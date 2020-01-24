На Староместскую площадь Праги возвращается Марианская колонна

Межевой столб

Не одно десятилетие Марианская колонна и даже ее тень остаются своего рода пограничным столбом, разделяющим чешское общество. Одна часть считает памятник выдающимся произведением искусства и памятью о защите города от врагов, другая продолжает видеть в нем символ габсбургского владычества и насильственной католизации страны.

Когда колонну еще только скидывали с постамента, между сторонниками и противниками завязалась драка. Главными застрельщиками «свержения», по-видимому, выступили социал-демократы, которые распространяли дезинформацию, что памятник был поставлен в ознаменование победы Габсбургов над протестантскими сословиями в битве на Белой горе, хотя, на самом деле, монумент относится к событиям Тридцатилетней войны. Франта Сауэр подкреплял свои намерения именами известных политиков, включая Карела Крамаржа, якобы давших такое распоряжение. Он добился, что пожарные закрепили трос, который потом тянули десятки рук. В акции приняли участия пражане, вернувшиеся с Белой горы, где они вспоминали памятную битву, после которой Чехия оказалась под властью Габсбургов. Пытавшихся помешать отгоняли палками и кулаками. Колонна упала по направлению к Тынскому храму. Сначала ее хотели бросить к подножию Яна Гуса, но это повредило бы коммуникации, проходящие в этом месте. Этого показалось мало – толпа двинулась к Карлову мосту с намерением скинуть в воды реки украшающие его статуи. Этому помешали военные. На следующий день Национальный чехословацкий совет выпустил приказ, запрещающий уничтожение памятников архитектуры, так что столб на Староместской площади стал единственной жертвой ненависти к габсбургской империи.

Уже через несколько дней появились призывы немедленно восстановить монумент. В 1921 году три тысячи католических студентов под этим лозунгом прошли маршем по Праге. Голоса, требующие вернуть монументальный столб на Староместкую площадь, постоянно звучали в годы Первой республики, но городские власти не поддерживали эту идею. После войны колонна чуть было не появилась, однако приход к власти компартии в 1948 году поставил на всех планах крест – новые власти репрессировали инициаторов возрождения католического памятника.

О восстановлении колонны начали говорить сразу же после «бархатной» революции. Три года назад петиция за возврат памятника была в очередной раз отклонена, однако последняя попытка, предпринятая членом городского совета, христианским демократом Яном Вольфом, стала успешной – голосов «за» оказалось больше, а противники колонны – «пираты» во главе с мэром Зденеком Гржибом и часть депутатов от партии «Прага себе» оказались в меньшинстве. Решение было встречено как аплодисментами, так и недовольными возгласами. Зденек Гржиб заявил, что «не следует ставить в центре города колонну, которая не сплачивает общество, а, наоборот, разделяет».

«Голосование членов городского совета Праги должно означать окончательное решение о возвращении Марианской колонны на Староместскую площадь», – подчеркнул, со своей, Ян Вольф. Решение об установке колонны еще должно одобрить строительное управление Праги-1, однако советник уверен, что оно будет получено.

Швед не прошел

История появления Марианской колонны связана с драматическими для города событиями. Осенью 1648 года гремели последние выстрелы опустошительной Тридцатилетней войны, которая завершалась там же, где и начиналась, – в столице Богемии. «Шведские войска пытались захватить Прагу, которую обороняли горожане и знаменитый Академический легион – студенты иезуитских школ и университета. Они защищали себя, свое имущество, свои семьи. Шведы захватили Малую Страну и другой берег Влтавы, то есть ключевой точкой был Карлов мост. Как это обычно бывало, защитники просили Деву Марию о помощи, обещая в случае победы возвести монумент в ее честь», – рассказывает историк Иржи Рак.

Чудом студентам и горожанам удалось выстоять против хорошо вооруженных шведов, наводивших ужас на всю Европу. Поскольку в то время обеты были не пустым звуком, защитники уже в 1650 году поставили на центральной площади Старого Города Марианскую колонну, которая 13 июля 1652 г. была освящена при огромном стечении народа и в присутствии императора Фердинанда III. Автором пластики стал признанный мастер раннего чешского барокко Ян Иржи Бендл, а имя архитектора история не сохранила. Постамент обрамляли ангелы, побеждающие дьявольские силы: войну, изображенную в виде льва, чуму в виде василиска, голод в виде дракона и ересь в виде змеи.

Высота колонны из песчаника составляла 14 метров, а позолоченная статуя Девы Марии Иммакулаты достигала двух метров, так что это было внушительное сооружение, тень от которого в полдень показывала Пражский меридиан, служивший для определения точного времени по солнцу. В подножии было оставлено пустое пространство, служившее часовней, – там хранился готический образ Девы Марии XV века. Два с половиной века Марианская колонна служила центральной точкой Староместской площади – прохожие отдыхали на ступенях постамента, возлагали там цветы и зажигали свечи. Из Клементинума к Марианской колонне совершали процессии в память о студентах-добровольцах, защитивших город от шведов.

По соседству с Яном Гусом

Более ста лет Староместская площадь прожила без Марианской колонны. Кстати, памятник Яну Гусу появился там в 1915 году, то есть оба монумента были «соседями» только три года. Инициаторы возврата монумента рассчитывают, что он займет свое место еще до конца 2020 года.

Когда говорят о восстановлении памятника, то речь идет о его точной копии, ведь при падении колонна раскололась, а от пластики остались только фрагменты (скульптура ангела и дьявола сегодня сторожит вход в Лапидариум – хранилище Национального музея). В ноябре 1918 года Прага, ставшая незадолго до этого столицей самостоятельного государства – Чехословакии, ожидала приезд Т. Г. Масарика и важной иностранной делегации, так что обломки срочно убрали и разобрали постамент. Фрагменты памятника, в том числе голова Девы Марии, сегодня хранятся в Галерее Праги.

Скульптор Петр Ваня уже подготовил копию – он посвятил этому более двадцати лет. Колонна из песчаника уже готова занять место на площади. По словам Петра Вани, полностью установка памятника займет четыре месяца. «Архитектурная часть складируется на судне, на котором мы привезли ее в Прагу. Это 60 тонн камня. Все уже готово. Часть фрагментов памятника находится в моем ателье, и я с радостью предвкушаю, что, наконец, смогу закончить памятник», – радуется скульптор.

По словам заместителя мэра Адама Шейнгерра, не все историки искусства довольны полученным результатом. «Ведущие искусствоведы сходятся во мнении, что нынешний вид колонны является лишь приблизительной имитацией и не достигает качества оригинальной работы Яна Иржи Бендла», — заявил он.

С ним не согласен Ян Вольф: «Насколько я знаю, этих историков искусства всего двадцать пять. Их оппоненты утверждают обратное – что эта копия сделана очень качественно, так что это точка зрения двух групп специалистов, которые полемизируют друг с другом. Со своей стороны хочу сказать, что эта точная или практически точная копия является произведением, которое заслуживает того, чтобы занять свое место. Петр Ваня – очень известный скульптор, возможно, лучший сегодня в Чешской Республике. Его произведения установлены на крыше Национального музея, во многих замках, и его уровень не подлежит сомнению».

Так или иначе, Прага как никогда близка к тому, что на Староместскую площадь вернется 16-метровая колонна, увенчанная Девой Марией, что, безусловно, очень существенно изменит привычный нам облик, и, помимо Пражских курантов и памятника Яну Гусу, там появится еще одна выразительная достопримечательность.