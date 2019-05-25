Корабли «Игры престолов» оказались родом из Чехии

Разумеется, десятки парусников Станниса Баратеона, пылавшие в битве у Черноводной, по большей части, – компьютерная графика. Однако четыре реальных корабля – на них бьются железнорожденные, плывет в Миэрин Тирион Ланнистер и происходят другие события – прибыли на съемки именно из Чехии. И сделал их корабельных дел мастер Радим Заплетал.

Facebook МИД ЧР: «Министерство иностранных дел Чешской Республики приветствует окончание многолетней войны в Западных землях. В избрании Брандона Старка мы видим позитивный шаг к укреплению стабильности королевства и улучшению условий жизни его населения».

Зачем создателям сериала понадобились настоящие суда? «Это зависит от того, как происходит съемка – иногда нужно снимать сцены с людьми, с актерами, что в большинстве случаев делается в реальных условиях. Однако, конечно, кадры, на которых движется масса кораблей, целый флот – это размноженные изображения, сделанные на компьютере», – объясняет Радим Заплетал в интервью «Чешскому Радио».

Как известно, самым большим судном за всю историю флота Семи королевств был «Лорд Тайвин», построенный по приказу Серсеи Ланнистер – у флагмана было 800 весел. В действительности размеры корабля определяет… ширина и высота ворот мастерской в городке Липник-над-Бечвой, неподалеку от Оломоуца.

«Пока нам хватает этого объема. Так что это – три с половиной на три с половиной метра. Когда в прошлом году заказчик захотел судно побольше, нам пришлось разобрать проем», – смеется Радим.

За семь лет из-под резца, пилы и молотка пана Заплетала вышло около тридцати «древних» кораблей. Сюда же можно прибавить Троянского коня, который возвышается в качестве смотровой площадки напротив замка немецких рыцарей Боузов. Кстати, чешские специалисты уверены — ахейцы умели делать не каких-то деревянных лошадок, а именно корабли, так что и чешский Троянский конь не случайно создан в виде перевернутого корпуса судна.

Какие викинги без чешских драккаров

Древние войны не обходились без морских баталий — это Радим Заплетал знает очень хорошо. «Для сериала «Викинги» мы делали пять кораблей. Все произошло достаточно неожиданно в 2012 году, когда на киностудии «Баррандов» фильмов снималось немного, и у нас не было работы, – бум, начавшийся в 2000 году, уже прошел. Я стругал доску в своей мастерской, когда зазвонил телефон, и мне что-то начали говорить по-английски, а поскольку языка я не знаю, то положил трубку. Однако через полчаса мне перезвонили и попытались объяснить уже по-чешски, что речь идет о работе для сериала, о котором я тогда, кстати, ничего еще толком не слышал. Мы договорились встретиться в Праге. Все происходило очень быстро, поскольку весь проект был уже подготовлен – были деньги, сценарий, актеры, но... не было кораблей. А какие же викинги без кораблей? Так что декоратор объезжал музеи, клубы, где делают старинные корабли, обращался на верфи, естественно, на морских побережьях. Потом кто-то из съемочной группы вспомнил, что когда в 2006 году снимали «Тристана и Изольду», то драккар в Ирландию привезли откуда-то из здешних мест…».

Так «викинги» вышли на чешского мастера, и он попал в голливудский мир героических саг и параллельной реальности. А откуда брался облик коггов и галлеонов в сериале «Игра престолов», где события происходят в условном средневековье?

Кто придумывал корабли Эурону Грейджою?

«"Игра престолов" – фэнтези. Это касается, конечно, и кораблей. Их облик делается по проекту художника. Такой сериал – очень масштабный проект, над которым работает множество людей, что, надо сказать, только усложняет нам задачу, поскольку каждый хочет внести что-то свое. А судно, должно в итоге поплыть. Сейчас мы уже доверяем друг другу, но раньше нам, например, посылали проект, где все было расчерчено буквально до миллиметра, однако что-то построить таким способом было невозможно, и нам приходилось с этим как-то бороться. Однако бывает, что нам присылают фотографию обычного деревянного средиземноморского корабля и спрашивают, можем ли мы его сделать», – рассказывает Радим Заплетал о сложностях работы "кинокорабелом".

