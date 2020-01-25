Кто встречает в Чехии Белую Крысу?

Вьетнамцы входят в первую тройку национальных меньшинств Чехии. Примерно триста тысяч учились в чешских институтах, работали здесь, некоторые еще во времена ЧССР, приезжая сюда после вьетнамской войны, в рамках «братской социалистической помощи». Многие вьетнамцы пустили корни еще тогда, что тоже «подпитывает» вьетнамскую диаспору.

В Праге действует огромный рынок «Сапа» – настоящий маленький Вьетнам, где можно не только купить товары из Азии, но и помедитировать в буддийском храме. Поскольку вьетнамцы держат магазины и небольшие рестораны азиатской кухни, то в дни встречи Нового года двери таких заведений могут оказаться закрытыми – бизнес бизнесом, но традиции нужно соблюдать, тогда и удача не отвернется.

Курительницы на домашних алтарях зажгли сто тысяч вьетнамцев Чехии

Сьюзи родилась во Вьетнаме, однако в Чехии живет с трех лет. Поскольку вьетнамский язык она не знала, в шестилетнем возрасте родители отправили ее на двухлетнюю «языковую практику». Сейчас девушка по-прежнему часто ездит на родину, а в Праге, помимо основной работы, занимается пропагандой своей культуры. Сьюзи ее называют в Чехии, поскольку выговорить вьетнамское имя девушки под силу далеко не каждому.

«Мы, вьетнамцы, хоть и живем в Чехии, все равно отмечаем Новый год, пусть и не так бурно, как на родине. Для нас это очень важный праздник, хотя его встречу сложно сравнивать с Вьетнамом, потому что там торжество продолжается неделю или две, и даже государственные учреждения закрываются минимум на семь дней. Здесь же все происходит во время обычной рабочей недели», – рассказала Сьюзи в интервью «Чешскому Радио». «Большинство вьетнамцев, живущих в Чешской Республике, объединяется в зависимости от региона, и там диаспора организует общую встречу. Отдельно в семьях, согласно правилам, нужно отмечать праздник именно в день прихода Нового года».

Сжечь деньги и выпустить рыбу

По традиции, на новогоднем столе обязательно должна стоять цветущая желтая ветка. Приход нового лунного года сопровождается и другими ритуалами, которые следует неукоснительно соблюдать. В полночь наступает сакральное время, когда у стола собираются только близкие. «Точно в момент наступления нового года у нас начинается обряд, по которому один из членов семьи должен переступить через порог дома», – объясняет Мин Ле, открывший бистро в центре Остравы.

Сьюзи продолжает свой рассказ о новогодних традициях: «Моя семья обязательно зажигает на алтаре ароматические палочки, поскольку большинство вьетнамских семей чтит культ предков. Это значит, что при наступлении Лунного года для предков нужно зажечь курительницу и принести дары, или жертвы, – мы сжигаем и что-то материальное, например, имитацию денежных купюр, конечно, из обычной бумаги, бумажную одежду. Одна из традиций, которая появилась на основе старинной легенды, – выпускать на волю рыбу. Поскольку в Чехии выбор невелик, мы каждый год пускаем в реку небольшого карпа».

В Чехии на рождественском столе обязательно должен быть карп с картофельным салатом и печенье нескольких видов. А что готовят для праздничного угощения вьетнамцы?

Как приготовить желтого петуха

«Мы накрываем праздничный стол, на котором стоят все традиционные блюда, как это делают во Вьетнаме. Туда входит вареный рисовый пирог баньтьынг (bánh chưng), завернутый в лист в форме квадрата. Непременно должно присутствовать холодное мясо и вьетнамская ветчина. Также мы готовим бамбуковый суп, роллы. Обязательно должен быть вареный петух. Если на вьетнамском рынке в Праге «Сапа» вы видели петуха, покрашенного в желтый цвет, то он как раз предназначен для встречи Лунного года, это символ», – рассказывает Сьюзи.

«Петуха просто варят в обычной воде с солью, потом вынимают целиком и с помощью кисточки окрашивают куркумой, перемешанной с подсолнечным маслом. Просто вареный петух некрасивый, бледно-бежевый, поэтому его и красят в желтый цвет».

Вместо жареного карпа – рисовый баньтьынг

Баньтьынг – важнейшее блюдо вьетнамского новогоднего стола. Рисовый квадратик заворачивают в банановый лист и перевязывают специальными корнями вьетнамского растения, которое привозят для соотечественников и в Чехию.

«Для нас этот рисовый пирог так важен, потому что связан с легендой о короле, который собирался передать трон одному из сыновей, но не знал, кому именно. Поэтому он придумал для своих сыновей соревнование – тот, кто принесет ему самое вкусное блюдо, тому и достанется престол. Один из сыновей и принес ему рисовый пирог. Их бывает два вида – квадратный и цилиндрический. И это несет определенную символику. Если у вас квадратный пирог, то это означает землю, а цилиндр символизирует небо. В пирог кладут фасоль мунго, а в самый центр – свинину. Пирог заворачивается в несколько слоев, символизируя отца и мать, которые любят нас больше всех в мире. Это праздничная еда, которую мы не едим в обычные дни. Кроме того, это блюдо готовится восемь часов. Во Вьетнаме эти пироги часто готовят для всей семьи, которые у нас очень большие. Если я посчитаю всех, то в моей семье - 150 членов. Так что во Вьетнаме мы готовим 20-30 таких пирогов. И в течение этих восьми часов люди сменяют друг друга у котла. Мы беседуем, это традиция. А на встречу Нового года собирается вся семья, поэтому это для нас так важно».

Что скажет гороскоп?

Однако восточный Новый год – это не только еда и застольные беседы. Перед приходом очередного персонажа китайского зодиака – в этом году это мышь или крыса, многие выясняют, каким ожидается наступающий год. «Крыса – первое животное китайского гороскопа, оно начинает новый цикл и окажет влияние на все предстоящие двенадцать лет. От 2020 года Крысы будет зависеть стратегия развития отдельных стран и каждого человека. Крыса бережлива и запаслива, поэтому это лучшее время для накопления. Сочетание года Крысы и стихии Металла принесет успех целеустремленным людям с твердым характером и большой силой воли». И так далее. Вьетнамцы, в том числе и в Чехии, часто планируют появление детей на год определенного знака. Очень престижно, например, родиться в год Дракона.

«По-прежнему есть очень суеверные семьи, которые читают вьетнамские, вернее, китайские гороскопы и высчитывают, каким будет год для их семьи. Некоторые обзванивают родственников и находят человека, который в этот год родился и подходит для него, чтобы он пришел и как бы «благословил» их вступление в новый год».

Сьюзи выросла уже вне буддийских традиций, однако ее родители, приезжая на Новый год во Вьетнам, посещают вместе с другими членами семьи храмы, чтобы вознести молитвы и попросить о благополучии и удаче для себя и своих близких.

Остается добавить, что помимо вьетнамцев, Лунный новый год в Чехии встречают и представители других меньшинств. Это, конечно китайцы, а также, например, и переехавшие из России буряты и калмыки, многие из которых исповедуют буддизм.

