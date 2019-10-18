Кутна Гора: лаборатория алхимика и рецепт философского камня

Алхимия, находящаяся на рубеже науки и магии, будоражила умы людей эпохи Средневековья и продолжает волновать фантазию наших современников. Если вам интересно, как выглядела лаборатория средневекового алхимика, вам стоит отправиться в Кутну Гора, где на центральной площади в Санктуриновском доме была открыта выставка «Мастерская алхимика» (Alchymistická dílna). Для слушателей Чешского радио экскурсию провел ее автор Зденек Тршискала. В начале экскурсии он объяснил, почему экспозиция находится в подвале дома:

— Лаборатории алхимиков славились тем, что там регулярно что-то взрывалось. Поэтому они часто занимали дальнее крыло или просто комнаты, находящиеся далеко от жилой части дома. В имениях для алхимиков иногда строились отдельные здания, в стороне от главной усадьбы, в городах такой возможности не было, поэтому их кабинеты часто бывали в погребах.

Экспозиция разделена на несколько уровней и занимает четыре разных помещения. Приглушенный свет, подрагивающее пламя свечей, множество манускриптов в шкафах и на полках вдоль стен создают ореол загадочности и прекрасно передают магическую атмосферу мастерской. Однако посетителей не может не удивить то, что в подвале целых три разных печи:

— В те времена не было электрических регулирующихся печей. А работа у алхимиков «ювелирная», и для разных целей нужна разная температура: для плавки металла, для варки жидкостей и так далее. Поэтому для каждой задачи была отдельная печка. В задней части помещения находится самая большая печь каминного типа, где можно работать на открытом огне. Слева расположена другая печка, она низкая и закрытая, и внешне немного напоминает кровать: там была прокладка из разогретого песка, и температура там была разная – с края, у огня, до 100 С, а в середине — около 40С. А если мы спустимся вниз по лестнице, то там находится домна – специальная металлургическая печь, где температура превышала сотни градусов и использовалась для плавки металла.

У камина в главном помещении было еще и обычное назначение: он отапливал подвал, где даже в самые жаркие летние дни бывало прохладно. Впрочем, по словам автора выставки, оно было и к лучшему: прохлада была полезна многим веществам, с которыми работали алхимики. В центре помещения есть еще одна труба, которая, по всей видимости, проходит по всем этажам здания:

— Здесь действительно находится труба от печи – это восстановленная отопительная система XV века. Она расположена в самом центре здания, и дом будто обнимает ее со всех сторон. Внизу, в погребе, с огнем работал алхимик, а для всех остальных жителей домна обеспечивала своего рода центральное отопление.

Кроме книг и всевозможных колб, на выставке также представлены восковые фигуры в человеческий рост в традиционной одежде тех времен. Кто-то из них смешивает ингредиенты зелья, кто-то раздувает огонь в печи. В отдельном помещении за столом, заваленном книгами и рукописями, сидит самый пожилой алхимик, который одет наряднее всех:

— Здесь можно познакомиться со старшим алхимиком, это уже пожилой, ученый человек. У него несколько учеников и подмастерьев, а сам он лишь пользуется результатами их опытов и работает преимущественно с книгами. Но перед ним на столе стоит несколько колбочек – это, скорее всего, результаты опытов его помощников – с различными экстрактами или рекристаллизационными металлами.

Среди тех, кто пытался найти философский камень встречались, конечно, мошенники и авантюристы, но все же большинство алхимиков были людьми весьма образованными. Многие из них говорили на нескольких языках, разбирались в химии, физике и астрономии. А что можно было найти на столе такого ученого?

— На столе каждого уважающего себя алхимика обязательно должны были находиться тигельки — небольшие емкости для нагрева, высушивания, сжигания, обжига или плавления различных материалов, а также другие сосуды. И если мы представим себе, что за этим столом работает сам пан Бенеш (реальный владелец дома и лаборатории того периода), то наверняка перед ним стоят емкости с небольшим объемом веществ, на получение которого, впрочем, требовалось несколько месяцев экстракции.