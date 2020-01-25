Кто встречает в Чехии Белую Крысу?

Если в России прилавки ломятся от мышей всех видов, а символ китайского нового года мелькает буквально повсюду, то в Чехии вы такого не увидите. О том, что 25 января 2020 года наступил очередной лунный год, чехи узнали из теле- и радиорепортажей. Однако некоторые жители страны живут по восточному календарю, – приход Белой Металлической Крысы отмечает вьетнамская диаспора.
Вьетнамцы входят в первую тройку национальных меньшинств Чехии. Примерно триста тысяч учились в чешских институтах, работали здесь, некоторые еще во времена ЧССР, приезжая сюда после вьетнамской войны, в рамках «братской социалистической помощи». Многие вьетнамцы пустили корни еще тогда, что тоже «подпитывает» вьетнамскую диаспору.
В Праге действует огромный рынок «Сапа» – настоящий маленький Вьетнам, где можно не только купить товары из Азии, но и помедитировать в буддийском храме. Поскольку вьетнамцы держат магазины и небольшие рестораны азиатской кухни, то в дни встречи Нового года двери таких заведений могут оказаться закрытыми – бизнес бизнесом, но традиции нужно соблюдать, тогда и удача не отвернется.
Сьюзи родилась во Вьетнаме, однако в Чехии живет с трех лет. Поскольку вьетнамский язык она не знала, в шестилетнем возрасте родители отправили ее на двухлетнюю «языковую практику». Сейчас девушка по-прежнему часто ездит на родину, а в Праге, помимо основной работы, занимается пропагандой своей культуры. Сьюзи ее называют в Чехии, поскольку выговорить вьетнамское имя девушки под силу далеко не каждому.
«Мы, вьетнамцы, хоть и живем в Чехии, все равно отмечаем Новый год, пусть и не так бурно, как на родине. Для нас это очень важный праздник, хотя его встречу сложно сравнивать с Вьетнамом, потому что там торжество продолжается неделю или две, и даже государственные учреждения закрываются минимум на семь дней. Здесь же все происходит во время обычной рабочей недели», – рассказала Сьюзи в интервью «Чешскому Радио». «Большинство вьетнамцев, живущих в Чешской Республике, объединяется в зависимости от региона, и там диаспора организует общую встречу. Отдельно в семьях, согласно правилам, нужно отмечать праздник именно в день прихода Нового года».
По традиции, на новогоднем столе обязательно должна стоять цветущая желтая ветка. Приход нового лунного года сопровождается и другими ритуалами, которые следует неукоснительно соблюдать. В полночь наступает сакральное время, когда у стола собираются только близкие. «Точно в момент наступления нового года у нас начинается обряд, по которому один из членов семьи должен переступить через порог дома», – объясняет Мин Ле, открывший бистро в центре Остравы.
Сьюзи продолжает свой рассказ о новогодних традициях: «Моя семья обязательно зажигает на алтаре ароматические палочки, поскольку большинство вьетнамских семей чтит культ предков. Это значит, что при наступлении Лунного года для предков нужно зажечь курительницу и принести дары, или жертвы, – мы сжигаем и что-то материальное, например, имитацию денежных купюр, конечно, из обычной бумаги, бумажную одежду. Одна из традиций, которая появилась на основе старинной легенды, – выпускать на волю рыбу. Поскольку в Чехии выбор невелик, мы каждый год пускаем в реку небольшого карпа».
В Чехии на рождественском столе обязательно должен быть карп с картофельным салатом и печенье нескольких видов. А что готовят для праздничного угощения вьетнамцы?
«Мы накрываем праздничный стол, на котором стоят все традиционные блюда, как это делают во Вьетнаме. Туда входит вареный рисовый пирог баньтьынг (bánh chưng), завернутый в лист в форме квадрата. Непременно должно присутствовать холодное мясо и вьетнамская ветчина. Также мы готовим бамбуковый суп, роллы. Обязательно должен быть вареный петух. Если на вьетнамском рынке в Праге «Сапа» вы видели петуха, покрашенного в желтый цвет, то он как раз предназначен для встречи Лунного года, это символ», – рассказывает Сьюзи.
«Петуха просто варят в обычной воде с солью, потом вынимают целиком и с помощью кисточки окрашивают куркумой, перемешанной с подсолнечным маслом. Просто вареный петух некрасивый, бледно-бежевый, поэтому его и красят в желтый цвет».
Баньтьынг – важнейшее блюдо вьетнамского новогоднего стола. Рисовый квадратик заворачивают в банановый лист и перевязывают специальными корнями вьетнамского растения, которое привозят для соотечественников и в Чехию.
«Для нас этот рисовый пирог так важен, потому что связан с легендой о короле, который собирался передать трон одному из сыновей, но не знал, кому именно. Поэтому он придумал для своих сыновей соревнование – тот, кто принесет ему самое вкусное блюдо, тому и достанется престол. Один из сыновей и принес ему рисовый пирог. Их бывает два вида – квадратный и цилиндрический. И это несет определенную символику. Если у вас квадратный пирог, то это означает землю, а цилиндр символизирует небо. В пирог кладут фасоль мунго, а в самый центр – свинину. Пирог заворачивается в несколько слоев, символизируя отца и мать, которые любят нас больше всех в мире. Это праздничная еда, которую мы не едим в обычные дни. Кроме того, это блюдо готовится восемь часов. Во Вьетнаме эти пироги часто готовят для всей семьи, которые у нас очень большие. Если я посчитаю всех, то в моей семье - 150 членов. Так что во Вьетнаме мы готовим 20-30 таких пирогов. И в течение этих восьми часов люди сменяют друг друга у котла. Мы беседуем, это традиция. А на встречу Нового года собирается вся семья, поэтому это для нас так важно».
Однако восточный Новый год – это не только еда и застольные беседы. Перед приходом очередного персонажа китайского зодиака – в этом году это мышь или крыса, многие выясняют, каким ожидается наступающий год. «Крыса – первое животное китайского гороскопа, оно начинает новый цикл и окажет влияние на все предстоящие двенадцать лет. От 2020 года Крысы будет зависеть стратегия развития отдельных стран и каждого человека. Крыса бережлива и запаслива, поэтому это лучшее время для накопления. Сочетание года Крысы и стихии Металла принесет успех целеустремленным людям с твердым характером и большой силой воли». И так далее. Вьетнамцы, в том числе и в Чехии, часто планируют появление детей на год определенного знака. Очень престижно, например, родиться в год Дракона.
«По-прежнему есть очень суеверные семьи, которые читают вьетнамские, вернее, китайские гороскопы и высчитывают, каким будет год для их семьи. Некоторые обзванивают родственников и находят человека, который в этот год родился и подходит для него, чтобы он пришел и как бы «благословил» их вступление в новый год».
Сьюзи выросла уже вне буддийских традиций, однако ее родители, приезжая на Новый год во Вьетнам, посещают вместе с другими членами семьи храмы, чтобы вознести молитвы и попросить о благополучии и удаче для себя и своих близких.
Остается добавить, что помимо вьетнамцев, Лунный новый год в Чехии
встречают и представители других меньшинств. Это, конечно китайцы, а
также, например, и переехавшие из России буряты и калмыки, многие из
которых исповедуют буддизм.
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