На чашечку кофе в пражский дом радио

Каждый, кто любит слушать радио и неравнодушен к древнему бодрящему напитку, может заглянуть в кафе на Виноградской улице с восьми утра до восьми вечера, а в выходные с десяти часов до полудня.

«Создание интерьера кафе для нас было интересной задачей. Мы должны были внедрить в него современные технологии, используемые при подготовке радиопередач, а также создать в нем необходимую акустику. Все это должно было гармонировать», – описывает архитектор Нела Нидерле.

В зале RadioCafe, чей медово-золотистый интерьер архитекторы создавали, вдохновившись стилем ар-деко, вы сможете не только приятно отдохнуть, но и встретить множество интересных и знаменитых гостей, которых сюда будут приглашать журналисты «Чешского Радио».

За деревянными элементами декора зала кафе спрятаны розетки для подключения дополнительной радиоаппаратуры и микрофонов. Дело в том, что RadioCafe – это полноценная радиостудия.

«Кафе удалось. Я имею в виду не только атмосферу, но и акустику. Теперь нам будет еще интересней выдумывать принцип ведения интервью с нашими гостями, теперь уже в кулисах кафе», – говорит драматург «Чешского Радио» Иржи Черны.

«Я обожаю атмосферу Первой республики, а здесь ею дышит абсолютно все», – восторгается Дениса Кимлова, ведущая интернет-станции «Чешского Радио» – Rádio Junior.

Однако не только «эфиром единым и кофе жив человек».

В RadioCafe «Чешского Радио» можно найти и еще один раритет, подчеркивает его метрдотель Войтех Рывола: «У нас есть также свое «тихое секретное оружие»… Я не знаю другого кафе, где бы гостям предлагали свое собственное пиво. Мы стремимся привлечь внимание посетителей также тем, что предлагаем специальное пиво плотностью 11%, которое так и называется – «Радио»».