Китайский павильон. Маленькие тайны Аустерлицкого замка

Деревянная беседка, напоминающая пагоду, – единственное подобное сооружение в Чехии. Ее корпус венчает крыша с загнутыми вверх углами и фонарь со стенами-окнами, тоже в форме пагоды. Увы, такие постройки не живут веками. Год назад обветшавшую конструкцию осторожно разобрали, а сейчас его место заняла точная копия, в которую включили некоторые оригинальны фрагменты.

В ходе демонтажа павильона не обошлось без сюрпризов – строители обнаружили «капсулу времени», медный тубус, вложенный в декоративную амфору на крыше.

«В этом тайнике находились документы 1990-х годов, которые поместили туда сотрудники исторического музея. Мы решили их изучить и вернуть назад как завещание потомкам, дополнив их сегодняшними реалиями», – объясняет староста Славкова Михал Боудны.

«Медный тубус – очень узкий, и мы постарались вложить туда как можно больше информации: данные о чрезвычайном положении и эпидемии коронавируса. Помимо бумаг, мы помещаем туда главный символ сегодняшнего дня – маску, которую мы сшили и даже носили», – смеется пресс-секретарь Славковского замка Вероника Сламова.

Капсула запаивается, чтобы внутрь не проникла ни влага, и воздух, после чего ее возвращают в амфору на крышу с помощью подъемного крана.

Создание копии «китайской беседки» проходило под жестким контролем специалистов Института охраны памятников, поскольку этот объект обладает статусом национального памятника культуры. Что в нем изменилось после реставрации?

«Его будет практически не узнать, поскольку оригинальный павильон был в совершенно плачевном состоянии: там не было оконных рам, краски на стенах, отсутствовал пол, крыша, исчезли стеклянные элементы. Так что посетители, привыкшие десятилетиями видеть здесь руины, могут решить, что это абсолютно новая постройка», – поясняет Вероника Сламова.

Поскольку до наших дней не дошел даже цвет изначального сооружения, краски приходилось выбирать реставраторам и историкам. «Этот вопрос вызвал наиболее горячие споры, поскольку когда в XVIII веке строили китайские павильоны, то стремились их делать пестрыми, однако и эта информация о нашей беседке не сохранилась, поэтому историки и специалисты по охране памятников решили, что цвет павильона будет сочетаться с сегодняшним фасадом замка, а ориентальные элементы мы оставим исключительно красного цвета, который в этом павильоне преобладает».

Реконструкция «китайской беседки» стала частью крупного проекта по реставрации стен замка, на которую город получил дотацию из фонда Евросоюза в размере 50 миллионов крон.

«Мы хотим, чтобы рядом с павильоном проходили пикники и камерные концерты. Также мы будем предлагать женихам и невестам проводить здесь свадебные обряды», – делится планами пресс-секретарь.

От Тевтонского ордена до дипломата Марии Терезии

Внимания заслуживает и старинный парк, окружающий Славковский замок, считающийся одним из красивейших в Моравии. Его площадь превышает 15 гектаров, и он окружает барочное здание, как великолепная живая рама.

В течение столетий парк менял свой облик, переплетаясь с историей Аустерлица. В XIII веке на этом месте было комтурство рыцарей Тевтонского ордена. В конце XVI века на его фундаменте был воздвигнут замок в стиле ренессанс, вокруг которого разбили сад.

В конце XVII века граф Доминик Коуниц перестроил замок и городские сооружения в духе барокко. Над интерьерами Славковского замка работали итальянские мастера, которые также украсили архитектурными элементами и скульптурой окружающую территорию.

В духе барокко парк был переделан при блестящем графе Венцеле Кауниц-Ритберге, занимавшимся внешней политикой Священной Римской империи. За успешное для Австрии завершение Семилетней войны он получил из рук Марии Терезии княжеский титул. Кауниц-Ритберг вошел в историю тем, что совершил так называемую Дипломатическую революцию, когда в середине XVIII века были разорваны старые политические альянсы и созданы новые – франко-австрийский и англо-прусский.

При осыпанном милостями двора князе перед замком появились фонтаны, канал превратился в систему из трех искусственных озер, партер украсили скульптуры и вазы, а в парке были проложены парадные аллеи.

В первой половине XIX века сад превратился в разросшийся английский парк, водоемы исчезли, а скульптуру эпохи барокко перенесли во двор. Барочный вид парку частично вернули во время реставрации 1970-х годов.