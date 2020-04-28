Кому заплатили чеканной монетой? Клад чешских денариев Х века признан памятником культуры

Обнаруженное сокровище чешские историки назвали «находкой века». В ту далекую эпоху на одну-единственную подобную монетку человек мог прожить два, а то и три месяца, так что такой горы денариев – а их было обнаружено 1669 – хватило бы, чтобы нанять целую дружину. 27 апреля 2020 года Министерство культуры Чехии сообщило, что присваивает кладу редкий для нумизматических артефактов статус памятника культуры.

Итак, осенью 2015 года местный житель шел, шел и нашел на поле рядом с деревней Хишть обломки глиняного сосуда, в котором находилось 780 серебряных монет, – их он сразу же передал в местный музей. Затем на место отправились археологи, вооруженные металлоискателями, и обнаружили еще сотни монет и их фрагментов.

«Ничего похожего на такое большое собрание монет Х века у нас никогда не было, никто раньше такого не находил. Ценность этого клада невозможно определить, и он необыкновенно важен для изучения истории начала чешской государственности. Мы получили уникальную возможность проанализировать осколки глиняного сосуда, в который были сложены монеты», – рассказывает директор Восточно-Чешского музея в Пардубице Томаш Либанек.

Беспокойная эпоха Болеслава II Благочестивого

Монеты относятся к эпохе правления Болеслава II – князя из династии Пржемысловичей, прозванного Благочестивым. Он родился в около 932 года, правил вплоть до своей кончины в 999 году и погребен в храме св. Георгия в Пражском Граде. В хронике Козьмы Пражского (Chronica Boemorum) этот правитель характеризуется как «ревностный христианин, отец сиротам, защитник вдов, утешитель страждущих». Именно в годы правления Болеслава, в 993 году, был основан знаменитый Бржевновский бенедиктинский монастырь.

Благочестивый Болеслав был сильным игроком на политической сцене, занимался расширением границ чешского государства, мирился, а после воевал с Польшей. Свои восточные владения он потерял после восхождения на киевский трон князя Владимира Святославича. Обнаруженные денарии времен Болеслава, считают ученые, чеканились в Праге и на Вышеграде, где князь создал монетный двор. В эпоху Болеслава II на монетах появляются изображения, заимствованные в Англии, – птица, меч, лук со стрелами.

Казна вельможи или добыча грабителя?

Археолог Ладислав Неквапил бережно перебирает серебряные кружочки руками в перчатках. Ученый полагает, что в кладе находятся монеты уникальной чеканки, подобных которым, возможно, больше нет нигде в мире. Эти денарии могли собрать для найма дружины, для оплаты заморских товаров. Возможно, деньги были добыты путем грабежа, строит предположения историк. «Там много монет превосходного качества. Некоторые даже сохранили блеск, приобретенный при чеканке. Можно предполагать, что монеты были спрятаны непосредственно после производства и не находились в обращении», – считает Ладислав Неквапил.

Необычная сохранность денариев объясняется также высоким качеством металла, полагает специалист по нумизматике Восточно-Чешского музея Петр Ворел. «Монеты сделаны из чистого серебра, которое не окисляется. Это значит, что предмет из такого чистого серебра достаточно протереть, снять этот черный налет, и он окажется того же качества, каким был на момент помещения в тайник».

Почему некоторые монеты дошли в виде фрагментов? Ученые считают, что они были повреждены, когда землю перепахивали, так что плуг разнес из по полю.

Кто и зачем спрятал такой ценный клад, остается тайной. Серебряные денарии в те годы не имели хождения в качестве обычного платежного средства – слишком высокий номинал они имели. Причин, почему хозяин клада за ним не пришел, также может быть несколько.

«Обычно такие ценности остаются, когда человек их спрятал и не смог потом забрать. Он либо умер, никому не сказав про сокровище, либо уехал в другие края и не успел до конца жизни за ним вернуться. Обычно причины бывают именно такими», – уточняет Петр Ворел.

Клад европейского значения

«То, что за тысячу лет их никто не нашел, – это чистая случайность. Как и то, что обычному прохожему улыбнулась фортуна», – считает археолог Кристина Пулвова.

Честный гражданин, сдавший ценную находку в музей, получил от Пардубицкого края премию в размере двух миллионов крон, или 80 тысяч евро. Это больше, чем причиталось бы счастливчику по закону. «При определении суммы награды мы рассмотрели действующие законодательные нормы, где указано, что нашедший получает 10% стоимости, и если бы мы действовали согласно Закону об охране памятников, по которому стоимость определяется ценой металла, нашедший получил бы всего 11 000 крон. Это означало бы потерю мотивации у тех, кто будет в дальнейшем находить подобные клады. В результате они будут оставлять их себе», – пояснил гетман края Мартин Нетолицкий.

«Министерство подтвердило, что клад денариев из деревни Хишть является необычайно ценным свидетельством исторического развития, образа жизни и состояния общества конца Х века и имеет не только региональное, но и общеевропейское значение», – прокомментировал решение Минкульта заместитель гетмана Пардубицкого края Роман Линек.

Ставшие знаменитыми денарии можно увидеть среди экспонатов Восточно-Чешского музея в Пардубице. «Клад иллюстрирует развитие чеканки монет чешского государства Пржемысловичей 90-х годов Х века. Это одно из лучших собраний чешских монет раннего средневековья», – подчеркивает директор музея Томаш Либанек.

В глиняном горшочке хранились и такие монеты, которых больше не осталось нигде в мире — там обнаружены ранее неизвестные образцы денариев. «Уже сейчас анализ изображений на монетах позволяет говорить об очень тесных и интенсивных отношениях в экономической, политической и идеологической сферах, связывавших европейские элиты со Священной Римской империей», – заключает специалист по нумизматике Ладислав Неквапил.