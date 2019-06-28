Ложе волшебных трав для Ивана Купалы

Новая экспозиция «Святоянские травы» (Svatojánské byliny) в пражском Ботаническом саду, раскинувшемся на холме Троя, напоминает о значении святоянских трав как одного из главных атрибутов праздника, пришедшего к нам с давних языческих времен. Их собирали до восхода солнца. Идея создания экспозиции, которая войдет в число постоянных, пришла в голову кураторам почти случайно. Несколько лет назад сотрудники Ботанического сада начали знакомиться с богатым архивом чешского Института этнологии.

– Мы, главным образом, изучали роль растений в любовной жизни наших предков. Вследствие этого мы выяснили, что многие данные Института этнологии касаются того, какое значение имели цветы и травы, связанные с празднованием дня святого Яна. Поэтому мы решили максимально популяризовать эту тему также в нашем ботаническом саду,

– пояснила в интервью Русской редакции «Радио Прага» Ярмила Скружна, соавтор новой экспозиции Ботанического сада, которая является составной частью проекта «Ароматные тропы».

В созвездии святоянских растений

В чешское семейство святоянских растений входят ромашка, полынь, почитаемый с древности как божественная трава тимьян, отсюда же и одно из его названий – богородская трава, зверобой продырявленный, которому приписывалось свойство прогонять нечистую силу. И, конечно, тысячелистник (чешское название «ржебржичек» возникло в связи с тем, что расположение листков растения напоминает лестницу). И еще голубоглазый василек, полевой мак – в Чехии его называют волчьим маком или, например, маковой куколкой?

– Именно так, и вдобавок к ним красивоцветущие сокирки полевые, коровяк высокий – его также называют царским скипетром, нивяник, внешне напоминающий ромашку, шиповник собачий, очиток, или седум. И еще молодило кровельное – в старину верили, что растение охраняет жилище и хозяйственные постройки от удара молнии, и чехи его так и называют «нетршеск», то есть, упрощенно говоря, антимолния. Очиток, равно как и молодило, прятали под балки, втыкали в ворота и клали на крыши построек.

Магия девятки

– Судя по ряду публикаций, в чешских землях собирали по большей части девять ивановских трав, применение которых имело непосредственное отношение к празднованию дня св. Яна. Что здесь было принципиальным – число трав, таинственная девятка, упоминаемая в религии, магии, мифологии, астрологии, или определенный набор растений – некоторые народы ведь собирали не только травы, но и ветви деревьев и коренья?

– Обычай собирать янские, или ивановские травы, существенно разнился в разных местах. Мы натолкнулись как на описание девяти трав, которые собирали в старину, так и на упоминание, что женщины и девушки ночью накануне праздника выходили на поиски одной-единственной травы, однако собирали ее на девяти разных местах. Так что ореолом таинственности девятки были окружены не только травы, но и места их сбора.



Почти забытая традиция «святоянской постельки»

Одним из полузабытых обычаев, которыми сопровождалось празднование дня святого Яна или Иоанна), было устлание ложа св. Иоанна – чехи называли его ласково «святоянской постелькой». Раньше люди верили в то, что в ночь на 24 июня креститель Иоанн Предтеча появляется в окрестностях их жилищ и ищет ночлег, и готовили для пророка подушку–лежанку. Ее украшали душистыми травами. Была ли эта традиция, которая в некотором роде перекликается с рождественской, широко распространена в Чехии?

– Oб обычае «святоянской постельки», к сожалению, действительно уже забыли. Нам пришлось в этом убедиться также при открытии новой экспозиции в Ботаническом саду. Выяснилось, что никто из присутствующих не подозревал, о чем в данном случае идет речь. Между тем обычай практиковался еще в 60-е годы прошлого века, и у нас есть тому подтверждение в виде запечатлевших этот факт фотографий. Мы одолжили эти снимки у Этнографического института Академии наук ЧР. Благодаря коллеге Марцеле Сухомеловой, сотрудницы данного института, посетители во время открытия выставки смогли увидеть, каким образом стлали святоянское ложе, и как выглядел такой обычай.



Люди верили, что Иоанн отдохнет на этом ложе, которое устраивали под столом, отчего травы обретут лечебную и магическую силу. Верили в их чудодейственные свойства. И когда домочадцы поутру приходили взглянуть на подушку, то видели, что на ней, на белом полотне, лежат увядшие травы, будто на них и впрямь кто-то спал. И родители часто детишкам именно в эту святоянскую лежаночку прятали небольшие подарки, по большей части сладости. Поэтому ребятишки спозаранку прибегали проверить, останавливался ли у них святой Иоанн и побаловал ли их каким-нибудь лакомством.

Сбор сведений о целебных травах времен Второй мировой войны

Некоторые из современных чехов вспоминают, что еще их бабушки практиковали этот обычай на Шумаве – местные горы протянулись по юго-западу южной Чехии. Благодаря записям, сохранившимся в этноботаническом архиве Института этнологии, инициаторам выставки удалось узнать много любопытного.

– Идея основать базу данных, касающуюся трав, еще в минувшем веке принадлежала учителю Олдре Новотному, чья деятельность была известна в Черно–Костлецкой и Черно-Бродской областях. Он родился в 80-е годы XIX века, а скончался в 1964 году. Это был очень образованный человек, оставивший после себя след в системе образования. Его хобби была помология, изучение сортов плодовых и ягодных растений, и он опрашивал людей, в том числе повивальных бабок из своего окружения, чему служат конкретные травы. Он собрал таким образом удивительный архив, и в межвоенное время его работу продолжили выдающиеся чешские ботаники, в их числе и Карел Домин,

- завершает свой рассказ Я. Скружна.

17 ноября 1939 года на основе приказа первого имперского протектора Богемии и Моравии Константина Нейрата, проводившего жесткую политику подавления политических партий, прессу и профсоюзов, были закрыты все чешские вузы. Профессора и преподаватели Карлова университета, включая Карла Домина, Йозефа Достала и его коллег, потеряли работу и, чтобы не бездействовать, решили заняться исследованием лекарственных растений в своем отечестве. В итоге им удалось собрать впечатляющую базу данных, прежде всего о целебных травах со всех концов тогдашней республики. К масштабному исследованию они привлекли и бывших своих студентов.

Составной частью новой постоянной экспозиции «Святоянские травы», где представлены эти растения, также стала скульптура, выполненная Войтехом Йирасеком из меди. Она символизирует солнце, вокруг которого размещены девять ямок – в них накануне дня св. Яна будут ежегодно вкладывать святоянские травы как напоминание о традициях прошлого.