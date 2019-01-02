Насколько вредно жить в Остраве? Учёные скоро выяснят

Александра Баранова
02-01-2019
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Состояние атмосферного воздуха в промышленном регионе Остравы и Силезии уже давно вызывает у учёных серьёзное беспокойство. Ряд исследований подтвердил прямую взаимосвязь между повышенной концентрацией загрязняющих веществ в воздухе и частотой заболеваний дыхательной системы, в первую очередь у детей и новорождённых. Новый проект «Здоровая старость в промышленной области» должен принести более подробные результаты и обещает стать одним из самых масштабных исследований по количеству участников.

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Острава, Фото: Франтишек Тихи, Чешское радиоОстрава, Фото: Франтишек Тихи, Чешское радио Неблагоприятная картина в остравском регионе складывается по нескольким причинам. Здесь расположено большое количество источников выбросов загрязняющих веществ – свою лепту вносят как крупные промышленные объекты и транспорт, так и камины и печи в жилых домах, в которых местные жители порой сжигают не только дрова, пеллеты (древесные гранулы) или уголь, но и бытовой мусор. Последний при сжигании выделяет ряд канцерогенных веществ, которые при вдыхании могут нанести здоровью человека непоправимый вред. В зимние месяцы ситуация ухудшается в связи с наступлением отопительного сезона, а также ввиду особенностей географических, климатических и погодных условий в регионе.

«Тяжело дышать, по утрам кашляем, да и сын у меня астматик. К сожалению, всё выглядит вот так. Главное, что утром открываешь окно и даже не можешь нормально проветривать», - пожаловалась жительница Остравы Луция в интервью Чешскому радио.

С наступлением зимы дней, когда концентрация пыли в воздухе превышает все допустимые лимиты, становится всё больше – и это незамедлительно проявляется на состоянии здоровья населения.

Иллюстративное фото: paravanda/freeimagesИллюстративное фото: paravanda/freeimages «Приходится принимать больше лекарств, вечером ребёнок хуже засыпает, утром встаёт уже весь отёкший. В общем, ничего хорошего», - говорит Луция.

В ходе очередного исследовательского проекта Остравского медицинского факультета под названием «Здоровая старость в промышленной области» учёные планируют выяснить, насколько вредно для здоровья жить в данном регионе.

«В рамках проекта будет отслеживаться ряд параметров. Например, будет изучаться состояние новорождённых в городах Ческе Будеёвице и Карвина. Кроме того, будет проводиться специальное исследование с участием бегунов-спортсменов. В проекте примут участие по 750 бегунов из остравского региона и из Южной Чехии», – говорит главный гарант проекта Радим Шрам.

В экспериментальную группу, по его словам, войдут также городские полицейские.

«Я бы хотел отметить в этой ситуации как позицию мэра Остравы, так и главы администрации Ческе-Будеёвице, оба они дали согласие на проведение исследований. На данный момент мы уже продумываем, как именно это будет осуществляться».

Исследование с участием группы полицейских должно начаться весной. Пока идёт отбор желающих, сообщил пресс-секретарь полиции Михал Бенеш.

«Полицейские будут подробно проинформированы о том, что представляет собой проект, и тем из них, кто будет соответствовать необходимым критериям, будет предложено поучаствовать в исследовании. Это подразумевает ношение личного прибора, который будет вести отбор проб воздуха в течение 24 часов. Кроме того, полицейские должны будут заполнить анкету и сдать анализы».

Ческе Будеёвице, Фото: Архив Чешского радио - Радио ПрагаЧеске Будеёвице, Фото: Архив Чешского радио - Радио Прага Частицы пыли, переносимые потоками воздуха, содержат целый спектр загрязняющих веществ, которые после попадания в лёгкие быстро всасываются в кровь. По словам специалистов региональной гигиенической станции, частички различаются по размеру, форме и составу, и в зависимости от этого могут либо оказывать непосредственное влияние на здоровье, либо служить переносчиками опасных веществ химической природы, аллергенов, микроорганизмов и грибков. Нельзя недооценивать также взаимодействие самих загрязнителей между собой. При этом везде, считают учёные, работает правило прямой пропорции: чем дольше организм подвергается негативному воздействию загрязнителей и чем больший их объём ему приходится «переварить», тем больше это влияет на него, и тем сложнее ему справляться с последствиями.

Новый проект – далеко не первое исследование, призванное решить проблему загрязнения воздуха в остравском регионе. Однако эта работа, полагает Радим Шрам, должна стать уникальной в своём роде – прежде всего, по количеству привлечённых добровольцев.

Александра Баранова
02-01-2019
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