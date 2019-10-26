Математики из Остравы занялись расшифровкой кодекса Войнича

Загадочную рукопись XV века в 1912 году приобрел итальянский антиквар Вильфрид Войнич у мужского духовного Ордена св. Игнатия. Впоследствии манускрипт попал в фонд Йельского университета.

Декодированием старинного кодекса неизвестного содержания занималось не одно поколение исследователей, в том числе криптографов, лингвистов и математиков.

«Я не берусь утверждать, что мы надеемся разгадать тайну манускрипта. Конечно, мы были бы рады», - поделился с «Чешским Радио» Иван Зелинка из факультета информатики и электротехники остравского университета.

«Нас скорее интересует сам текст. Мы надеемся проверить на нем ряд интересных и уникальных методов исследования, которые для анализа этого текста до нас фактически еще никто не применял», - продолжает Зелинка.

«Мы начали заменять пробелы между отдельными словами направленными (ориентированными) векторами. Благодаря этому мы получаем информацию, какова взаимосвязь между словами, как они следуют друг за другом и так далее. Такой способ записи очень легко изобразить в виде комплексной сети. По мере нарастания объема обработанного текста, в его графическом изображении начинают выявляться слова, смысловая нагрузка которых важнее других».

В работе IT-специалистам помогает специальный компьютер.

«Без него нам не обойтись. Пока мы подвергли анализу 5000 слов манускрипта. Для этого понадобилось провести около 10 миллионов операций. Всего в рукописи около 34 тысяч слов. Причем каждая из операций состоит из множества отдельных математических расчетов», - объясняет ученый.

В дальнейшем математики при использовании подобной методики собираются сравнить рукопись с текстами библии, написанными на самых разных языках. Таким образом они попытаются найти сходство с одним из существующих языков.

На данном этапе исследования чешские ученые склоняются к мнению, что манускрипт написан на естественном языке, а не с использованием шифра.

Математики из Остравы тесно сотрудничают и с другими специалистами, в первую очередь лингвистами. Вместе с ними они также пытаются проверить одну из гипотез, согласно которой старинный кодекс написан на одном из древнеиндийских диалектов.

Со времен открытия текста, написанного неизвестным автором на незнакомом языке, был выдвинутуже целый ряд предположений о его происхождении. Неоднократно было заявлено, что манускрипт удалось расшифровать, однако ни одна из попыток не получила однозначного подтверждения и признания в научном сообществе. Именно поэтому кодекс называют «Святым Граалем» криптографии.