и способ их составления, использованный нашими предками». Исключение будет сделано лишь для несущей конструкции пирамиды, которая будет построена из дерева и незаметна с внешней стороны.

Человеческие кости в дизайне XVIII века

Храм Всех Святых, где расположена крипта с оссуарием, уникален и своим архитектурным решением – костел состоит из двух этажей, каждый из которых представляет отдельную часовню, что практически не имеет аналогов в Чехии. Некогда храмы, костница и кладбище принадлежали аббатству цистерцианцев, основанному в Седлеце еще в 1142 году. В начале XVI века часть скелетов извлекли из земли.

Продолжает Радка Крейчи, сотрудница прихода Кутна Гора – Седлец римско-католической церкви: «Вероятно, именно тогда и появился полуслепой монах, который составил из костей и черепов шесть пирамид. Первые попытки создать из костей декоративное убранство предпринял Сантини Айхель, но окончательный вид этому месту придал Франтишек Ринт – здесь есть и его подпись. Этим наша костница уникальна, поскольку в Европе достаточно много оссуариев, но, как правило, кости там просто складируются, а у нас они использованы как элемент оформления».

Кто хоть раз побывал в этом месте, помнит огромную люстру, при создании которой, как говорят, были использованы все кости, которые существуют в человеческом скелете. Поражает воображение и герб рода Шварценберг – в конце XVIII веке, после закрытия монастыря, эти аристократы приобрели здешние земли и пригласили Франтишека Ринта, который и придал крипте тот облик, который дошел до наших дней.

Ремонт оссуария в Седлеце продлится около десяти лет. Работы уже обошлись в 45 миллионов крон (1,8 миллиона евро). Несмотря на реставрацию, крипта остается открытой для посетителей. Однако с января 2020 г. церковь, которой принадлежит весь комплекс, ввела запрет на фотографирование как в костнице, так и соседнем храме Успения Девы Марии и Иоанна Крестителя. Делать фотоснимки можно будет лишь после получения специального разрешения. По мнению церкви, туристы оскорбляют память умерших, фотографируясь с их останками и передвигая черепа и кости для создания эффектных селфи, которые затем размещают в соцсетях. Ежегодно оссуарий в Седлеце посещает около полумиллиона туристов.