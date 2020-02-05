Моравская «винная» тропа Шобес надеется на статус объекта ЮНЕСКО

Процесс подготовки ее номинации для внесения в этот особый список начался по инициативе Зноймо и крупного винодельческого хозяйства Зновин, поэтому и нам пора присмотреться к этому уникальному месту в Южной Моравии. По мнению директора хозяйства «Зновин Зноймо» Павла Вайчнера, Чехия, громко заявившая о себе успехами моравских виноделов, также, как и другие страны с ЮНЕСКОвыми виноградниками, заслуживает присуждения этой области высокого статуса объекта природного наследия. Зноймо надеется, что внесение в список поможет не только отечественным виноделам, но и всему региону Южной Моравии.

О чем расскажет "винная" тропа?

Уже в доисторические времена здесь располагалось городище. Долина виноградников Шобес относится к самым старым в Европе. Как предполагается, виноградники разбили на этих плодородных землях еще римские легионеры. Местное вино, обладавшее уникальными характеристиками, позже поставлялось чешским правителям, императорскому двору в Вене и состоятельным жителям во всей Моравии. Сохранились документы, подтверждающие то, насколько высоко ценился этот товар, стоивший весьма недешево.

Древесные ужи – память о римлянах

Своими вкусовыми характеристиками шобесское вино обязано идеальному расположению виноградников на теплых склонах, защищенных с северо-запада и северо-востока от порывов ветра. Здешний микроклимат, по мнению экспертов, весьма близок условиям в долинах Рейна и швейцарско-французской Роны.

– По сути, это мыс, омываемый рекой Дыей, где установился свой особый микроклимат и существуют уникальные условия для культуры винограда. Римляне оставили нам в память о себе древесных ужей длиной более двух метров, которых они держали как средство против мышей. В большом количестве здесь обитают также зеленые ящерицы, в Чехии они встречаются еще в районе Палавы, это символ чистой природы,

– рассказывает Павел Вайчнер.

Неоспоримый король вин Моравии

Линии и краски здешнего ландшафта, как и восхищение неизведанными до тех пор дарами виноградной лозы Шобес, вдохновили два века тому назад итальянского художника на написание картины.

– В 1820 году итальянский живописец Mонсон увековечил наши виноградники на полотне. Картина с надписью «Шобес, горные хребты в Моравии, где рождаются самые качественные моравские вина» (Šobes, pohoří na Moravě, kde se rodí nejkvalitnější moravská vína), украшает одну из стен замка Конопиште. В 1845 году профессор Земан, исследовавший в Брно регионы, написал, что первое место по праву принадлежит шобесскому вину, неоспоримому королю вин Моравии,

– вводит нас в курс дела Павел Вайчнер.

Попробовать вино, рожденное в долине Шобес, можно не только в сентябре на празднике Исторического сбора урожая, где главным действующим лицом является король Иоанн Люксембургский. Он пожаловал в город в 1327 году, чтобы достойно отметить успешное завершение особо важных переговоров.

– Какие сорта выращиваются в этом винодельческом регионе, и какие вина считаются лучшими из них?

– Самым качественным является «Рейнский рислинг». Хороши также «Руландское серое» (Rulandské šedé), «Рислинг влашский» (Ryzlink vlašský), «Руландское белое» (Rulandské bílé). Производят здесь в небольшом количестве также «Палаву» (Pálava) и Sauvignon, причем площадь виноградников небольшая, всего 11 гектаров. К ним проложена тропа Greenways. Уже двадцать лет в этих местах стоит дегустационный ларек, где продаются вина не только из виноградника Шобес, но также от виноделов из других областей.

- На виноградники ведет древнеримская дорога, потому что это был первый возможный брод через реку Дыйе. Когда они продвигались из Праги в Вену, то находясь в краю а Высочины, спустились вниз. Mы заказывали там проведение археологического исследования, разведка проходила два года. Выяснилось, что представители всевозможных культур, существовавших 5 тысяч лет до н.э., оставили на этой территории следы своего пребывания и хозяйствования. Можно без преувеличения сказать, что Шобес является настоящим aрхеологическим раем.

Включение в список культурного нематериального наследия ЮНЕСКО помогло бы обратить внимание потенциальных посетителей со всего мира на долгую традицию виноделия, существующую в Чехии и Моравии, и повысить престиж местных вин, завоевавших в последние годы много наград на международных выставках, и объем экспорта этой винодельческой продукции из Чехии,

- полагает Павел Вайчнер.

Что же до вина, плоды виноградной лозы из долины, особенно местный рислинг, «Руландское серое» настолько востребованы, что распродаются в кратчайшие сроки, еще до сбора винограда.

Если вам придется бывать в этих краях, загляните на бывшую мельницу, единственную из некогда стоявших здесь девяти. Она стоит прямо под виноградниками. Мельницу в период Первой Чехословацкой республики перестроил под бумажный завод предприниматель из Брно. Объект был отреставрирован. Поднявшись на смотровую площадку Devět mlýnů – «Девять мельниц», вы сможете полюбоваться виноградниками и изгибами своенравной Дыйе, духа этого места. Большой реки, давшей жизнь "большому" вину.