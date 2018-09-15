Миссия «Крылатый лев»: чешскому пилоту удалось облететь вокруг Земли на одномоторном самолете

Длина пути составила 36 863 километров, Роман Крамаржик во время облета провел в воздухе 136 часов. Миссия «Крылатый лев» на самолете Cessnа c бортовым номером ТGM – то есть инициалами первого чехословацкого президента Томаша Гаррига Масарика, была приурочена к 100-летнему юбилею возникновения Чехословакии. Роман в пути похудел на шесть килограммов.

«Я старался взлетать рано, чтобы большая часть моего полета проходила при дневном свете, когда вы «видите» погоду, видите, образуется ли где-то гроза, так как у OK TGM нет собственного радара, есть только датчик молний. Когда приходилось лететь в сложных погодных условиях, то я связывался по спутниковому телефону с женой, или обращался в диспетчерскую службу ABS Jets. В обоих случаях я получал необходимую информацию о погодных условиях, исходя из качественных спутниковых снимков, о характере и количестве осадков на моем пути, о том, как мне изменить курс, чтобы избежать гроз».

Полет состоялся на одномоторном самолете Cessna P-210 1979 года производства. Сделан он был в США, там он некоторое время и летал. Потом самолет купил аэроклуб немецкого Бундесвера, а четыре года назад его приобрел летнянский аэроклуб. Без кислорода и без регулировки давления Cessna может летать на максимальной высоте 10 000 футов, то есть около 3000 метров.

«Действительно сложный момент настал, когда я пересек Бенгальский залив и приближался к Мьянме. На всем побережье была действительно плохая погода, в начале казалось, что я не найду ни одной щелочки как туда проникнуть, в противном случае мне бы пришлось лететь в какой-то действительно отдаленный аэропорт, несколько часов в совершенно другом направлении, и я бы, в таком случае, существенно отстал от плана. Но, в итоге, я нашел такое место, и мне удалось долететь через Мьянму до Таиланда, как и планировалось».

А в Таиланде летчику с юридическим образованием пришлось чинить неисправный пропеллер.

«Мне ничего другого не оставалось. К счастью, в самолетах есть инструкции по использованию абсолютно всего, так что при помощи этого набора и при поддержке техника с завода по производству пропеллеров, с которым я консультировался по телефону, это было не так уж и сложно. Хуже было то, что мне не хватало всех необходимых мини-инструментов. Но в итоге мне удалось их купить и я починил свой пропеллер». До отправления в путь Роман говорил о том, что во время долгих перелетов будет коротать время чтением книг, включит автопилот и будет отдыхать. Как же все было на самом деле?

«Надо сказать, во время полета я не прочитал ни строчки, я читал только на земле. На третий день я книги и гаджет свернул обратно в кулек и положил в багажное отделение. Я понял, что не могу отвести глаз от приборной доски», - сознался Роман. На своем пути Роман Крамаржик незапланированно осмотрел с высоты и российский Дальний Восток.

«Изначально я не планировал лететь в Россию, так как эта страна не слишком-то благосклонна к передвижению малых самолетов в своем воздушном пространстве. Однако мне пришлось это сделать из-за практически невыполнимых требований японских чиновников лететь на высоте, недостижимой для моего самолета. Единственной альтернативой оставалась Россия. Так что я подал заявление на визу в Бангкоке, к счастью, местный консульский отдел РФ, после консультаций с чешскими дипломатами, мне пошел на встречу и выдал документ в тот же день.»

Во время остановок летчик-любитель по всему миру встречался с чешскими земляками, в Америке он гостил у потомков Томаша Бати. На пути ему удалось встретиться даже с Далайламой. Почему именно с ним?

«Надо сказать, что в Индии какие-то чешские следы, кроме экспорта, найти сложно. И я подумал, ведь там живет Далайлама. Может попросить его поделиться воспоминаниями о своем друге Вацлаве Гавеле, который оставил значимый чешский след в памяти мира. Конечно, все договаривалось задолго до отправления, аудиенция была недолгой, но он согласился, и мы с ним поговорили о нашем президенте», - объяснил в завершение рассказа Роман Крамаржик.

Все интервью станут материалом для книги, которую Роман собирается написать о своем приключении.