Разумеется, пр производстве фильма все должно происходить быстро, и времени на постройку кораблей у чешского мастера бывает в обрез. Цейтнот наступает, когда несколько заказов поступает одновременно. Радим Заплетал работает всего с двумя помощниками, и случается, что три судна длиной 10–16 метров приходится строить всего за пару месяцев.

И корабль плывет

Способны ли суда из моравской мастерской, которые строились отнюдь не из елей, растущих на склонах горы Луггала, бороздить просторы обычного моря?

«Мы знаем, что корабль поплывет. Для нас это не представляет проблемы, ведь часто кинематографисты нам даже не говорят, что будут использовать его в море. Мы как люди сухопутные относимся к морю с уважением. Иногда я вижу фотографию своего корабля на волнах и думаю: «О, Боже!» В 2012 году мы были в Ирландии — на том же озере снимался ранее фильм «Экскалибур». Нас туда пригласили, чтобы мы передали этот корабль непосредственно на воде. До последней минуты киношники с напряжением ждали, чем все это закончится: когда краном драккар спускали на воду в воздухе повисло такое напряжение, что его можно было резать ножом. А когда все окончилось благополучно, съемочная группа начала обниматься и обнимать нас. Это было сильное переживание».

Спуск корабля на воду всегда вызывает волнение, однако это — еще не все. Как актеры, которые все же не имеют подготовки настоящих викингов, способны справляться драккарами? «С этими кораблями очень легко управляться. Я люблю драккары, потому что это — гениальная конструкция, и не представляю, как ее в те времена смогли придумать викинги. Если бы я был поклонником конспирологических теорий, то я бы решил, что строитель кораблей Флоки не мог быть обычным человеком — пусть из сериала мы и знаем, что он был психом. Однако я думаю, что кто-то, превратившись в человека, пришел к нему и сказал: «Флоки, ты делаешь это здорово, но попробуй чуть-чуть изменить тут и тут». Потому что эти корабли действительно совершенны безо всякой компьютерной техники».

Радим Заплетал не устает восхищаться совершенством формы и конструктивного решения драккаров древних викингов, которые ему удается воспроизводить. «Это — легкий корабль, который просто можно перемещать и по суше. Он устойчив и на мелководье, и в море, очень маневренный», – объясняет чешский мастер.

«История с ожерельем» на «лебяжьих» ладьях

Несмотря на сдержанность, присущую, вероятно, настоящим корабелам, Радим — истинный романтик. Некогда, перед самой «бархатной» революцией, он со своими единомышленниками даже построил каравеллу Колумба, собираясь отправиться на ней в Новый Свет.

Для фильма «Лига выдающихся джентльменов» с Шоном Коннори чешский мастер делал три гондолы, но потом на кадрах из Венеции видны лишь несколько носов этих суденышек. Однако есть фильмы, где произведения чешского мастера показаны во всей красе – например, «История с ожерельем». «Мы делали шесть лодок в стиле рококо в виде лебедей, что нам пришлось успеть закончить в течение пяти недель — это был тоже срочный заказ. И в Версале в фильме на них плавали достаточно много, там снималось немало диалогов. Так что здесь нам, наоборот, повезло», – вспоминает мастер.

Сколько его корабли способны прослужить? Радим Заплетал уверен, что не менее десять лет, и многие из его творений по-прежнему способны отправиться в плаванье. Однако как чешскому корабелу удается строить, по его собственному выражению, быстро и дешево? Вряд ли по древним «рецептам». «Разумеется, технология у нас иная. Раньше это делалось из массива дерева, который постепенно выдалбливали и выстругивали. При работе для кино это невозможно — там все должно происходить быстро. Цена тоже играет свою роль. Например, создатели сериала «Викинги» посылали заявки на верфи в Польше, Румынии, Болгарии и в западных странах. Поэтому с точки зрения цены мы тоже должны быть конкурентоспособными».

Свой путь чешский мастер начинал с создания копий старинного оружия. Теперь он строит корабли для викингов и Семи королевств.