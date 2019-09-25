На чашечку кофе в пражский дом радио

Здание на Виноградской 12, где с 30-х годов прошлого века располагается «Чехословацкое», а ныне «Чешское Радио», во вторник погрузилось в атмосферу в стиле ар-деко. В мраморном фойе публика пританцовывала под ретро-мелодии оркестра Melody Makers Ондржея Гавелки, а у барной стойки разливали ароматный кофе, новый сорт пива с говорящим названием – «Радио» и изысканное моравское вино. Свои двери публике распахнуло RadioCafe.
Каждый, кто любит слушать радио и неравнодушен к древнему бодрящему напитку, может заглянуть в кафе на Виноградской улице с восьми утра до восьми вечера, а в выходные с десяти часов до полудня.
«Создание интерьера кафе для нас было интересной задачей. Мы должны были внедрить в него современные технологии, используемые при подготовке радиопередач, а также создать в нем необходимую акустику. Все это должно было гармонировать», – описывает архитектор Нела Нидерле.
В зале RadioCafe, чей медово-золотистый интерьер архитекторы создавали, вдохновившись стилем ар-деко, вы сможете не только приятно отдохнуть, но и встретить множество интересных и знаменитых гостей, которых сюда будут приглашать журналисты «Чешского Радио».
За деревянными элементами декора зала кафе спрятаны розетки для подключения дополнительной радиоаппаратуры и микрофонов. Дело в том, что RadioCafe – это полноценная радиостудия.
«Кафе удалось. Я имею в виду не только атмосферу, но и акустику. Теперь нам будет еще интересней выдумывать принцип ведения интервью с нашими гостями, теперь уже в кулисах кафе», – говорит драматург «Чешского Радио» Иржи Черны.
«Я обожаю атмосферу Первой республики, а здесь ею дышит абсолютно все», – восторгается Дениса Кимлова, ведущая интернет-станции «Чешского Радио» – Rádio Junior.
Однако не только «эфиром единым и кофе жив человек».
В RadioCafe «Чешского Радио» можно найти и еще один раритет, подчеркивает его метрдотель Войтех Рывола: «У нас есть также свое «тихое секретное оружие»… Я не знаю другого кафе, где бы гостям предлагали свое собственное пиво. Мы стремимся привлечь внимание посетителей также тем, что предлагаем специальное пиво плотностью 11%, которое так и называется – «Радио»».