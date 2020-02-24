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Компьютерная графика в Чехословакии, или примитивный принтер и изобретение велосипеда

Антон Каймаков
24-02-2020
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О существовании такого понятия, как «компьютерная графика» сегодня известно каждому. Компьютеры общедоступны и проникли во все сферы деятельности человека. Однако 50 лет назад граждане Чехословакии о собственном PC могли лишь мечтать. Техника была дорогостоящей, весьма громоздкой и далекой от совершенства. Однако именно в это время чехословацкие специалисты, а в большей степени энтузиасты, начинают осваивать азы компьютерной графики. В условиях социалистического мира, огороженного железным занавесом «от тлетворного влияния Запада», им порой приходилось изобретать велосипед.

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Фото: Phrood, CC BY-SA 3.0Фото: Phrood, CC BY-SA 3.0

«Машины, которыми мы тогда располагали, не имели специализированной программной поддержки. Мы работали с обыкновенными универсальными компьютерами. Графическую информацию на них, по сути, даже невозможно было изобразить. В нашем распоряжении была только алфавитно-цифровой принтер, а в лучшем случае такой же дисплей. Через некоторое время появились первые примитивные устройства для рисования, посредством которых можно было начертить линию или же окружность», – вспоминает глава Кафедры компьютерной графики Чешского технического университета (ČVUT) Иржи Жара.

Больших вариаций не предлагалось, все было в черно-белом 2D варианте.

Фото: Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0Фото: Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0 – «Только через много лет у нас начали появляться растровые дисплеи, что позволило заняться развитием пиксельной графики».

В 80-е годы прошлого века, кроме сферы математики и физики, компьютерная графика нашла свое применение в текстильной промышленности Чехословакии. Новую технологию начали осваивать художники. В 1982 году в Праге состоялась выставка их работ.

В одном из телерепортажей, однако, диктор вопрошала – стоит ли использовать сложные машины, отличающиеся высокими эксплуатационными расходами, в художественных целях.

Компьютеров в Чехословакии было мало. На предприятии могла быть лишь одна машина такого рода. Развитию компьютерной техники в Чехословакии препятствовал серьезный недостаток специальной литературы, случалось так, что разработчики с большим трудом изобретали нечто перспективное и необходимое, а потом оказывалось, что на Западе это уже внедрено.

«Однажды, в 1986 году, мне удалось придумать то, что сегодня существует под названием level of detail – уровни детализации. Позже выяснилось, что мной «изобретенный велосипед» применяется в мире уже 11 лет, – вспоминает Иржи Жара. – Хорошей специализированной литературы по компьютерной технике, в первую очередь англоязычной, нам не хватало серьезнейшим образом. Приходилось довольствоваться русскими публикациями, которые иногда оказывались переводами хороших иностранных специализированных статей. Такие, однако, попадались редко. По сравнению с сегодняшним днем, когда в нашем распоряжении есть интернет, ситуация была просто катастрофической».

Фото: Oldsoft, CC BY-SA 3.0Фото: Oldsoft, CC BY-SA 3.0 Компьютерная техника, однако, и в условиях социалистической Чехословакии превратилась в перспективную отрасль. В 80-х годах прошлого века в Чехословакии появились три PC собственного производства, которые монтировали с использованием иностранных комплектующих.

Один из таких компьютеров получил название «Ondra» (Ондра) – именно так звали сына одного из разработчиков инженера Эдуарда Смтуного.

В телерепортаже с пражской ноябрьской выставки 1985 года «Электронизация и автоматизация» о своем детище инженер рассказывал следующим образом: «Компьютер «Ондра» умеет рисовать, считать, печатать – он умеет все, с чем должен справляться персональный компьютер. С технической точки зрения этот компьютер похож на Sinclair, но только с черно-белым изображением. В компьютере использованы комплектующие, производящиеся в ГДР, СССР и у нас. В следующем году мы планируем на заводе Tesla Elstroj выпустить 4000 компьютеров «Ондра». Стоить он должен 3200 чехословацких крон».

Скажем сразу, большой славы чехословацкий компьютер «Ондра» не дождался. Чаще всего его можно было увидеть в домах пионеров и молодежи.

Антон Каймаков
24-02-2020
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