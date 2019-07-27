Лето красное, будь со мной!

Как называются летние месяцы? Чешский язык пользуется не привычными нам римскими названиями, а исконно славянскими: июнь – «червэн» (červen), июль – «червэнэц» (červenec), август – «српэн» (srpen). Ударение падает на первый слог.

Если запомнить происхождение этих слов, то выучить их очень легко. Červen – от слова «красный», ведь в эту пору начинают наливаться яблоки. В русском языке можно вспомнить старинное русское слово «червонец», карточную масть «черви». Об этом месяце существует пословица: Červen červený jako z růže květ («Июнь – красный, как розы цветок»). Раз уж мы говорим о красном цвете, то стоит запомнить и такое полезное словосочетание как «червэнэ вино» (červené víno) – красное вино.

Если в русском языке обычно путают июнь и июль, то и в чешском такое случается – červen и červenec звучит очень похоже. Причем и происхождение слова, обозначающего июль, то же самое, что и в случае с июнем, – оно связано с красным, червонным цветом. Ведь плоды, не созревшие в предыдущем месяце, в июле дозревают окончательно. Этому месяцу посвящена красивая пословица: Červenec žne žita, višně k tomu vítá. («Июль рожь жнет и вишню за собой зовет»).

Запомнить, как звучит по-чешски «август» очень легко – srpen. Многим знакомо старинное русское слово «серпень». Происходит оно от слова «серп», поскольку август – время жатвы. На август у чехов есть примета: Když v srpnu moc hřímá, bude na sníh bohatá zima («Если в августе часто гремит гром, зима будет снежной»).

Однако в наши дня климат меняется, и приметы перестают работать. Такого жаркого лета в Чехии, возможно, не было за всю историю наблюдений – а они в обсерватории Клементинум ведутся с конца XVIII века. Жара – по-чешски «вэдро» (vedro) – в русских диалектах сохранилось слово «вёдро», что означает теплую, ясную, солнечную и сухую погоду.

В жару приходится много пить, дабы избежать обезвоживания. Слово «вода» (voda) практически совпадает с русским, только с ударением на первый слог. Еще полезно запомнить слово «минэралка» (minerálka) – минеральная вода. Бутилированная вода бывает с газом – «пэрлива» (perlivá), без газа «нэпэрлива» (neperlivá) и с небольшим содержанием газа «емне пэрлива» (jemně perlivá). Эти слова несложно запомнить, если держать в голове старинное русское слово «перл», то есть «жемчужина».

Помимо известных европейских брендов, в Чехии продается знаменитая вода Mattoni, которую добывают из скважин в Карловых Варах. Ее запасы истощаются, поэтому на экспорт она не продается. История этой воды и промышленника Генриха Маттони – отдельная интересная тема. Еще можно назвать воду Magnesia, Bonaqua, Toma и другие марки.

Кроме того, в Чехии не возбраняется пить воду из-под крана – угрозы для здоровья она не представляет, и ее периодически тщательно проверяют. В некоторых недорогих кафе, парикмахерских и т.д. вам могут предложить «воду з когоутку» (vodu z kohoutku) – воду из-под крана. А попросить лед несложно – слово «лэд» (led) мало отличается от русского.

«Пиво» (pivo) звучит по-чешски практически так же, как по-русски. К тому же чешское лето и чешское пиво – неплохое сочетание. Недаром тут говорят: Teprve s pivem je žízeň krásná! («Только с пивом жажда прекрасна!»)